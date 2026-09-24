Taylor Swift revela el adelanto de “Patient Zero”: Dakota Johnson, Colin Farrell y una tumba como escenario central

El adelanto difundido en CBS Mornings muestra a las tres estrellas vestidas de negro y anticipa una trama misteriosa (Taylor Swift)

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Taylor Swift confirmó que Dakota Johnson y Colin Farrell protagonizarán el videoclip de su nueva canción, “Patient Zero”, cuyo estreno mundial está previsto para los MTV VMAs del domingo.

La presencia de la actriz de Cincuenta sombras de Grey en la producción, sin embargo, no sorprendió a los seguidores de la cantante: semanas atrás, Swift había dejado una pista que apuntaba directamente a ella.

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El adelanto de 13 segundos se difundió este jueves durante el programa CBS Mornings y luego en las redes sociales de la artista.

Las imágenes muestran a Swift y Johnson en escenas espejadas: ambas se lavan las manos frente a un mismo lavabo, se zambullen en el agua y permanecen juntas frente a una tumba.

La lápida que aparece en la escena tendría inscritas las palabras “hija” y “se fue demasiado pronto”.

La cantante insinuó la participación de Dakota Johnson durante un sketch de los premios Emmy con la frase Norte o Sur (Captura de video)

La clave para entender la elección de Johnson se remonta al 14 de septiembre, cuando Swift hizo una aparición sorpresa en un sketch pregrabado con el elenco de La ley y el orden: Special Victims Unit durante los Emmy 2026.

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En ese segmento, la cantante pronunció una serie de palabras aparentemente inconexas: “Sacárido, Ares, del viñedo, Norte o Sur”.

Para los seguidores más atentos, esa frase funcionó como una adivinanza.

La propia Swift ya había insinuado la participación de la actriz al mencionar “Norte o Sur”, en referencia a los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, un guiño directo al apellido de la actriz.

Un usuario de la red social X lo resumió así: “‘Norte o Sur’ siendo un Easter egg para (Dakota) Johnson”, según recogió el citado medio.

El tema integra la producción "The Life of a Showgirl: The Encore" junto a cuatro canciones inéditas compuestas en Suecia (Captura de video)

Sacárido, por su parte, se interpretó como una referencia a Sugar, la serie de Apple TV+ en la que Farrell interpreta al detective John Sugar.

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Otro dato que reforzó las teorías fue la relación de amistad que el actor mantuvo con Elizabeth Taylor, a quien Swift dedicó una canción homónima en el álbum original de The Life of a Showgirl.

Farrell y la actriz coincidieron en un hospital en 2009 y forjaron un vínculo que se mantuvo hasta la muerte de ella, en 2011.

“La quería a Elizabeth. Tuve la fortuna de ser su amigo los últimos años de su vida”, declaró el actor en un discurso pronunciado en 2022 durante un evento benéfico en honor a la actriz.

Más allá de las referencias crípticas, ambas mujeres mantienen un vínculo cercano en los últimos meses: Johnson habría utilizado el apartamento de Swift para encontrarse con su nueva pareja, el músico MGK.

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El adelanto de 13 segundos difundido por la artista incluye escenas frente a un lavabo y una lápida con inscripciones (Captura de video)

El propio adelanto del video incluye un primer plano de Swift llorando, en el que se aprecia con claridad el anillo de compromiso que le entregó Travis Kelce, con quien la cantante contrajo matrimonio en julio en el Madison Square Garden.

La secuencia continúa con Farrell, quien desciende de un automóvil deportivo para encontrarse con Swift y Johnson, todos vestidos de negro, en una escena que llevó a varios medios a plantear la posibilidad de un triángulo amoroso.

La conductora Gayle King calificó el adelanto como “el momento que todos estábamos esperando” durante la emisión de CBS Mornings.

El videoclip fue dirigido por la propia Swift y contó con la fotografía de Emmanuel Lubezki, ganador del Óscar por su trabajo en Birdman y El renacido, quien también fue el director de fotografía de la próxima película de Tom Cruise, Digger.

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Esta última colaboración se leyó como otro guiño, ya que Swift y Cruise compartieron butaca en el estadio Arrowhead durante un partido de Kelce a comienzos de este mes.

El vínculo de amistad entre Colin Farrell y la actriz Elizabeth Taylor reforzó las teorías de los fanáticos sobre su aparición en el proyecto (Captura de video)

“Patient Zero” se lanzará este viernes junto con The Life of a Showgirl: The Encore, una versión ampliada del álbum del año pasado que incorpora cuatro canciones inéditas: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

Swift explicó el origen de estos temas en un comunicado publicado en Instagram, donde relató que las compuso durante un viaje a Suecia junto a sus colaboradores Max Martin y Shellback.

“Espero que las amen, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”, escribió la artista.

El videoclip se estrenará de manera oficial el domingo durante la ceremonia de los MTV VMAs, transmitida por CBS y MTV, y en streaming a través de Paramount+.

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El cineasta Emmanuel Lubezki asumió la dirección de fotografía en la producción audiovisual dirigida por la propia Swift (Captura de video)

En la misma gala, Swift recibirá el primer Artist-Director Award de la historia del certamen.