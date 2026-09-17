El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

Rafael Cámara, piloto de la academia de Ferrari, es el favorito a quedarse con la butaca de Ocon en Haas

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Rafael Cámara se consolidó como uno de los favoritos para incorporarse a Haas para la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería estadounidense continúa sin confirmar a sus pilotos para la próxima temporada y crece la incertidumbre sobre la continuidad de Esteban Ocon del equipo. Con el cierre de la campaña en el horizonte, un movimiento en la Fórmula 2 alimentó los rumores de que la promesa de Ferrari pueda ocupar su lugar en la grilla de la Máxima.

El brasileño de 21 años salió campeón de la Fórmula 3 en 2025 y pelea el título de la F2 con Nikola Tsolov, protegido de Red Bull que también aguarda por un asiento en Racing Bulls. Invicta Racing anunció la contratación de Freddie Slater ―subcampeón de F3 y promesa de la Academia de jóvenes pilotos de Audi― para la campaña 2027. Esto presentó la incógnita sobre quién ocupará la segunda butaca. Actualmente, la dupla la componen el paraguayo Joshua Duerksen (que está 7° en su tercera temporada en la categoría) y Cámara, que en caso de ser campeón no podrá formar parte de la parrilla por una imposición reglamentaria.

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“Se espera que Rafael Cámara sea el nuevo piloto de Haas. Hay un noventa por ciento de posibilidades de que el brasileño sustituya a Esteban Ocon la próxima temporada. Sin embargo, el acuerdo con el piloto de la cantera de Ferrari aún no está completamente cerrado”, informó el portal especializado GPBlog. El medio puntualizó en que los otros pretendientes a ser el compañero de Oliver Bearman en el 2027 son Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa, el propio Ocon y, como una alternativa lejana, Yuki Tsunoda o Jack Doohan.

En este contexto, la escudería aprovechó una prueba TPC (Pruebas con coches anteriores) para evaluar a los contendientes. “Fornaroli quedó descartado tras una prueba en Portimão. Hirakawa era el candidato ideal para Toyota, socio técnico de Haas. Pero el equipo estadounidense no se decantará por el piloto de 32 años, sino que apostará por el joven talento de 21 años Rafael Cámara”, argumentó GPBlog.

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Invicta Racing confirmó a Freddie Slater para la temporada 2027, por lo que Rafael Cámara o Joshua Duerksen saldrán del equipo (@rafaccamara88)

Ayao Komatsu, jefe de Haas, aclaró que la decisión respecto al piloto se centrará en el rendimiento deportivo y no en el “factor comercial” para atraer patrocinadores. “Si la diferencia es de una décima, por ejemplo, muy ajustada, entonces el paquete de afiliación entra en juego sin duda. No creo que ese sea el caso. Creo que podemos elegir en función del rendimiento; aún no hemos terminado todo el programa. Realmente queremos dos pilotos rápidos porque esa es la mejor manera de hacer crecer a este equipo. No importa si son dos pilotos de Ferrari, dos de Toyota o dos de McLaren”, argumentó el japonés tras el Gran Premio de España, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

En su explicación, Komatsu insistió con el rendimiento del piloto sobre la valoración comercial: “Fornaroli es piloto de McLaren, ¿no? Pero, sinceramente, no importa. Quien sea el más rápido, ese es el mejor para el equipo. De nuevo, para todos, las 400 personas que trabajan aquí, necesitan saber que tenemos la mejor opción de piloto que podemos conseguir para que saquen el máximo provecho del coche. Imagínense quitarle medio segundo a alguien, pero a cambio de dinero extra. Eso no va a ser muy motivador. Y además, una posición en el campeonato es bastante dinero para nosotros. La coherencia es clave. Siempre he dicho que elegimos a los pilotos por su rendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo”.

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Estas declaraciones se alinean con la postura que planteó el portal GPBlog respecto a Ryo Hirakawa, que su posición dentro de la escudería tiene peso por la asociación entre Haas y Toyota. “Los representantes de los cuatro pilotos que disputan el puesto se reunieron con el equipo durante el fin de semana del GP de España, en Madrid. El encuentro se mantuvo en secreto, pero tuvo como principal objetivo entender el escenario de las negociaciones y evaluar todas las posibilidades para definir al próximo piloto de Haas. Después de la reunión, la decisión final pasó a estar en manos de Komatsu”, reveló el medio Motorsport, en su versión de Brasil.

Rafael Cámara salió campeón de la Fórmula 3 y pelea el título en la Fórmula 2 (@rafaccamara88)

Cámara se posicionó en lo más alto de la lista de candidatos gracias a sus notables campañas en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. En 2025 se consagró campeón de la F3 con una fecha de antelación gracias a cuatro triunfos y un podio. En la presente campaña de la F2 recortó una buena cantidad de puntos en las últimas citas y se ubica a siete unidades del líder Nikola Tsolov. Con 170 puntos, el brasileño ganó dos carreras y consiguió cuatro podios. Sus grandes resultados le permitieron formar parte de la academia de pilotos de Ferrari, donde realizó una prueba TPC con un monoplaza de Fórmula 1 en Hungría e Imola.

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Respecto a las categorías formativas, el brasileño siempre logró quedar en el podio en todos los torneos que disputó, con excepción de la temporada 2023 del Campeonato de Fórmula Regional Europea (5°). Sus resultados se completan con el título de la Fórmula Regional Europea en 2024, un 2° lugar en la F4 de Emiratos Árabes Unidos (2022) y cuatro terceros puestos en la F4 italiana (2022), F4 ADAC (2022) y en la Fórmula Regional de Medio Oriente (2023 y 2024).

Esteban Ocon, que termina contrato, reaccionó contra la presión por sus resultados en la primera parte de la temporada (11° en España) y superó a su compañero Oliver Bearman después de las vacaciones de la Fórmula 1. No obstante, el francés se ubica 18° en el Campeonato de Pilotos con tres unidades, mientras que el británico sumó 18 puntos (13°). “La opción está con Haas. Hablaremos directamente con ellos más adelante; no hay necesariamente una fecha límite”, afirmó el ex corredor de Alpine a fines de agosto con AFP.

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A la espera de la resolución oficial de las duplas, el movimiento de Slater como piloto confirmado en Invicta de F2 podría ser un indicio de la salida de Cámara de esa categoría y de sus aspiraciones de saltar al asiento principal de Haas. Mientras las negociaciones entre las partes continúan, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 está pautado para el 8 de noviembre.

Oliver Bearman tiene un lugar asegurado en Haas para 2027 y Esteban Ocon acapara los flashes ante una presunta salida (REUTERS/Jakub Porzycki)