Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, superó a una campeona y se aseguró una medalla en los Suramericanos: el abrazo con sus padres

La hija del ex arquero Fabián Assmann y Melina Pitra brilló en su disciplina

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Con 14 años y en su segunda participación en el torneo, Isabella Assmann clasificó a la final de surf en la categoría bodyboard femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al vencer a la chilena Valentina Díaz, campeona panamericana en 2015. La joven competidora, hija del ex arquero Fabián Assmann y la modelo y conductora Melina Pitra, aseguró así al menos la medalla de plata para la delegación argentina en la competencia continental que tiene a Mar del Plata como subsede para las disciplinas marítimas.

Una vez concluida la competencia, con el pase a la final asegurado y la posibilidad concreta de ganar la medalla de oro, Isabella se mostró feliz por haber avanzado y se dio un abrazo con sus padres en la orilla. Aún con su tabla en mano y la adrenalina a flor de piel, la joven competidora alcanzó a decir ante las cámaras: “Estoy muy contenta porque pude pasar y es acá en Mar del Plata, donde más me gusta. Ahora, con todo en la final”.

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Isabella Assmann clasificó a la final de bodyboard femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a la chilena Valentina Díaz

El triunfo sobre Díaz (de 40 años) no fue el primero de Isabella en el certamen. En su debut, Assmann había superado a la venezolana Emily Hurtado con una puntuación de 10,67 contra 4,60 de su rival, una diferencia contundente que marcó el tono de su participación. Un día después, se impuso ante la colombiana Beatriz Arleo (11,17 a 6,27) y finalmente dio cuenta de la chilena con 8,77 puntos contra 2,37. La competencia se disputa en la franja de Playa Grande, donde las olas del Atlántico sur fueron el escenario de uno de los debuts más destacados de la delegación local.

“Vamos mi chiquita gigante. En la gran final de los Juegos Suramericanos 2026 Odesur”, escribió Fabián Assmann en su cuenta de Instagram, compartiendo el video y el resultado de su hija Isabella en la competencia. Además, el ex arquero de Independiente compartió distintas menciones de medios nacionales sobre la actuación de la joven deportista. Su esposa, Melina Pitra, también compartió imágenes referidas a la repercusión de los logros de la surfista.

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La deportista argentina Isabella Assmann avanza a la final tras superar a la chilena Valentina Díaz en una competencia de los Juegos Suramericanos.

El nombre de Isabella no es nuevo en los circuitos continentales. En mayo de 2025, con apenas 13 años, se adjudicó la medalla de oro en la categoría Sub-18 del Campeonato Sudamericano de Surf, celebrado en las olas de Chicama, Perú. Esa victoria fue la primera presea dorada que la Asociación de Surf Argentina (ASA) conseguía en la tabla general del torneo. En abril de 2026, revalidó su nivel al obtener la plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá, una actuación que consolidó su posición dentro del recambio generacional de la disciplina.

Nacida el 17 de noviembre de 2011, Isabella creció en un hogar marcado por el deporte. Su padre, Fabián Assmann, tuvo un paso por Independiente, Las Palmas de España, clubes de México y Aldosivi, entre otros. Fue justamente el arribo al club marplatense el que llevó a la familia a instalarse frente al mar. A partir de ese momento, la práctica del surf se volvió parte de la rutina cotidiana. Su hermana menor, Indiana, también comenzó a competir en categorías infantiles de la disciplina.

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Isabella es hija de la modelo Melina Pitra y del exfutbolista Fabián Assmann, cuya llegada a Aldosivi motivó el traslado familiar a la costa. Su hermana menor, Indiana, también practica surf

El entrenamiento diario en los balnearios de la ciudad fue moldeando las condiciones técnicas de la deportista para enfrentar olas de diversa intensidad. Su convocatoria al equipo nacional para los Juegos Suramericanos responde a una progresión constante en torneos oficiales que la posiciona como una de las referencias del bodyboard femenino dentro del circuito sudamericano. En el certamen, Assmann compite junto al múltiple campeón argentino Emiliano Tabaré, con la meta de sumar podios para la delegación nacional.

Tras sus etapas en el exterior, la familia Assmann regresó al país y el ex arquero continuó su carrera en Quilmes, Vélez, Agropecuario y Aldosivi. Fue su paso por el club marplatense el que definió la radicación definitiva de la familia en la ciudad costera. Allí, Pitra incorporó el surf a su rutina e hizo de esa actividad un espacio compartido con sus hijas. Con el correr de los años, la modelo redujo su exposición pública respecto de sus años de mayor presencia en televisión y revistas, aunque mantiene actividad en redes sociales. Assmann, por su parte, se retiró del fútbol profesional y se integró al cuerpo técnico de las divisiones juveniles del Tiburón. Hoy, ambos son los principales hinchas de Isabella en cada competencia.

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La conquista de la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá afianzó la posición de Isabella Assmann en el circuito de surf