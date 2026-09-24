Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos y vuelve a subir el riesgo país

Los índices de Wall Street caen ante una nueva suba de las tasas de la deuda norteamericana.

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Los mercados del exterior operaban con pérdidas este jueves, ante la rampante suba de las tasas de retorno de la deuda de los EEUU. Los títulos públicos norteamericanos viene padeciendo en las últimas horas una ola de ventas que deprime las valuaciones y empina los rendimientos a máximos no vistos desde 2004.

A las 13 horas, los principales indicadores de las bolsas de Nueva York caen en un rango de 0,5% a 0,8%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro de los EEUU a diez años avanza cuatro puntos básicos, a 5,15% anual.

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Con ese entorno adverso, la plaza bursátil de Argentina mantenía su sesgo de prudencia, mientras se observaba un nuevo avance en el nivel del riesgo país, en la novena suba consecutiva para el indicador.

Un reporte de Reuters observó para la renta variable local “la evidente retracción operativa liderada por fondos institucionales”. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,9%, a 2.940.000 puntos, un mínimo desde el 21 de agosto, después de cuatro descensos consecutivos.

“A los problemas globales por la tensión bélica en Oriente Medio que presiona sobre el petróleo, y esto empuja a la inflación, hay pautas internas en lo económico que condicionan a casi un año de las elecciones presidenciales”, consideró Reuters.

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“Hay una política económica que sigue sin traccionar el nivel de actividad (...) la economía esta prácticamente estancada y hoy con riesgo cierto de entrar en recesión”, expresó el economista Hernán Hirsch, director de Análisis de Coyuntura Económica del Estudio Broda, en una conferencia.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares. (actualizado a las 13 horas)

Hirsch Agregó que “hay un aumento del riesgo país propio de nuestro país que se diferencia del resto del mundo”, en un contexto donde “se ha comenzado la campaña electoral y como esta economía no tracciona la probabilidad de reelección de Javier Milei hay expectativa de cambio de rumbo” con la incertidumbre que esto conlleva".

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Los argentinos acudirán a las urnas en 2027 para elegir un nuevo Gobierno, carrera en la que el presidente libertario Milei dijo que irá por su reelección, ante una oposición aún dividida y sin un candidato natural posicionado por el momento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se imponían las bajas, encabezadas por Bioceres (-5,6%), Edenor (-2,3%),IRSA (-2,3%) y Telecom Argentina (-2,1%).

Del lado ganador volvían a posicionarse YPF (+1,4%, a USD 54,71) y Vista Energy (+1%), dado el ascenso de 4,5% en el crudo Brent del Mar del Norte, negociado a USD 107,70 el barril para entregar en noviembre.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revirtieron la suba de 0,4% en promedio hatsa el mediodía, para pasar a una baja de 0,2%, mientras que el índice de riesgo país JP Morgan subía tres unidades para la Argentina, en los 570 puntos básicos, máximo desde el 28 de abril, tras haber tocado los 557 puntos antes del mediodía.

“El foco de las preocupaciones se originaría también en el desafío de enfrentar un programa financiero bajo un contexto externo más desafiante”, sostuvo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Para evitar presiones cambiarias extra, el Banco Central anota en septiembre una mínima intervención en el mercado de cambios, con compras por poco más de USD 200 millones en total.

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Los analistas de Rava Bursátil mencionaron que “ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Galicia Asset Management anunciaron el lanzamiento del primer ETF local de Argentina que replicará un índice de renta variable. Además, el Banco Central confirmó que Mercado Libre tendrá licencia para operar como banco antes de fin de año”.

A partir del 2 de noviembre de 2026, ByMA anunció que extenderá el horario de negociación para las operaciones de renta variable a 24 horas (T+1) hasta las 18 horas.