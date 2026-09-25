Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

La hija de Fabián, exfutbolista, y la modelo y conductora Melina Pitra, se quedó con la disciplina a sus 14 años

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Isabella Assmann ganó la medalla de oro en bodyboard femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La hija del exarquero Fabián Assmann y de la modelo y conductora Melina Pitra alcanzó el título al imponerse sobre la chilena Valentina Díaz (40 años). La joven de 14 años sumó una nueva presea para la delegación argentina en la disciplina que se llevó a cabo en Playa Grande, Mar del Plata, subsede para las competiciones marítimas.

La deportista había asegurado al menos la presea de plata al vencer en semifinales a la propia Díaz, campeona panamericana en 2015 y que se metió a la final tras superar luego a Beatriz Arleo (medalla de bronce). La definición tuvo como escenario las olas del Atlántico sur frente a la costa marplatense, ciudad en la que Isabella se formó como surfista.

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Apenas llegó a la orilla, Assmann fue recibida por la delegación argentina para festejar su medalla de oro y sus compañeros la alzaron en hombros en la celebración. Al mismo tiempo, la envolvieron con la bandera argentina. “Estoy muy contenta. Valentina es una muy buena contrincante: surfea muy bien y tiene mucha experiencia, compite hace mucho. Muy contenta por haber ganado”, comentó Isabella en una entrevista con TyC Sports, donde estuvo acompañada por sus padres.

A esto, agregó: “No soy la más famosa de la familia todavía. Me siento re bien. Estoy muy contenta, me vengo esforzando hace un montón por esto. Gracias a ellos que siempre están conmigo para ayudarme. Llegué a esto gracias a mi familia que me llevaban a todas partes y me esforcé. Estoy muy contenta por lo que tengo de recompensa”.

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La delegación argentina obtuvo varias medallas en Surf. Joaquín Muñóz se impuso en la final sobre su compatriota Thiago Passeri en la categoría Shortboard. En la rama femenina, Victoria Muñoz se quedó con la de plata al caer contra la peruana Catalina Zariquiey. Por su parte, Evelyn Gontier obtuvo el segundo puesto en Longboard femenino tras perder con la brasileña Chloe Calmon. Matías Maturano ganó la de bronce en el masculino.

Fabián Assman, que vivió la final desde cerca en la orilla, se mostró orgulloso por el logro de su hija. ”Muy contento, muchos nervios. Pensé que no lo iba a vivir así y, sinceramente, fue un día intenso. Muy feliz por ella. Estar en un evento tan importante y desarrollarse de la manera en que lo hizo, la verdad que feliz. El disfrutar es lo máximo, pero atrás de todo hay un sacrificio. La veía entrenar en invierno dos o tres veces al día con tanto frío. Le gusta y todo tiene su recompensa"

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En esta misma línea, puntualizó en su vida en la ciudad: “Mar del Plata es una ciudad muy linda. A mí me tocó venir a jugar gracias a Aldosivi. Un poco estamos familiarmente haciendo base acá. Es hermoso lo que vivimos día a día. La seguimos acompañando”.

Melina Pitra también se mostró orgullosa por la medalla de oro y afirmó que “ahora es su momento”. Además, agregó: “Muy feliz. Sufro mucho cuando se mete y el mar está muy grande. Hubo un día de la competencia que estaba bastante riesgoso y sufría un montón. Tenía miedo que se la lleve, pero ella resuelve todo. No tiene miedo. La acompañamos y sufrimos mucho, pero acá está la recompensa”.

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Isabella Assmann ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

El recorrido de Assmann en los Juegos Suramericanos 2026 comenzó con una victoria sobre la venezolana Emily Hurtado por 10,67 puntos contra 4,60. Al día siguiente superó a la colombiana Beatriz Arleo por 11,17 a 6,27 y, en la instancia siguiente, derrotó a Díaz por 8,77 a 2,37. La joven argentina se impuso en la definición sobre Valentina Díaz con una puntuación de 9,31 sobre 7,90.

La medalla obtenida en Playa Grande se sumó a una trayectoria que ya incluía títulos y podios internacionales. En mayo de 2025, cuando tenía 13 años, Isabella consiguió el oro Sub-18 en el Campeonato Sudamericano de Surf de Chicama, Perú, la primera presea dorada de la Asociación de Surf Argentina en la tabla general de aquel torneo.

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En abril de 2026, la competidora obtuvo la plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Panamá. Esos resultados la ubicaron entre las exponentes del recambio generacional del bodyboard femenino sudamericano.

Isabella es hija de la modelo Melina Pitra y del exfutbolista Fabián Assmann, cuya llegada a Aldosivi motivó el traslado familiar a la costa. Su hermana menor, Indiana, también practica surf

Nacida el 17 de noviembre de 2011, Isabella creció en un entorno ligado al deporte. Su padre jugó en Independiente, Las Palmas de España, Mérida de México, Quilmes, Vélez Sarsfield y Aldosivi, equipo marplatense llevó a la familia a establecerse frente al mar. Tras retirarse del fútbol profesional, se integró al cuerpo técnico de las divisiones juveniles del Tiburón, mientras Pitra, su madre, redujo su exposición pública televisiva y en revistas, aunque mantiene actividad en redes sociales.

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La vida cotidiana junto a la costa incorporó el surf como una actividad habitual. Indiana, hermana menor de Isabella, también comenzó a competir en las categorías infantiles de la disciplina. Los entrenamientos diarios en los balnearios de Mar del Plata permitieron a la deportista desarrollar recursos técnicos para afrontar olas de distinta intensidad. La ciudad se convirtió en el lugar de preparación de la joven que obtuvo su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos.

La conquista de la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá afianzó la posición de Isabella Assmann en el circuito de surf