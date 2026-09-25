El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

El video del giro sobre el final de la Q2 que le permitió avanzar a Q3 y las imágenes de la vuelta en la última tanda con la salida de pista

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La clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán quedó marcada por dos vueltas. Una para sacar a relucir todas sus cualidades a pesar de las condiciones adversas y otra que lo dejó sin chances de pelear por una mejor posición de largada en la Q3.

El primer giro destacado en el callejero de Bakú se dio cuando el tiempo disponible para Q2 se agotaba. El argentino había quedado a siete décimas de su compañero Pierre Gasly y con el 12° registro de ese momento. Estaba momentáneamente eliminado. Marcó una vuelta fenomenal, sin el rebufo que previamente le había dado al francés, y avanzó a Q3 con el 10° registro (1:44.683) que le permitió aventajar por apenas 0.092 al británico Ollie Bearman (11°).

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En Q3, al corredor de 23 años lo sacaron como estrategia detrás de las Ferrari. Venía buscando su mejor registro cuando perdió el control en la curva 15 y desató una bandera amarilla. Gasly venía detrás de él. Su compañero francés finalizó 7° con un tiempo de 1:44.047 y el argentino debió afrontar otro giro con los neumáticos desgastados. En ese contexto, no logró salir del 10° lugar, más allá de que este sábado comenzará 9° porque Carlos Sainz (había clasificado 9°) recibió una sanción.

Luego de lo sucedido, Steve Nielsen, jefe de Alpine, reconoció el trabajo de ambos corredores: “Hoy tuvimos una buena clasificación, con ambos autos en la Q3 por tercera vez esta temporada. Parece que hemos logrado una buena configuración del auto aquí, ya que ambos pilotos pudieron darlo todo y comprometerse en las curvas vuelta tras vuelta, algo que a menudo es difícil de equilibrar en Bakú debido a las condiciones y al trazado de la pista. Aquí siempre es un poco una lotería en cuanto a las banderas amarillas y la gestión del tráfico, como lo vimos hoy”.

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Nielsen aclaró que a “Pierre lo obstaculizaron varias veces las banderas amarillas en la Q3, así que sabe que probablemente se podría haber logrado más” y afirmó sobre Colapinto: “Analizaremos qué podemos mejorar en el caso de Franco para que la próxima vez se ubique un poco más arriba, pero, de todos modos, es una clasificación positiva para el equipo, especialmente si tenemos en cuenta que el año pasado quedamos en los puestos 16 y 19 en esta pista, lo que realmente resalta el progreso que hemos logrado”

En su análisis, señaló: “Hemos visto que otros equipos han dado un paso adelante, así que la competencia sigue siendo reñida en el medio de la tabla. Desde donde partimos, dentro de los diez primeros, nuestro objetivo, por supuesto, es que ambos autos sumen puntos y haremos todo lo posible mañana para que eso suceda”.

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Hay que tener en cuenta que Franco Colapinto remarcó una y otra vez la problemática que tuvo de afrontar una vuelta sin rebufo durante Q2. Sin embargo, luego del remolque que le dio a su compañero Gasly, logró destacarse en ese cierre de sesión para avanzar hasta Q3 a pesar de las condiciones adversas de la qualy y tras in fin de semana en el que no encontró el balance ideal del monoplaza.

“Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas. Perdí mucho en la curva 15, que tuve algo con la batería. Después fue como muy inconsistente la vuelta que hice con ese super clipping (reducción de potencia) que tenía, que se paraba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena. La de Q2 fue muy buena, la parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar, y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, dijo ante ESPN. E insistió: “Fue difícil sin la succión, sin el rebufo, fue complicado. Hacer toda la Q2 sin nadie adelante me costó bastante tiempo en las rectas, así que eso fue complicado”.

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Incluso en la gacetilla de prensa de Alpine volvió a tocar el tema: “Fue una lástima, pero la Q1 y la Q2 se ejecutaron muy bien, y fuimos lo suficientemente fuertes como para llegar a la Q3, incluso sin un rebufo, que realmente ayuda en esta pista”.

En relación a sus fallas en Q3, apuntó contra su error en los frenajes: “Desafortunadamente, en mi caso, la Q3 no salió tan bien como podría haber sido. Se me bloquearon las llantas en la curva 15 y tuve que completar mi última vuelta con vibraciones intensas debido a un desgaste irregular en la llanta”. En rueda de prensa, aclaró: “Después la Q3 no fue buena. Creo que no es que no hice una buena vuelta, pero no puse nada junto y el auto no se sentía bien de vuelta. Está un poco inconsciente. Con ese super clipping, con la batería, con los frenajes que me están costando este fin de semana. No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso. Fue un poco una complicación de este fin de semana que no pudimos solucionar”.

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