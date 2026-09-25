Seguridad social aprueba más de USD 422 millones para crear 136 plazas, fortalecer hospitales y financiar pensiones en Costa Rica

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó una modificación presupuestaria por ¢193.517 millones para fortalecer los servicios de salud y atender obligaciones de los regímenes de pensiones durante el cierre de 2026. Fuente: CCSS

Guardar

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una modificación presupuestaria por ¢193,517 millones (USD 422 millones) para fortalecer la atención médica, crear 136 nuevas plazas, financiar infraestructura hospitalaria y atender obligaciones relacionadas con los regímenes de pensiones, durante los últimos meses de 2026.

El acuerdo fue adoptado por la Junta Directiva de la institución y contempla la redistribución de recursos para cubrir necesidades identificadas en diferentes establecimientos de salud, así como compromisos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

PUBLICIDAD

Según informó la institución, la modificación presupuestaria destinará ¢91,752.1 millones (USD 200 millones) al Seguro de Salud, ¢101,265 millones al IVM (USD 221 millones) y ¢500 millones (USD 1 millón) al Régimen No Contributivo.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, explicó que la decisión busca fortalecer la capacidad de los establecimientos médicos y garantizar la continuidad de los servicios que reciben los asegurados.

“Esta modificación permite fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros servicios y respaldar necesidades prioritarias de los establecimientos. Nuestro objetivo es que los recursos institucionales se traduzcan en una atención más oportuna y en la continuidad de los servicios para la población”, afirmó Taylor.

PUBLICIDAD

Uno de los principales acuerdos es la autorización de 136 plazas, que entrarán en vigencia presupuestaria este viernes 25 de septiembre y permitirán reforzar diferentes áreas de atención médica y administrativa.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, explicó que los recursos permitirán atender necesidades prioritarias de los establecimientos médicos y fortalecer la continuidad de los servicios para los asegurados. Crédito: Instagram Presidencia de la República

Cartago recibirá 42 plazas para reforzar sus servicios de salud

Entre los establecimientos beneficiados se encuentran dos áreas de salud de la provincia de Cartago, que recibirán un total de 42 plazas para fortalecer la atención de sus poblaciones adscritas.

La distribución contempla 29 puestos para el área de salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca y otros 13 para Paraíso-Cervantes.

Las nuevas plazas incluyen profesionales en medicina, enfermería, farmacia y laboratorio clínico, así como personal de registros de salud y otras funciones de apoyo.

El fortalecimiento busca responder a necesidades identificadas en ambas áreas, donde los funcionarios atienden a pacientes que requieren consultas médicas, procedimientos diagnósticos, entrega de medicamentos y otros servicios del primer nivel de atención.

PUBLICIDAD

La creación de estos puestos forma parte de las 106 plazas de servicios especiales autorizadas mediante la modificación presupuestaria.

Asimismo, el hospital Maximiliano Peralta Jiménez, ubicado en Cartago, figura entre los establecimientos que recibirán apoyo mediante las 30 plazas ordinarias aprobadas por la Junta Directiva.

Hospital de Puntarenas contará con 45 plazas para atención neonatal

Otro de los componentes relevantes del acuerdo es la asignación de 45 plazas para implementar el nodo neonatal del hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en Puntarenas.

Este proyecto está dirigido al fortalecimiento de la atención de recién nacidos dentro de las redes integradas de prestación de servicios de salud Chorotega, Pacífico Central y Brunca, con apoyo adicional para las regiones Central Sur y Central Norte.

PUBLICIDAD

Los nuevos puestos permitirán dotar de recurso humano al servicio, una condición necesaria para ampliar su capacidad operativa y fortalecer la atención especializada de los pacientes neonatales.

La iniciativa forma parte del proceso de fortalecimiento de los servicios del hospital puntarenense, cuya nueva infraestructura también recibirá recursos para cubrir contratos de vigilancia, aseo y otras necesidades de funcionamiento.

La institución precisó que las 45 plazas corresponden a servicios especiales y forman parte del total de puestos aprobados para este cierre de año.

El hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en Puntarenas, recibirá 45 plazas para implementar un nodo neonatal que brindará apoyo a diferentes redes de prestación de servicios de salud del país. Cortesía: CR HOY

Hospitales recibirán equipos de rayos X y tomografía

La modificación presupuestaria no se limita a la creación de nuevas plazas.

En el Seguro de Salud también se financiarán proyectos de mantenimiento, adquisición de insumos y sustitución de equipos médicos considerados necesarios para la continuidad de los servicios.

PUBLICIDAD

Entre las inversiones contempladas figuran proyectos para sustituir equipos de rayos X y tomografía, además de la adquisición de equipos de comunicación para diferentes establecimientos.

Los recursos también permitirán atender necesidades relacionadas con la elaboración y el suministro de productos textiles y empaques medicinales utilizados por los centros médicos.

Asimismo, la institución reforzará partidas destinadas a subsidios, licencias y ayudas económicas, como parte de las obligaciones correspondientes al Seguro de Salud.

En cuanto al recurso humano, las 30 plazas ordinarias autorizadas permitirán fortalecer diferentes unidades institucionales.

Entre los establecimientos contemplados figuran las áreas de salud de Nicoya, Pital, Ciudad Quesada y Florencia, así como los hospitales Enrique Baltodano Briceño, Los Chiles y Maximiliano Peralta Jiménez.

PUBLICIDAD

La creación de estos puestos cuenta con estudios técnicos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y el aval del Consejo Financiero y de Control Presupuestario.