El Salvador

Gobierno de El Salvador descarta aumentos en el pasaje de transporte público pese al alza en los combustibles

Las autoridades descartaron cualquier incremento en las tarifas del transporte colectivo y garantizaron la entrega de subsidios a las empresas del sector para amortiguar los costos operativos internacionales

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante su intervención en el programa Diálogo 21 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante su intervención en el programa Diálogo 21 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El Gobierno de El Salvador descartó cualquier incremento en las tarifas del transporte colectivo y garantizó el pago de la compensación económica a los concesionarios para amortiguar la presión inflacionaria sobre los combustibles, aseguró el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante una entrevista concedida al programa Diálogo 21.

La determinación de mantener congelado el precio del pasaje responde a la política oficial de proteger la economía de los usuarios frente al encarecimiento de los insumos operativos.

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Las autoridades explicaron que los aumentos observados en la gasolina y el diésel durante los últimos meses responden a factores del mercado internacional fuera del ámbito de control local, influidos por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en la oferta y demanda global de petróleo.

Pese a estas presiones externas, el funcionario destacó que los valores de referencia del combustible en el mercado salvadoreño se ubican entre los más competitivos de la región y se mantienen por debajo de las cifras reportadas en naciones como Estados Unidos y México.

Para impedir distorsiones en la cadena de distribución y salvaguardar los derechos de los consumidores, las instituciones estatales ejecutan inspecciones constantes en las estaciones de servicio. Reyes señaló que la fiscalización busca evitar prácticas de acaparamiento de carburantes y cobros no autorizados.

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Una boquilla de manguera de combustible insertada en el tanque metálico de un autobús urbano.
Una boquilla de surtidor abastece de diésel al tanque de un autobús urbano en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par de estas inspecciones, el Viceministerio de Transporte (VMT) coordina junto con el Ministerio de Hacienda la transferencia regular de la subvención estatal fijada por ley para autobuses y microbuses. Aunque los desembolsos a las rutas autorizadas puedan presentar un desfase técnico cercano a un mes, la gestión gubernamental procura agilizar los trámites para sostener el flujo de recursos hacia el sector.

El ordenamiento operativo abarca también la protección de los bienes públicos vinculados a la red de transporte masivo. Con respecto a las paradas del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) situadas a lo largo del bulevar del Ejército, el funcionario aclaró que las vallas y cerramientos perimetrales colocados en las estaciones responden a medidas de resguardo y seguridad ciudadana.

La siniestralidad vial registra un alza del 21% en el país y deja un promedio diario de cuatro fallecidos

Las acciones de gestión económica e infraestructura en los corredores urbanos se conectan directamente con la urgencia de contener los índices de accidentalidad.

Según los balances estadísticos presentados por el titular del VMT en Diálogo 21, las colisiones en las carreteras experimentaron un aumento del 21% en comparación con el periodo previo.

Esta tendencia negativa se refleja en un promedio de cuatro personas fallecidas cada día producto de percances de tránsito en distintas zonas del territorio salvadoreño. El análisis de la accidentabilidad confirma que la falta de atención de los conductores representa la causa principal de la perdida de vidas humanas.

La distracción al conducir representa la principal causa de muerte en accidentes de tránsito, un comportamiento de alto riesgo que supera a otros factores como la velocidad excesiva y las maniobras de sobrepaso en tramos no habilitados.

El incumplimiento de la normativa es especialmente grave en curvas o carriles indivisos, donde el riesgo de colisión de frente aumenta de manera drástica.

Las autoridades reportan un aumento del 21% en la siniestralidad vial en El Salvador, con un promedio de cuatro víctimas mortales cada día (Cortesía: Comandos de Salvamento).
Las autoridades reportan un aumento del 21% en la siniestralidad vial en El Salvador, con un promedio de cuatro víctimas mortales cada día (Cortesía: Comandos de Salvamento).

El viceministro Nelson Reyes enfatizó que la imprudencia al intentar adelantar a otros automotores suele desencadenar impactos de severidad extrema. Cuando dos vehículos chocan de manera frontal, la energía del movimiento de ambas unidades se combina, lo cual multiplica la violencia del impacto y eleva el riesgo de lesiones graves o letales para los ocupantes, aun cuando la velocidad de circulación sea moderada.

Además, los datos oficiales recopilados por el Viceministerio de Transporte demuestran que los motociclistas concentran el 40% de las víctimas mortales en los siniestros viales ocurridos en las vías del país. La limitada protección estructural de estos vehículos, sumada a la falta de destreza técnica de muchos conductores, incrementa su vulnerabilidad en el tráfico diario.

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