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Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

Desde el entorno del músico confirmaron a Teleshow que la posibilidad está en marcha, aunque señalaron que la organización aún debe definir aspectos de la actividad

Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina
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En medio de la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina, Abel Pintos confirmó que recibió una invitación del Vaticano para cantarle al pontífice. Si bien el cantante aclaró que aún espera precisiones sobre su presentación, los rumores indican que la cita estaría rpevista para el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 9.15, en el Cottolengo Don Orione.

La actividad forma parte del cronograma difundido para la estadía del pontífice en el país, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre. En charla con Teleshow, el equipo del artista confirmó la propuesta, aunque aclaró que restan conocer los detalles de la actividad.

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Además, en diálogo con TN, el músico habló de la emoción que le provocó la convocatoria y del proceso que atravesó hasta que recibió la confirmación. “Inconmensurables. Es muy difícil expresar lo que eso provoca”, respondió Pintos al ser consultado por sus sensaciones ante un eventual encuentro con León XIV. “Soy un hombre de fe y me alegra enormemente. Me cuesta encontrar las palabras, sobre todo por la consideración”.

El artista sostuvo que la convocatoria tiene un significado especial para él y para otros músicos del país. “Argentina es un país donde muchos músicos estamos muy conectados con la fe. Tener un espacio de semejante consideración me honra enormemente”, afirmó.

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Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina
Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Pintos explicó que la comunicación con la organización se canalizó mediante su productora, Plan Divino. “Todo lo recibimos y todo lo gestionamos a través de nuestra productora. Precisamente se llama Plan Divino”, señaló.

Sobre los tiempos de la definición, el cantante indicó que la organización demandó un proceso gradual. “Estas cosas tienen una gran complejidad organizativa. Uno se va enterando muy a cuentagotas porque deben ser muchas las cuestiones que se gestionan desde el Vaticano para una llegada de semejante movimiento popular y expectativas”, relató.

También se refirió a la cautela que mantuvo su equipo mientras aguardaba novedades. “La fe nos moviliza mucho y a millones de personas. Todo fue un proceso muy largo, muy de a poquito, de contener la ansiedad y la emoción, de no hacerse demasiadas ilusiones hasta que las cosas se confirmaran”.

Hombre calvo con anteojos, barba, saco azul y camisa blanca con un micrófono de diadema sobre un fondo oscuro
El cantante Abel Pintos recibió una invitación del Vaticano para cantar ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina

El músico confirmó que ya existe una autorización para que su participación avance, pero remarcó que restan definiciones. “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles. Hay mucho rumor y muchas cosas que se dicen que no tengo idea hasta dónde serán ciertas. Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de quienes llevan adelante la organización”, explicó.

Al ser consultado sobre qué tema elegiría para interpretar ante el pontífice, Pintos admitió que comenzó a pensar en el repertorio desde que conoció la posibilidad. “Es exactamente lo que estoy pensando desde que me enteré de que iba a suceder”, dijo entre risas.

El artista explicó que revisa composiciones ligadas a experiencias personales que también tuvieron, para él, un sentido espiritual. “Hay muchas canciones que escribí a lo largo del tiempo, vinculadas de manera paralela con situaciones que viví por la experiencia terrenal y que muchas veces tuvieron contención en el plano espiritual”.

abel pintos
El músico explicó que la comunicación desde el Vaticano ocurrió de forma gradual debido a la complejidad de la organización

“Muchas veces una canción se interpreta como una historia y, en realidad, lo que me pasaba era un proceso en otro plano, emocional o de contención de fe. Al repasar mis canciones se me ocurren muchas que tendrían sentido en un contexto así”, agregó.

Pintos adelantó que armará una lista para someterla a consideración de quienes coordinan el acto. “Elegiré una cantidad de canciones determinadas, las propondré y ellos podrán guiarme en ese sentido”, anticipó.

Desde que se confirmó la visita papal, distintos artistas comenzaron a ser mencionados como posibles participantes de los encuentros con fieles. En ese contexto, la Conferencia Episcopal presentó días atrás “Argentina con el papa León”, la canción oficial de la visita.

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, publicó la Iglesia en sus redes sociales. La institución informó que la obra fue elegida por el jurado de un Concurso Nacional y convocó a continuar los preparativos para la llegada de León XIV “con alegría y esperanza”.

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