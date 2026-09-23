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Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

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Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 entre la selección Colombia vs. la selección de Corea del Norte. El partido se jugará en el estadio Municipal de LKS Łódź desde las 11:30 a. m. y definirá uno de los finalistas de la actual edición del torneo.

Siga aquí todas las incidencias de la selección juvenil colombiana que por segunda vez en la historia clasificó a la final de un Mundial Sub-20.

12:22 hsHoy

Convocadas a la selección Colombia que juegan la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
  2. Catalina Cortés – América de Cali (COL)
  3. Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
  4. Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  5. Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
  7. Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
  8. Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
  9. Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
  10. Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
  11. María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
  12. María José Torres – Independiente Medellín (COL)
  13. Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
  14. Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
  15. Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
  16. Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
  17. Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
  18. Saray Marín – América de Cali (COL)
  19. Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
  20. Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
  21. Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
11:43 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Corea del Norte vs. Selección Colombia - Semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
  • Lugar: estadio Municipal de LKS Łódź - Łódź, Polonia
  • Fecha y hora: martes 23 de septiembre- 11:30 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

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