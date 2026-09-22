Cambio en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: AFA confirmó que saldrán a la venta el jueves

Messi disputará su último partido con Argentina el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental: las entradas finalmente saldrán a la venta el jueves 24 de septiembre (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó un cambio en la fecha de inicio de la venta de entradas para el partido despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Los tickets para el encuentro del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental —que originalmente debían salir a la venta ese mismo martes a las 18— ahora estarán disponibles a partir del jueves 24 de septiembre desde las 18, exclusivamente por la web de Deportick.

El anuncio se difundió pasadas las 14 horas de este martes por las redes sociales de la selección argentina. Apenas cuatro horas antes de la apertura, se conoció masivamente que la entidad reprogramó el inicio del expendio, sin brindar explicaciones sobre los motivos del corrimiento. El duelo ante los benineses del martes 6 de octubre en el Monumental de Núñez cerrará más de dos décadas de Messi con la camiseta albiceleste.

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La primera comunicación de la AFA sobre las fechas de venta había sido el sábado 19 de septiembre, cuando la entidad confirmó que los tickets para los compromisos en Buenos Aires estarían disponibles a partir del martes 22 a las 18. El tuit del mediodía de este martes modificó ese cronograma y fijó el jueves 24 como nueva fecha de inicio también para los tickets del choque contra Burkina Faso previo.

Los precios para el partido ante Benín —y también para el amistoso anterior ante Burkina Faso, el 3 de octubre en el mismo estadio— quedaron fijados de la siguiente manera:

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Popular: $ 90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $ 480.000

La venta será exclusivamente online a través de la página de la ticketera Deportick. No habrá puntos de venta física para ninguno de los dos encuentros en el Monumental. Los menores de tres años no abonan entrada; a partir de esa edad y hasta los diez, aplica la tarifa de Menor a Popular de $ 29.000. En el caso de las plateas, los menores de tres años en adelante abonan el valor completo de la categoría.

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La serie también incluye un amistoso ante Bolivia en Córdoba el 30 de septiembre. Antes de los dos compromisos en el Monumental, la selección abrirá la Fecha FIFA el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las entradas para ese partido se pusieron a la venta este lunes 21 de septiembre por la misma plataforma y sólo quedan disponibles tickets para la Platea Gasperini Baja ($140.000) y para la Platea Ardiles ($170.000).

ARGENTINA COMENZÓ A ENTRENARSE

La selección argentina inició este martes sus prácticas en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con vistas a los tres amistosos que disputará durante la próxima Fecha FIFA. Los futbolistas se presentaron a las 9 y comenzaron con una sesión de gimnasio de 25 minutos bajo la conducción del preparador físico Luis Martín, a la que le siguieron trabajos posicionales y tácticos dirigidos por Lionel Scaloni, primero sin oposición y luego con toda la plantilla.

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El fin de semana, Scaloni amplió la nómina original de 28 jugadores con nueve futbolistas adicionales: seis del fútbol local y tres que militan en el exterior. Entre los convocados del torneo doméstico figuran Thiago Almada y Tobías Andrada, ambos de River Plate, aunque su presencia en la Fecha FIFA quedó comprometida esa misma noche cuando los dos se retiraron lesionados durante la derrota del Millonario ante Huracán por 2 a 1 en el Estadio Monumental.

LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

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Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate)**.

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre

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** Sufrieron lesiones tras ser citados