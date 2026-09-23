Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

Haas todavía no confirma su dupla de pilotos para el 2027: Esteban Ocon quedaría excluido y sería reemplazado por Rafael Cámara (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Guardar

En el paddock de Bakú, este miércoles, Esteban Ocon se presentó ante los medios antes del inicio de las actividades del Gran Premio de Azerbaiyán y sorprendió al declararse “agente libre” para la temporada 2027 de la Fórmula 1, en medio de versiones que apuntan a Rafael Cámara como su reemplazante en Haas. “Sí, en este momento definitivamente soy agente libre para el próximo año”, afirmó el francés ante los periodistas presentes.

La declaración llegó en el peor momento posible para el galo: según el sitio italiano especializado Autoracer, el brasileño que es piloto de la academia de Ferrari y actual segundo del campeonato de Fórmula 2 es el gran candidato a reemplazar a Ocon a partir del año próximo. Aún no hay nada firmado, pero el nombre del corredor de 21 años oriundo de Recife figura como el favorito indiscutido.

PUBLICIDAD

Cuando los periodistas le preguntaron si continuar en Haas seguía siendo una opción, Ocon no se comprometió: “Ya veremos”, respondió con cautela según replicaron tanto The Race como Motorsport. El piloto reconoció que hay factores que escapan a su control. “Hay cosas en discusión y ciertos temas que están fuera de mi control. Así que seguiré empujando hasta el final del año y veremos cómo va”, dijo.

Pese a la incertidumbre contractual, Ocon defendió su nivel de rendimiento durante esta temporada. “Sabemos que ha sido un problema continuo. Es tranquilizador que esté haciendo un buen trabajo. Obviamente, mi rendimiento no ha sido un problema este año. He rendido cada vez que he tenido el coche”, se defendió. Y fue más preciso: “Fui el último en puntuar en Mónaco. Estuve a punto de puntuar en Madrid. Ha habido muchas veces en las que he rendido cuando el coche rendía por debajo de lo esperado. Ha quedado claro”.

PUBLICIDAD

Es un hecho que Ollie Bearman seguirá en Haas, pero Ocon está con un pie afuera (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

El francés también apuntó a las fallas del monoplaza como una explicación de los resultados dispares. “Todos en el equipo han estado siguiendo eso muy de cerca, intentando solucionar el problema. No nos hemos escondido de ello. Pero ha sido bastante decepcionante a veces, obviamente, tener este tipo de problemas”, señaló.

Los números no acompañan la narrativa de Ocon. En lo que va de la temporada, su compañero Ollie Bearman lo supera en el marcador interno por 18 puntos a 3, una diferencia que, aunque en parte se explica por el rendimiento del equipo en los primeros Grandes Premios del año, pesa en la evaluación interna. Haas fue más competitivo en las primeras fechas, cuando Bearman cosechó 17 de sus puntos, incluyendo un quinto lugar en el Gran Premio de China. Desde entonces, el conjunto sumó apenas cuatro unidades entre ambos pilotos en los 12 eventos disputados.

PUBLICIDAD

El brasileño Rafael Cámara es el favorito para subir al asiento de Ocon

El director del equipo, Ayao Komatsu, había reconocido a comienzos de año que esperaba más del piloto francés luego de una parte final del campeonato 2025 especialmente complicada, en la que Ocon reportó problemas con su coche de forma recurrente. Según The Race, Haas tiene la opción contractual de extender su vínculo con Ocon hasta 2027, pero el equipo habría concluido que el francés no presentó argumentos de rendimiento suficientes para ser retenido.

El proceso de selección comenzó meses atrás. Haas utilizó su programa de pruebas con coches anteriores (TPC) para evaluar a los aspirantes al segundo asiento junto a Bearman. Los nombres que pasaron por esas pruebas fueron Cámara, el campeón de F2 de 2025 y piloto junior de McLaren Leonardo Fornaroli, el reserva respaldado por Toyota Ryo Hirakawa y el propio reserva de Haas, Jack Doohan.

PUBLICIDAD

Según el sitio italiano Autoracer, la inclinación final hacia el brasileño no respondería únicamente a una evaluación técnica de Komatsu, sino también a la presión directa de Gene Haas, propietario del equipo. Los resultados de Cámara en las pruebas fueron calificados como positivos y generaron una impresión favorable, especialmente en el dueño del equipo. El portal GPBlog fue más contundente: “Hay un noventa por ciento de posibilidades de que el brasileño sustituya a Esteban Ocon la próxima temporada”.

Komatsu, sin embargo, había intentado mantener el proceso abierto. Tras el GP de España en Madrid, declaró que el rendimiento deportivo sería la prioridad por sobre cualquier factor comercial. “Quien sea el más rápido, ese es el mejor para el equipo”, enfatizó en declaraciones recogidas por Motorsport. Semanas antes, también había reconocido que había “quizá cinco” pilotos en consideración.

PUBLICIDAD

Un indicio concreto sobre el destino de Cámara llegó antes del fin de semana de Bakú, desde la Fórmula 2. El equipo Invicta Racing anunció la incorporación de Freddie Slater —subcampeón de F3 y promesa de la academia de Audi— para la campaña 2027. Cámara comparte actualmente la alineación de ese equipo junto al paraguayo Joshua Duerksen, lo que dejó abierta la pregunta sobre quién ocuparía la segunda butaca si el brasileño abandona la categoría. Además, el reglamento de la F2 impide a un campeón repetir en la categoría, lo que significaría que, en caso de consagrarse, Cámara no tendría lugar en las categorías de desarrollo.

La pieza encajó con otra revelación: según la edición brasileña de Motorsport, los representantes de los cuatro pilotos candidatos se reunieron en secreto con Haas durante el fin de semana del GP de España, en lo que se describió como un encuentro para evaluar el escenario de las negociaciones. Tras ese cónclave, la decisión final quedó en manos de Komatsu.

PUBLICIDAD

Así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para el 2027 tras el anuncio de la continuidad de Isack Hadjar en Red Bull (Foto: @F1)

En Bakú, Bearman también fue consultado sobre la situación y sobre si se sentía preparado para asumir el rol de líder del equipo ante una eventual partida de su compañero. El británico reconoció que el tiempo junto a Ocon le dejó aprendizajes concretos. “He mejorado mucho en términos de mi rendimiento en pista, pero también en cómo describo lo que siento en el coche y cosas así. Y eso es algo de lo que ciertamente aprendí mucho de alguien con mucha experiencia como Esteban”, dijo.

El piloto inglés destacó en particular los comentarios técnicos del francés en la sala de ingeniería. “Incluso si comparo mis comentarios con los de hace 12 meses, no estoy seguro de que hubiera tenido la confianza para simplemente confiar en mis propios comentarios”, admitió Bearman.

PUBLICIDAD

Si el desenlace se confirma, será la segunda vez que Ocon deba reinventarse ante una salida forzada. Ya atravesó esa situación al comienzo de su carrera, cuando perdió su asiento para 2019 tras la quiebra de Force India, equipo que fue absorbido y renombrado como Racing Point —hoy Aston Martin— bajo la conducción de Lawrence Stroll.

Según The Race, el francés está decidido a seguir en la Fórmula 1, aunque el margen de maniobra es acotado: la parrilla de 2027 está prácticamente cerrada y no hay asientos disponibles a la vista. Una opción que maneja su entorno es la de asumir un rol de piloto reserva con la posibilidad de volver a un asiento titular en el futuro. Por ahora, las calles de Bakú son el escenario donde Ocon seguirá defendiendo su lugar en la grilla.

PUBLICIDAD