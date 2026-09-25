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De los silbidos a Italia tras la derrota ante Bélgica al debut de Zidane en Francia: los resultados de la UEFA Nations League

Zizou se estrenó como entrenador de Les Bleus con una victoria por 1-0 sobre Turquía. La Azzurra de Mancini cayó 2-0 en Roma y los hinchas expresaron su malestar

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La UEFA Nations League inició una nueva edición en el marco de la fecha FIFA de septiembre-octubre. El segundo día de actividad del torneo internacional que disputan las selecciones de Europa contó con el debut triunfal de Zinedine Zidane como entrenador en la selección de Francia y la dolorosa caída de Italia contra Bélgica frente a su público, que reprobó la actuación con silbidos. Cómo es el formato, los grupos y la agenda de los partidos.

Les Bleus vencieron en condición de visitante por 1-0 a Turquía en el estreno de Zizou como director técnico, tras la salida después de 14 años de Didier Deschamps. El gol de la victoria fue obra de Kylian Mbappé a los 53 minutos del complemento. Kiki recibió un pase de Michael Olisé en la puerta del área y sacó un remate rasante para convertir.

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Sin embargo, no hubo festejo de gol, ya que Mbappé sintió una molestia física en su rodilla izquierda de forma inmediata. El delantero del Real Madrid intentó continuar en el partido, pero se tiró al piso luego de ser revisado por los médicos y fue reemplazado ante la imposibilidad de correr.

Turquía reaccionó al resultado desfavorable y generó varias situaciones de peligro que rechazó Mike Maignan. Cerca del final del partido, el elenco local se quedó con un jugador menos por la expulsión del arquero Uğurcan Çakır por una supuesta mano fuera del área, acción que fue revisada en el VAR. Francia resistió la arremetida final y Zidane debutó con un triunfo en el banco de suplentes.

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Italia 0-2 Bélgica

En el mismo grupo que Francia y Turquía, Bélgica venció por 2-0 a Italia en el Estadio Olímpico de Roma. Luego de quedar eliminado de su tercera Copa del Mundo consecutiva, la Azzurra inició un nuevo ciclo conducido por Roberto Mancini. El técnico que había dirigido a la selección del 2018 a 2023, cuando ganó la Eurocopa en 2021, se presentó a la fecha FIFA con una lista de 34 jugadores convocados ―nueve debutantes―.

La nueva era de Italia, sin embargo, inició con una adversa presentación. El combinado dirigido por Mark van Bommel se adelantó en el marcador a los 20 minutos de la mano de Mika Godts: el jugador del PSG gambeteó a la defensa italiana con un amague perfecto y definió con sutileza para convertir el 1-0. Los hinchas de la Azzurra hicieron sentir su malestar y, cuando el equipo se retiraba del terreno de juego en el entretiempo, se escucharon fuertes silbidos.

El combinado de Mancini salió a disputar el complemento con otra impronta y Moise Kean contó con una chance para convertir, pero el arquero Senne Lammens respondió con una notable atajada con la pierna. La reacción se cortó a los 68′, cuando Dodi Lukébakio lideró un contraataque y estampó el 2-0. La derrota intensificó los silbidos de los hinchas contra el plantel en el cierre del partido.

La Nations League es una competición de selecciones europeas que se creó en 2018 y tiene como objetivo reemplazar buena parte de los amistosos internacionales por partidos oficiales entre equipos de nivel similar. Se disputa cada dos años y reúne a las federaciones afiliadas a la UEFA. Además del título, sus resultados pueden influir en las vías de clasificación a la Eurocopa o al Mundial.

Zinedine Zidane debutó como DT de Francia con un triunfo en Turquía en la Nations League de Europa (REUTERS/Murad Sezer)
Zinedine Zidane debutó como DT de Francia con un triunfo en Turquía en la Nations League de Europa (REUTERS/Murad Sezer)

El torneo se organiza en divisiones o ligas —A, B, C y D—, según el rendimiento previo de cada selección. En cada una hay grupos cuyos integrantes se enfrentan en partidos de ida y vuelta, como local y visitante. Este sistema incluye ascensos y descensos: los mejores de las ligas B, C y D pueden subir de categoría, mientras que los equipos ubicados en los últimos puestos de las divisiones superiores corren riesgo de bajar.

La primera edición se celebró en 2018-19 y tuvo a Portugal como campeón, tras vencer 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Oporto. En 2020-21, Francia derrotó 2-1 a España en Milán. Dos años más tarde, La Furia Roja conquistó el trofeo frente a Croacia: empataron 0-0 tras la prórroga y el conjunto español ganó 5-4 en la tanda de penales en Róterdam. Los Lusos se impusieron con su segundo título (por penales contra España) en 2025 y buscarán defender la corona en la presente edición.

La primera fecha de la Nations League contará con varios partidos entre potencias. Desde las 15:45 del viernes, la renovada Italia se medirá contra Bélgica, mientras que Francia visitará a Turquía. El sábado, a la misma hora, España jugará su primer partido tras su consagración en el Mundial 2026: chocará de visitante contra Inglaterra.

Italia perdió en Roma ante Bélgica por la Nations League y se fue silbado (REUTERS/Ciro De Luca)
Italia perdió en Roma ante Bélgica por la Nations League y se fue silbado (REUTERS/Ciro De Luca)

LOS PARTIDOS DE LA FECHA 1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

Jueves 24 de septiembre

  • Países Bajos 1-1 Alemania
  • Portugal 1-0 Gales
  • Noruega 3-2 Dinamarca
  • Andorra 1-2 Malta
  • Serbia 1-2 Grecia
  • Austria 3-1 Israel
  • Kosovo 1-0 Irlanda
  • Liechtenstein 0-2 Lituania

Viernes 25 de septiembre

Georgia 0-1 Irlanda del Norte

Armenia 2-0 Letonia

Hungría 0-1 Ucrania

Polonia 0-0 Bosnia Herzegovina

Suecia 2-1 Rumania

Montenegro 2-1 Chipre

Italia 0-2 Bélgica

Turquía 0-1 Francia

Sábado 26 de septiembre

  • 13.00: Eslovenia - Escocia
  • 13.00: San Marino - Finlandia
  • 13.00: Islas Feroe - Kazajistán
  • 13.00: Bulgaria - Luxenburgo
  • 15.45: Islandia - Estonia
  • 15.45: República Checa - Croacia
  • 15.45: Inglaterra - España
  • 15.45: Macedonia del Norte - Suiza
  • 15.45: Albania - Bielorrusia
  • 15.45: Eslovaquia - Moldavia

TODOS LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

LIGA A

Grupo 1

  • Francia
  • Italia
  • Bélgica
  • Turquía

Grupo 2

  • Alemania
  • Grecia
  • Serbia
  • Países Bajos

Grupo 3

  • España
  • Croacia
  • Inglaterra
  • República Checa

Grupo 4

  • Noruega
  • Portugal
  • Dinamarca
  • Gales

LIGA B

Grupo 1

  • Escocia
  • Suiza
  • Eslovenia
  • Macedonia del Norte

Grupo 2

  • Hungría
  • Ucrania
  • Georgia
  • Irlanda del Norte

Grupo 3

  • Israel
  • Austria
  • Irlanda del Norte
  • Kosovo

Grupo 4

  • Polonia
  • Bosnia Herzegovina
  • Rumania
  • Suecia

LIGA C

Grupo 1

  • Albania
  • Finlandia
  • Bielorrusia
  • San Marino

Grupo 2

  • Montenegro
  • Armenia
  • Chipre
  • Letonia

Grupo 3

  • Kazajistán
  • Eslovaquia
  • Islas Feroe
  • Moldavia

Grupo 4

  • Islandia
  • Bulgaria
  • Estonia
  • Luxenburgo

LIGA D

Grupo 1

  • Malta
  • Gibraltar
  • Andorra

Grupo 2

  • Lituania
  • Azerbaiyán
  • Liechtenstein

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