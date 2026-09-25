Matanzas desplaza a La Habana como la provincia con más asesinatos, asaltos y robos de Cuba

Un hombre con el rostro cubierto intenta arrebatar el bolso a una mujer en una calle residencial de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Matanzas desplazó a La Habana como la provincia más peligrosa de Cuba y lo hizo en el semestre en que la letalidad del crimen en la isla prácticamente se duplicó. Así lo documenta el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), presentado el 22 de septiembre.

El giro no es menor. En 2025 era La Habana la que concentraba los peores indicadores de violencia del país. Doce meses después, esa provincia cayó al tercer puesto en asesinatos.

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Por qué la letalidad se duplicó aunque bajaron los delitos

Entre enero y junio de 2026 el OCAC verificó 985 reportes de delitos, un 25.3% menos que los 1.319 del mismo período de 2025. La organización advierte que esa caída no refleja una mejora real: los apagones prolongados y el deterioro del ecosistema informativo redujeron la capacidad de la ciudadanía para reportar hechos.

La clave está en otro número. El índice de letalidad —muertes por cada 100 delitos— pasó de 5.23 a 10.35 entre ambos semestres, un salto del 97.9%. Con 334 delitos menos documentados, murieron 33 personas más que un año antes.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre bebe agua en su casa durante un corte de electricidad causado por averías que obligaron a desconectar seis centrales de la red —según la compañía eléctrica estatal— en Matanzas, Cuba. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

Cuba registró 90 asesinatos en el primer semestre de 2026 frente a 63 en igual período de 2025, un alza del 42.9%. Las víctimas mortales por hechos delictivos llegaron a 102, un 47.8% más que las 69 de un año atrás, y la violencia se aceleró dentro del propio semestre: los asesinatos subieron de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo.

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Matanzas lidera asesinatos, asaltos y robos a la vez

Con ese telón de fondo, Matanzas encabezó por primera vez el listado nacional de asesinatos, con 18 casos, por delante de Santiago de Cuba, con 13, y de La Habana, con 12. La misma provincia lideró también los asaltos, con 21 reportes.

La provincia no es nueva en el podio delictivo. Ya había liderado los robos en 2025 con 143 casos y en 2026 subió a 155, pese a que el total nacional de esa categoría bajó de 721 a 592, una caída del 17,9%.

Granma se consolidó como el segundo polo de robos, con 146 casos. Entre Matanzas y Granma reunieron 301 de los 592 robos documentados en todo el país, el 50.8% del total.

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FOTO DE ARCHIVO: Personas permanecen sentadas frente a sus viviendas durante un apagón causado por averías que obligaron a desconectar seis centrales de la red eléctrica —según la compañía eléctrica estatal— en Matanzas, Cuba, el 22 de agosto de 2024. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

El saqueo de aceite dieléctrico agrava los apagones en Matanzas

Uno de los cambios más notorios ocurre en los objetivos de los robos. Mientras bajan los que afectan al ganado y a la propiedad privada, los dirigidos contra la propiedad estatal subieron a 158 casos, un 12.9% más que en 2025.

Buena parte de ese incremento se vincula al saqueo de infraestructura eléctrica. Según cifras de la Fiscalía General de la República citadas por el OCAC, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional, y más de 300 de esas causas corresponden al robo de aceite dieléctrico de transformadores.

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Ese fluido cumple funciones de refrigeración y aislamiento en los equipos eléctricos. Cuando se sustrae, el transformador puede sobrecalentarse y quedar inutilizado durante semanas.

El caso de Matanzas ilustra la magnitud del fenómeno con cifras que exceden el propio informe del OCAC. Según datos difundidos en septiembre por Radio 26, emisora provincial, la provincia concentra el 60% de los robos de aceite dieléctrico de todo el país, con más de 90 transformadores afectados y un pueblo del municipio de Pedro Betancourt que llegó a acumular 26 días sin electricidad tras uno de estos robos.

FOTO DE ARCHIVO: Personas permanecen sentadas frente a sus viviendas durante un apagón causado por averías que obligaron a desconectar seis centrales de la red eléctrica —según la compañía eléctrica estatal— en Matanzas, Cuba. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

El aceite se revende en el mercado negro como sustituto de diésel para tractores y maquinaria agrícola, en medio de la grave escasez de combustible que atraviesa la isla desde que Estados Unidos cortó las importaciones de crudo hacia Cuba en enero. Las autoridades cubanas ya decomisaron 18 vehículos en los que detectaron rastros de la sustancia mezclada con carburante, según informó El Nuevo Herald a principios de septiembre.

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El propio informe del OCAC documenta un dato que revela el riesgo de la práctica: hay casos en los que los autores de estos robos murieron electrocutados durante el hecho.

Personas esperan el autobús mientras los cubanos se preparan para un agravamiento de la escasez de combustible, tras la incautación por parte de Estados Unidos de buques cisterna vinculados a Venezuela —lo que cortó un suministro energético vital apenas unos días después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro—, en Matanzas, Cuba, el 7 de enero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

El narcotráfico migró hacia el oriente de la isla

El comercio de sustancias ilícitas registró una transformación territorial similar a la de los homicidios. Los reportes de casos relacionados con drogas bajaron de 198 a 134 en todo el país, pero el centro de la actividad se desplazó hacia el oriente cubano.

Holguín pasó a encabezar esta categoría con 33 casos, seguida por Granma con 27. La Habana, que en 2025 concentraba 109 de los 198 reportes nacionales, cayó a solo 19.

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El OCAC advierte que esa caída en la capital puede reflejar tanto un cambio real en la dinámica del narcomenudeo como una menor disponibilidad de información pública sobre operativos policiales y comercialización en la ciudad.

La oscuridad de los cortes facilitó un asalto brutal, un tiroteo entre grupos y demoras de agentes, según testimonios que retratan una ciudad con más miedo, menos respuesta oficial y servicios básicos también afectados. (Imagen de cortesía)

Entre los casos en los que se identificó la sustancia, el llamado “químico” o cannabinoide sintético representó el 45,8% y la marihuana el 40.8%; juntas concentraron el 86.6% de los reportes.

Los delitos grupales alcanzan su nivel más alto

El informe también detecta que una parte creciente de los delitos se comete de forma colectiva. De los casos de 2026 en los que se pudo determinar la modalidad, 278 involucraron a dos o más personas, el 33.7% del total.

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Entre los robos, la proporción de hechos grupales alcanzó el 37,7%, la cifra más alta registrada hasta ahora por el OCAC para esa categoría. Ese dato coincide con la concentración geográfica detectada en Matanzas y Granma durante el semestre.

Los asaltos, con menor volumen total, también crecieron: pasaron de 61 a 67 casos entre ambos semestres, un 9.8% más. El informe cierra con una advertencia adicional sobre episodios en los que ciudadanos persiguieron o retuvieron a presuntos delincuentes ante la falta de respuesta policial, con familias que dijeron haber esperado más de diez horas para que la policía llegara.

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