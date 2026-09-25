Deportes

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

El Tribunal en lo Penal de París dictó sentencia contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier por intento de homicidio no premeditado

Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, condenados por el crimen de Federico Aramburu en París
Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, condenados por el crimen de Federico Aramburu en París
Guardar

El Tribunal en lo Penal de París sentenció este viernes, tras más de once horas de deliberación, a 26 años de prisión a Loïk Le Priol, hallado culpable del asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu en 2022. Además, Romain Bouvier fue condenado a 19 años de cárcel por intento de asesinato, según informó el medio francés L’Equipe. El jurado descartó la premeditación, la legítima defensa y un trastorno mental; la fiscalía había pedido 27 años.

El asesinato de Federico Martín Aramburu, ex integrante de Los Pumas, entró este 25 de septiembre en su instancia final ante la Justicia francesa. El ex rugbier argentino murió a los 42 años tras recibir diez disparos en el bulevar Saint Germain, en París, durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar del Barrio Latino.

PUBLICIDAD

La Corte de lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados. La fiscalía había pedido 27 años de prisión para Loïk Le Priol, señalado como autor de los disparos mortales, y 20 años para Romain Bouvier, quien también abrió fuego contra Aramburu. Ambos habían pertenecido al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024. Finalmente le dieron un año menos de lo exigido por falta de premeditación. En tanto, la ex pareja de Le Priol, Lyson Rochemir, fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, pero declarada culpable de obstrucción a la justicia. Recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

Loïk Le Priol, condenado a 26 años de prisión por asesinar al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu
Loïk Le Priol, condenado a 26 años de prisión por asesinar al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu

Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y ex compañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de rugby Seis Naciones. De madrugada, ambos se sentaron en la terraza del bar Le Mabillon para celebrar un acuerdo comercial, donde se encontraban Le Priol, Bouvier y otras personas. La investigación estableció que hubo consumo de alcohol e insultos entre ambos grupos, antes de que se produjera una pelea. El personal de seguridad intervino y los dos rugbiers se retiraron del lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que los acusados los buscaron después a bordo de un Jeep conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción divulgada durante el juicio, Bouvier disparó cuatro veces y dos proyectiles alcanzaron a Aramburu. Le Priol llegó poco después y efectuó seis tiros; cuatro impactaron en el argentino, dos de ellos con consecuencias mortales. Aramburu no estaba armado, de acuerdo con la investigación. Durante sus declaraciones, Loïk Le Priol admitió haber causado la muerte del ex miembro del seleccionado argentino de rugby, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Bouvier, por su parte, reconoció que disparó, pero negó que hubiera tenido intención de matar. Las defensas rechazaron que hubiera una planificación previa y plantearon que ambos reaccionaron por temor tras la pelea.

El caso también atrajo atención por el pasado político de Le Priol y Bouvier. Los dos estuvieron relacionados con el GUD y ya habían sido condenados en 2022 por una agresión cometida en 2015 contra un antiguo dirigente de esa agrupación, según informó Le Monde. Le Priol, de 32 años, había integrado la Marina francesa antes de ser apartado de las Fuerzas Armadas. Ambos permanecieron bajo prisión preventiva durante más de cuatro años antes del inicio del juicio, que comenzó el 7 de septiembre y se extendió durante tres semanas hasta hoy.

Juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu
Condenaron a 26 y 19 años a los asesinos del ex Puma Federico Aramburu (Thibault SOUNY / AFP)

Shaun Hegarty, amigo que acompañó a Aramburu en la trágica noche parisina, hizo una estremecedora reconstrucción de los hechos durante el juicio: “El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa. Sus últimas palabras fueron ‘Shaun, llama a la policía, me voy a morir’.

“El Papa está hoy en París, no sé si es una señal, pero espero que algún día encuentren la fuerza para perdonarme y que yo también encuentre la fuerza para perdonarme a mí mismo”, fueron las últimas palabras de Le Priol frente al jurado, mientras que al mismo tiempo le dijo a los familiares de Aramburu, presentes en el recinto, que era “cristiano” como ellos.

Nacido en Buenos Aires, Federico Martín Aramburu disputó 22 encuentros internacionales con la selección argentina y formó parte del plantel que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. También construyó una carrera destacada en el rugby francés, con pasos por Biarritz, Perpiñán y otros clubes. Tras su retiro, vivía en el País Vasco francés con su esposa, María Codino, y sus tres hijos. Su muerte provocó homenajes en Argentina y Francia, en especial dentro del ambiente del rugby.

Temas Relacionados

Federico Martín AramburuLos PumasRugbyRomain BouvierLoïk Le PriolFranciaParís

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

La deportista de 14 años se impuso sobre Valentína Díaz, de 40, en la disciplina bodyboard femenino y se subió a lo más alto del podio

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Steve Nielsen aclaró que ambos autos tuvieron una “buena clasificación”, pero reconoció que deben “analizar” para ver “qué podemos mejorar” con el argentino

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

El Tribunal de lo Penal de París dictará sentencia este viernes contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier por la muerte del ex rugbier argentino

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

El piloto argentino de Alpine tuvo una gran Q2, pero un problema en su primer intento rápido de Q3 le impidió ser competitivo en la tanda final. Su compañero Pierre Gasly comenzará 7°

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

Por irregularidades financieras, el club ciudadano podría recibir fuertes reprimendas y hasta descender de categoría

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

MALDITOS NERDS

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

Embark Studios probará el modo PvE de ‘Arc Raiders’ gratis en octubre

Beyond Good & Evil 2 continúa activo en Ubisoft pese a años sin novedades

‘Castlevania’ celebra sus 40 años con juego gratis, conciertos y vinilos

Ubisoft Milan creó un ‘Zelda’ con Ganondorf, pero Nintendo rechazó el prototipo

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

Arrestos, drogas y una licencia rechazada: el problemático pasado de Reza Nabavi, dueño del centro donde murió Presley Gerber

Kaia Gerber revela cómo su hermano Presley la apoyó hasta sus últimos días: “Era muy dulce”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El Ministerio de Agricultura reorientará sus programas hacia productores expuestos a la sequía mediante el registro agrícola

Guatemala: El Ministerio de Agricultura reorientará sus programas hacia productores expuestos a la sequía mediante el registro agrícola

Sin fármacos en Cuba: El drama de una madre que cuida a su hija con esquizofrenia mediante la ayuda del exterior

El calor amenaza la producción de arroz en Japón y puso en alerta a los científicos, que ya buscan una solución

Paralizan la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras un accidente laboral

La hija de Brooklyn Rivera pide medidas diplomáticas firmes contra el régimen de Nicaragua