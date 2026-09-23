Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: siga aquí el partido por un cupo a la final en la Copa del Mundo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 entre la selección Colombia vs. la selección de Corea del Norte. El partido se jugará en el estadio Municipal de LKS Łódź desde las 11:30 a. m. y definirá uno de los finalistas de la actual edición del torneo.
Siga aquí todas las incidencias de la selección juvenil colombiana que por segunda vez en la historia clasificó a la final de un Mundial Sub-20.
12:22 hsHoy
Convocadas a la selección Colombia que juegan la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026
- Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
- Catalina Cortés – América de Cali (COL)
- Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
- Isabel Weiner – Columbia University (USA)
- Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
- Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
- Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
- Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
- Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
- María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
- María José Torres – Independiente Medellín (COL)
- Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
- Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
- Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
- Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
- Saray Marín – América de Cali (COL)
- Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
- Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
11:43 hsHoy
Ficha del partido
- Selección Corea del Norte vs. Selección Colombia - Semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
- Lugar: estadio Municipal de LKS Łódź - Łódź, Polonia
- Fecha y hora: martes 23 de septiembre- 11:30 a. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol