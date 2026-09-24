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Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines

En medio de su gran presente profesional, la empresaria adelantó el inminente estreno de "¿Querés ser mi hijo?", junto a Agustín Bernasconi, en las pantallas grandes

Se conoció el tráiler de la primera película de Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi que tendrá su estreno el próximo 22 de octubre (Elefantec Global y Fox Entertainment)
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Wanda Nara sumó un nuevo desafío a la extensa agenda laboral que viene desarrollando entre la televisión, sus marcas y los proyectos para plataformas de streaming. La empresaria se prepara para debutar en la pantalla grande con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. El largometraje llegará a los cines el 22 de octubre y, como anticipo, Wanda compartió el primer tráiler de la historia en sus redes sociales.

Wanda fue la encargada de compartir primero el banner de la película y, minutos más tarde, publicó el tráiler completo. “22 de octubre los espero en el cine”, escribió en uno de los posteos de su cuenta de Instagram. La publicación superó los 17 mil “me gusta” en pocos minutos y estuvo acompañada por las imágenes promocionales del largometraje, que marcará su primer proyecto cinematográfico.

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En la película, Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que lleva una vida marcada por la conformidad. El personaje mantiene una relación de 15 años con su novio, pero descubre que él le es infiel. La revelación modifica su rutina y la deja frente a una situación que la obliga a tomar decisiones sobre el vínculo que mantenía y sobre el rumbo que quería darle a su vida.

Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines
Wanda Nara se encargó de anticipar la llegada de su película a los cines (Instagram)

Después de la infidelidad, Lucía queda con el corazón roto y sin trabajo. Ante esa situación, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de nuevo. Sin embargo, el regreso al antiguo hogar no resulta sencillo, porque su nuevo vecino es Javier, un joven de 22 años interpretado por Bernasconi. El muchacho organiza fiestas de manera constante y altera el descanso de Lucía, que intenta reorganizar su vida después de la separación y de la pérdida de su empleo. La protagonista también tiene un objetivo laboral que busca alcanzar. Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia. Además, afirma que tiene un hijo de 22 años. La situación se complica cuando, en la última instancia del proceso de selección, debe participar de un family day junto con los directivos de la empresa y sus respectivas familias.

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Sin saber cómo resolver el problema, Lucía le propone un trato a Javier. El joven deberá hacerse pasar por su hijo durante la actividad laboral y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno de los dos imagina es que, en medio de tantas situaciones inventadas y durante ese family day, aparecerá un romance entre ellos. La relación se desarrollará pese a los 20 años que los separan y llevará a los protagonistas a preguntarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con la realidad que había aceptado durante años y animarse a perseguir sus propios sueños.

Un hombre con traje oscuro y una mujer rubia con blusa azul se miran de perfil en un salón con poca luz. Una mesa formal con vajilla está difuminada al fondo
Bernasconi y Nara son los protagonistas de esta película de comedia romántica (Agencia de prensa)

La comedia romántica no tendrá únicamente a Wanda y Bernasconi como figuras principales. El elenco también está integrado por Jean Pierre Noher y Charo López, quienes formarán parte de la ficción y acompañarán a la dupla central en el desarrollo de la historia. La película es una remake de una exitosa comedia mexicana y se presentará como una propuesta ágil y fresca, con una trama basada en las relaciones intergeneracionales, los malentendidos y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental.

El film fue grabado durante tres semanas en Montevideo, Uruguay. Allí, Wanda, Bernasconi y el resto del equipo se abocaron a la realización del proyecto, que finalizó a comienzos de mayo. En ese momento, la empresaria anunció a través de sus redes sociales que el rodaje había terminado y compartió con sus seguidores el cierre de una experiencia que ahora se prepara para llegar a las salas.

Las primeras fotos de Wanda Nara en “¿Querés ser mi hijo?“, su primer película
Wanda Nara elenco junto a Bernasconi, López y Noher (Agencia de prensa)

Con el primer tráiler ya publicado y la fecha de estreno confirmada, ¿Querés ser mi hijo? se prepara para llegar a los cines el 22 de octubre. Wanda Nara debutará en la pantalla grande como Lucía, una mujer que deberá reconstruir su vida después de una infidelidad y que, en medio de una mentira laboral, encontrará una relación que la llevará a cuestionar sus propias decisiones.

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