Honduras

Detienen en Houston al influencer hondureño “La Tafloo” y evalúan posible proceso migratorio

El influencer hondureño Franklin Núñez Palacios permanece bajo custodia en Texas y enfrenta una acusación relacionada con un familiar. Su situación podría tener consecuencias migratorias, aunque una eventual deportación todavía no ha sido confirmada

Franklin Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, fue detenido en Houston, Texas. El influencer hondureño La Tafloo enfrenta una acusación preliminar relacionada con un supuesto asalto contra un familiar. (Foto: Cortesía)
Franklin Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, fue detenido en Houston, Texas. El influencer hondureño La Tafloo enfrenta una acusación preliminar relacionada con un supuesto asalto contra un familiar. (Foto: Cortesía)
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El influencer hondureño Franklin Núñez Palacios, conocido popularmente en redes sociales como “La Tafloo”, fue detenido en Houston, Texas, durante la madrugada de este viernes, según información difundida por personas cercanas al creador de contenido.

La detención fue confirmada públicamente por el activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina, quien aseguró que antes de hacer el anuncio se comunicó con familiares y personas del círculo cercano de Núñez Palacios para corroborar la información.

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De acuerdo con los datos que han trascendido sobre el caso, La Tafloo enfrenta una acusación preliminar por un presunto asalto contra un familiar, situación que habría derivado en la intervención de las autoridades policiales del condado de Harris.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon el arresto continúan bajo investigación y deberán ser establecidas dentro del proceso judicial correspondiente. La existencia de una acusación no significa que el influencer haya sido declarado culpable.

El caso se desarrolla en Harris County, jurisdicción donde se encuentra la ciudad de Houston. (Foto: Cortesía)
El caso se desarrolla en Harris County, jurisdicción donde se encuentra la ciudad de Houston. (Foto: Cortesía)

Además del procedimiento penal, la detención ha generado preocupación por las posibles consecuencias para el estatus migratorio de Núñez Palacios en Estados Unidos.

Espina señaló que existe la posibilidad de que el hondureño sea puesto posteriormente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría abrir un proceso migratorio independiente al caso penal que actualmente enfrenta.

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Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente que ICE haya asumido su custodia ni que exista una orden definitiva de deportación hacia Honduras. Cualquier decisión migratoria dependerá de las actuaciones y determinaciones de las autoridades estadounidenses.

La situación podría definirse en las próximas etapas del proceso, incluida una eventual audiencia ante un juez, donde se conocerán con mayor precisión los señalamientos, las condiciones de una posible fianza y las siguientes acciones judiciales.

El influencer deberá continuar con el proceso judicial correspondiente mientras se determinan las circunstancias del caso. (Foto: Redes sociales)
El influencer deberá continuar con el proceso judicial correspondiente mientras se determinan las circunstancias del caso. (Foto: Redes sociales)

La captura del influencer se produce pocos días después de que La Tafloo expusiera en TikTok e Instagram una controversia relacionada con su separación sentimental. El creador de contenido había hablado públicamente sobre problemas con su pareja y sobre la situación económica que, según su propio relato, enfrentaba en Texas.

En medio de las especulaciones surgidas en redes sociales, personas cercanas al caso han insistido en que la controversia de pareja y el arresto deben considerarse asuntos separados, mientras no exista información oficial que establezca una relación directa entre ambos acontecimientos.

Las publicaciones del influencer sobre su vida personal habían generado numerosas reacciones entre sus seguidores antes de que se conociera la noticia de su detención.

La noticia provocó una rápida respuesta entre usuarios de TikTok, Facebook e Instagram, donde seguidores y otros creadores de contenido comenzaron a compartir información y opiniones sobre la situación del hondureño.

La detención ocurrió después de que La Tafloo expusiera públicamente problemas relacionados con su separación sentimental. (Foto: Redes sociales)
La detención ocurrió después de que La Tafloo expusiera públicamente problemas relacionados con su separación sentimental. (Foto: Redes sociales)

Espina, quien afirmó mantener una relación cordial con Núñez Palacios, manifestó su disposición a analizar posibles alternativas de asistencia legal para el influencer y pidió a sus seguidores evitar especulaciones mientras se conocen más detalles del proceso.

Mientras tanto, existe expectativa por la publicación de registros judiciales y policiales que permitan conocer con mayor exactitud el cargo presentado contra Núñez Palacios y las condiciones de su detención.

El futuro inmediato de Franklin Núñez Palacios dependerá de las actuaciones de las autoridades de Texas y, eventualmente, de las autoridades migratorias estadounidenses.

El caso podría continuar únicamente en el ámbito penal o incorporar posteriormente un procedimiento migratorio.

Por ahora, la detención está confirmada, mientras que los detalles sobre los hechos que originaron el arresto, la situación de una eventual fianza y una posible intervención de ICE continúan pendientes de resoluciones oficiales.

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