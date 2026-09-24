Nintendo Switch 2 recibirá ‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ sin censura

Hellraiser: Revival, de Saber Interactive

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Saber Interactive y Boss Team Games publicaron cuatro minutos de gameplay de Clive Barker’s Hellraiser: Revival, el survival horror en primera persona basado en la saga de terror. El avance muestra sus combates, enemigos y poderes sobrenaturales antes del lanzamiento, previsto para el 8 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. Saber Interactive también confirmó que la edición para la consola de Nintendo llegará sin censura y tendrá el mismo contenido que las demás versiones.

Un rescate entre cenobitas

La historia pondrá al jugador en el papel de Aidan, quien deberá entrar en el Laberinto para rescatar a su novia, Sunny, de los cenobitas. Durante el recorrido tendrá que combatir contra criaturas y miembros de un culto dedicado a Pinhead, el personaje central de la franquicia.

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El juego combinará acción con mecánicas de survival horror, un género basado en sobrevivir con munición, curación y otros recursos limitados. La perspectiva será en primera persona y los enfrentamientos tendrán un componente físico marcado: Aidan podrá emplear armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego, pero disparar no será siempre la única respuesta disponible.

El avance también permite observar parte de los escenarios del Laberinto, que funcionará como algo más que un fondo para las peleas. Su estructura estará vinculada con distintos puzles y podrá alterarse mediante la Configuración Génesis, la caja que concentra las principales habilidades sobrenaturales del protagonista.

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Combate, recursos y tipos de enemigo

Durante los enfrentamientos será necesario administrar la munición, buscar objetos curativos, esquivar ataques y colocar trampas. El jugador también encontrará recursos intercambiables por mejoras, aunque el video no detalla todavía qué atributos o elementos podrán modificarse mediante ese sistema.

El arsenal convencional incluirá opciones a corta distancia y armas de fuego. Las primeras obligarán a acercarse a las criaturas, mientras que las segundas dependerán de la munición disponible. Esa combinación busca mantener la presión propia del género: cada encuentro puede consumir materiales necesarios para sobrevivir a la siguiente zona.

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Los enemigos estarán divididos en varias clases con comportamientos y métodos de ataque diferentes. El material identifica a cultistas, runners, bursters y unworthy. La variedad obligará a reconocer qué amenaza aparece en pantalla y elegir entre atacar, esquivar, tender una trampa o recurrir a los poderes de la caja.

El tráiler deja ver peleas violentas y directas, con criaturas atacando desde distancias diferentes. La posibilidad de moverse, controlar el espacio y aprovechar objetos del entorno tendrá peso junto con la puntería. El resultado será un sistema que alternará entre armas, desplazamiento defensivo y habilidades sobrenaturales.

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Hellraiser: Revival, de Saber Interactive

La Configuración Génesis y la versión sin censura

La Configuración Génesis será la herramienta que distinguirá a Aidan de un protagonista armado convencional. Entre sus capacidades estará la telequinesis, que permitirá levantar objetos del escenario y arrojarlos contra los enemigos. También podrá manipular el fuego para quemar criaturas y acumular su Sufrimiento, un recurso que dará acceso a ataques más destructivos.

Uno de esos poderes serán las Cadenas del Infierno, capaces de atrapar y despedazar a los rivales. La caja tendrá funciones fuera del combate: servirá para modificar partes del Laberinto y resolver determinados puzles. De esta forma, sus habilidades estarán integradas tanto en las peleas como en la exploración.

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La edición de Nintendo Switch 2 conservará toda esta violencia. Saber Interactive aseguró que no eliminará ni modificará elementos para adaptar el juego a la consola, por lo que incluirá los mismos combates, armas, poderes y contenidos disponibles en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Las cuatro versiones se estrenarán el mismo día. Clive Barker’s Hellraiser: Revival estará disponible el 8 de octubre de 2026, con Aidan, Pinhead y la Configuración Génesis como ejes de su historia y sus mecánicas.

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