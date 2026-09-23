Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 entre la selección Colombia vs. la selección de Corea del Norte. El partido se jugará en el estadio Municipal de LKS Łódź desde las 11:30 a. m. y definirá uno de los finalistas de la actual edición del torneo.

Siga aquí todas las incidencias de la selección juvenil colombiana que por segunda vez en la historia clasificó a la final de un Mundial Sub-20.