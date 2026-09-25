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Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

La protagonista de “Barbie” ahora figura como Margot Elise Ackerley en los registros corporativos de Reino Unido

La actriz australiana adoptó el apellido de su esposo, Tom Ackerley, a pocos meses de cumplir una década de matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz australiana adoptó el apellido de su esposo, Tom Ackerley, a pocos meses de cumplir una década de matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Margot Robbie decidió cambiar legalmente su apellido de soltera por el de su esposo en documentos societarios de Reino Unido, reveló PEOPLE. La actriz australiana, de 36 años, aparece ahora registrada como “Margot Elise Ackerley” en los archivos de Companies House, la agencia de registro empresarial del Reino Unido, correspondientes a LuckyChap Entertainment, la productora que fundó junto a su marido, Tom Ackerley.

Las autoridades británicas confirmaron la modificación el miércoles 23 de septiembre. El registro recibido el lunes anterior detalla el cambio de “Margot Elise Robbie” a “Margot Elise Ackerley”, de acuerdo con Page Six. La actriz figuraba con su apellido de nacimiento desde mayo de 2015, cuando fue designada directora de la productora.

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El movimiento llega meses antes de que la pareja cumpla diez años de casada, en diciembre próximo. Pese al cambio en los papeles corporativos, se espera que Robbie continúe usando su apellido original en el ámbito profesional. De hecho, en los créditos de Sterling Point, la serie que coproduce a través de LuckyChap y que se estrenó el 5 de agosto en Amazon Prime Video, ella figura como “Margot Robbie”.

Pese al cambio en los registros corporativos del Reino Unido, la actriz mantendrá su apellido de nacimiento en el terreno profesional. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Pese al cambio en los registros corporativos del Reino Unido, la actriz mantendrá su apellido de nacimiento en el terreno profesional. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ya en 2018 habían circulado rumores sobre un posible cambio de apellido en su vida privada. Según recogió The Daily Telegraph en su momento, en la boda de una amistad el nombre de la actriz apareció como “Margot Ackerley” en el plano de mesas del evento.

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La historia entre Robbie y Ackerley, también de 36 años y oriundo de Surrey, Inglaterra, comenzó en 2013 durante el rodaje del drama de la Segunda Guerra Mundial Suite Française. Ella interpretaba a Céline Joseph, mientras que él trabajaba como asistente de dirección.

“Yo era la soltera absoluta. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces esto se infiltró por ahí”, contó. La amistad entre ambos se extendió durante un tiempo, incluso llegaron a ser compañeros de casa antes de que el vínculo se volviera romántico.

“Éramos amigos desde hacía tanto tiempo. Yo siempre estuve enamorada de él, pero pensaba: ‘Ah, él nunca me correspondería. No lo hagas raro, Margot. No seas tonta y le digas que te gusta’”, agregó en esa entrevista.

Margot Robbie Tom Ackerley
El actor y productor Tom Ackerley conoció a Margot Robbie en 2013, durante el rodaje del filme bélico Suite Française.

Un año después de conocerse, en 2014, fundaron juntos LuckyChap Entertainment junto a sus amigos Josey McNamara y Sophia Kerrback. La productora logró sacar adelante exitosos títulos como I, Tonya, Birds of Prey, Barbie y Saltburn, varios de los cuales protagonizó la propia Robbie.

La pareja se casó en una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia, en diciembre de 2016, dos años después de iniciar su noviazgo. Robbie confirmó la noticia en ese momento a través de una publicación en Instagram donde mostró el anillo en su mano.

Ackerley, quien también participó como actor en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, describió cómo manejan lo profesional y lo personal junto a su esposa en una entrevista con The Sunday Times: “Es algo fluido. No tenemos un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha vuelto una sola cosa”.

Robbie y Ackerley fundaron juntos la productora LuckyChap Entertainment en 2014, un año después de conocerse en el set de filmación. (REUTERS/Mike Blake)
Robbie y Ackerley fundaron juntos la productora LuckyChap Entertainment en 2014, un año después de conocerse en el set de filmación. (REUTERS/Mike Blake)

En octubre de 2024 la pareja recibió a su primer hijo, un varón. Una fuente cercana había señalado a PEOPLE durante el embarazo que “la familia significa mucho para ambos y sabían desde el principio de su relación que ser padres era algo que realmente querían”.

Aunque mantienen un perfil bajo respecto a su vida conyugal, Robbie había descrito en 2018 a la revista Porter el matrimonio como “en realidad lo más divertido que existe”, al detallar que siempre encuentran tiempo el uno para el otro pese a sus respectivas cargas laborales.

LuckyChap Entertainment tiene actualmente varios proyectos en desarrollo, entre ellos una adaptación en acción real de The Sims, una precuela de Ocean’s Eleven dirigida por Bradley Cooper y una versión de Sleepy Hollow protagonizada por Sydney Sweeney.

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