Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, condenados por el crimen de Federico Aramburu en París

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El Tribunal en lo Penal de París sentenció este viernes, tras más de once horas de deliberación, a 26 años de prisión a Loïk Le Priol, hallado culpable del asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu en 2022. Además, Romain Bouvier fue condenado a 19 años de cárcel por intento de asesinato, según informó el medio francés L’Equipe. El jurado descartó la premeditación, la legítima defensa y un trastorno mental; la fiscalía había pedido 27 años.

El asesinato de Federico Martín Aramburu, ex integrante de Los Pumas, entró este 25 de septiembre en su instancia final ante la Justicia francesa. El ex rugbier argentino murió a los 42 años tras recibir diez disparos en el bulevar Saint Germain, en París, durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar del Barrio Latino.

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La Corte de lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados. La fiscalía había pedido 27 años de prisión para Loïk Le Priol, señalado como autor de los disparos mortales, y 20 años para Romain Bouvier, quien también abrió fuego contra Aramburu. Ambos habían pertenecido al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024. Finalmente le dieron un año menos de lo exigido por falta de premeditación. En tanto, la ex pareja de Le Priol, Lyson Rochemir, fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, pero declarada culpable de obstrucción a la justicia. Recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

Loïk Le Priol, condenado a 26 años de prisión por asesinar al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu

Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y ex compañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de rugby Seis Naciones. De madrugada, ambos se sentaron en la terraza del bar Le Mabillon para celebrar un acuerdo comercial, donde se encontraban Le Priol, Bouvier y otras personas. La investigación estableció que hubo consumo de alcohol e insultos entre ambos grupos, antes de que se produjera una pelea. El personal de seguridad intervino y los dos rugbiers se retiraron del lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que los acusados los buscaron después a bordo de un Jeep conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

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Según la reconstrucción divulgada durante el juicio, Bouvier disparó cuatro veces y dos proyectiles alcanzaron a Aramburu. Le Priol llegó poco después y efectuó seis tiros; cuatro impactaron en el argentino, dos de ellos con consecuencias mortales. Aramburu no estaba armado, de acuerdo con la investigación. Durante sus declaraciones, Loïk Le Priol admitió haber causado la muerte del ex miembro del seleccionado argentino de rugby, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Bouvier, por su parte, reconoció que disparó, pero negó que hubiera tenido intención de matar. Las defensas rechazaron que hubiera una planificación previa y plantearon que ambos reaccionaron por temor tras la pelea.

El caso también atrajo atención por el pasado político de Le Priol y Bouvier. Los dos estuvieron relacionados con el GUD y ya habían sido condenados en 2022 por una agresión cometida en 2015 contra un antiguo dirigente de esa agrupación, según informó Le Monde. Le Priol, de 32 años, había integrado la Marina francesa antes de ser apartado de las Fuerzas Armadas. Ambos permanecieron bajo prisión preventiva durante más de cuatro años antes del inicio del juicio, que comenzó el 7 de septiembre y se extendió durante tres semanas hasta hoy.

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Condenaron a 26 y 19 años a los asesinos del ex Puma Federico Aramburu (Thibault SOUNY / AFP)

Shaun Hegarty, amigo que acompañó a Aramburu en la trágica noche parisina, hizo una estremecedora reconstrucción de los hechos durante el juicio: “El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa. Sus últimas palabras fueron ‘Shaun, llama a la policía, me voy a morir’.

“El Papa está hoy en París, no sé si es una señal, pero espero que algún día encuentren la fuerza para perdonarme y que yo también encuentre la fuerza para perdonarme a mí mismo”, fueron las últimas palabras de Le Priol frente al jurado, mientras que al mismo tiempo le dijo a los familiares de Aramburu, presentes en el recinto, que era “cristiano” como ellos.

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Nacido en Buenos Aires, Federico Martín Aramburu disputó 22 encuentros internacionales con la selección argentina y formó parte del plantel que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. También construyó una carrera destacada en el rugby francés, con pasos por Biarritz, Perpiñán y otros clubes. Tras su retiro, vivía en el País Vasco francés con su esposa, María Codino, y sus tres hijos. Su muerte provocó homenajes en Argentina y Francia, en especial dentro del ambiente del rugby.