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Tiene 90 años, compite desde hace siete décadas y sigue haciendo historia en el fisicoculturismo: “Aún no estoy cerca de la meta”

Toshisuke Kanazawa viene de consagrarse en la categoría de 85 años o más en el All Japan Masters Fitness Championship

Toshisuke Kanazawa, un culturista de 90 años de Hiroshima
Toshisuke Kanazawa continúa compitiendo a los 90 años
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Toshisuke Kanazawa subió al escenario de Hiroshima el pasado 30 de agosto y ganó la categoría de 85 años o más en el All Japan Masters Fitness Championship, apenas 24 horas después de cumplir 90 años. El resultado consolidó a este veterano japonés como el fisicoculturista competitivo de mayor edad en Japón y sumó un nuevo capítulo a una carrera que se extiende por casi siete décadas.

“Logré mi decimoséptimo título nacional. Gracias al apoyo de todos, pude asegurar mi decimoséptima victoria en un campeonato, incluidos 15 títulos de Japan Masters (y dos títulos de Japan Championship)”. En la misma publicación, el atleta agradeció el respaldo recibido y adelantó sus planes inmediatos: “Espero contar con su continuo apoyo”, escribió en referencia a su próxima participación en el Japan Championships, programado para el 6 de octubre.

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La competencia de Hiroshima convocó a cerca de 200 deportistas en total, según datos recogidos por el portal Inshorts. En la división de 85 años o más, Kanazawa enfrentó a seis rivales. Tras una ronda preliminar sincronizada, el veterano cautivó al público con su rutina individual de posturas libres de un minuto, con la que se quedó con el primer puesto.

Toshisuke Kanazawa, un culturista de 90 años de Hiroshima
Toshisuke Kanazawa continúa en actividad

El fisicoculturismo no evalúa únicamente el desarrollo muscular. Los competidores deben dominar una serie de posturas obligatorias que permiten a un jurado calificar el tamaño de los músculos, la simetría corporal y la capacidad de exhibición sobre el escenario.

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En su juventud, Kanazawa llegó a entrenar hasta seis horas diarias con rutinas de alta exigencia física. Esa carga se fue ajustando con el tiempo: en la actualidad, sus sesiones se extienden hasta tres horas al día, con un trabajo concentrado en ejercicios de fuerza, práctica de poses y control corporal.

Uno de los cambios centrales de su método fue la incorporación de descansos prolongados. El veterano reserva hasta siete días de recuperación antes de volver a entrenar un mismo grupo muscular, una decisión que busca reducir la sobrecarga sobre músculos, tendones y articulaciones, estructuras que requieren mayor cuidado con el avance de la edad. Su rutina se completa con estiramientos diarios para sostener la movilidad articular y el uso de aceites naturales orientados a preservar la elasticidad de la piel.

Toshisuke Kanazawa, un culturista de 90 años de Hiroshima
Toshisuke Kanazawa en sus comienzos

Cuando retomó los entrenamientos de alta intensidad, Kanazawa eliminó de su alimentación la carne, el pescado, el alcohol y el tabaco, una decisión que sostiene desde hace décadas según confirmó el portal Ground News. Su menú se apoya en productos habituales de la cocina japonesa, con bajo nivel de procesamiento industrial.

El atleta nipón empezó a competir a los 20 años, en una época en la que el fisicoculturismo todavía no tenía una presencia extendida en Japón. Antes de dedicarse a las pesas, había practicado natación, disciplina que abandonó para volcarse al entrenamiento de fuerza.

Su primer gran título llegó en 1960, cuando con 24 años se impuso en el certamen Mr. Japan. Repitió la conquista tres años después, en 1963, con 27 años. Esas dos victorias lo posicionaron entre los principales referentes de la disciplina en su país durante la década de 1960. En 1967 amplió su proyección al plano internacional al terminar cuarto en el IFBB Universe, organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB).

A los 34 años, siendo ya campeón nacional, Kanazawa decidió retirarse de las competencias. Se mantuvo alejado de los torneos durante 16 años, hasta que un episodio personal cambió el rumbo de su carrera deportiva.

Antes de cumplir 50 años, la esposa de Kanazawa atravesó problemas de salud. El deportista recordó que ella disfrutaba verlo competir, y esa memoria lo impulsó a volver al gimnasio, modificar su alimentación y retomar las presentaciones en torneos. Ese regreso dio inicio a una segunda etapa de su carrera, marcada por los títulos en la categoría Masters y por sucesivos récords de longevidad dentro de la disciplina.

A los 57 años ganó un campeonato Masters en una división para fisicoculturistas mayores de 40. A los 86, se convirtió en el competidor de mayor edad en subir al escenario del Campeonato de Fisicoculturismo de Japón. Sobre esa experiencia, declaró al periódico The Mainichi: “Estoy agradecido por el simple hecho de poder participar. Espero poder llegar al corazón de los demás cuando me vean asumir un desafío, incluso en la vejez”.

Tiempo antes de alcanzar los 90 años, Kanazawa había expresado su meta a la cadena pública japonesa NHK: “Quiero competir hasta que tenga 90 años. Y me gustaría ser un ejemplo para otros abuelos y abuelas del mundo, viviendo sano hasta los 100”. La victoria del 30 de agosto en Hiroshima confirmó el cumplimiento de ese objetivo.

Tras el certamen, el veterano ofreció declaraciones a la agencia Kyodo News: “Todavía no estoy ni cerca de la línea de meta. Es importante seguir fijándose objetivos y asumiendo desafíos, sin importar la edad que tengas”. Con su próxima presentación programada para el 6 de octubre en el Japan Championships, Kanazawa se prepara para continuar una trayectoria que combina entrenamiento de fuerza, descanso prolongado y una dieta vegetariana sostenida durante décadas.

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