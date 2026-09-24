Warner Bros. retrasa ‘Gremlins 3′ a 2028 y muestra el regreso de Gizmo

Gremlins (1984)

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Warner Bros. Pictures presentó el primer teaser de Gremlins 3, con Gizmo asomándose desde una mochila, y anunció que la película llegará a los cines el 6 de octubre de 2028. La secuela estaba prevista originalmente para el 19 de noviembre de 2027, por lo que su estreno fue postergado casi once meses.

El regreso de Gizmo

El adelanto dura apenas unos segundos y comienza con una mochila situada en un ambiente oscuro, rodeado de niebla. Mientras la cámara se acerca, desde el interior se escuchan los sonidos característicos de un Mogwai. La abertura cede poco a poco hasta que Gizmo consigue sacar la cabeza.

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El personaje mantiene sus rasgos más reconocibles: grandes ojos, orejas prominentes y la expresión amable que contrastaba con el caos provocado por los Gremlins en las películas anteriores. El plano también recupera una imagen habitual de la saga, que solía presentar a sus criaturas escondidas dentro de objetos o forcejeando para salir.

Warner Bros. Pictures no reveló escenas de la historia ni mostró a otros personajes. El teaser funciona como una confirmación visual del regreso de Gizmo y termina con la nueva fecha de lanzamiento. Tampoco se informó el motivo oficial del retraso, de modo que cualquier posible relación con el calendario del estudio o con los tiempos de producción sigue sin estar confirmada.

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La elección del 6 de octubre ubica la película en plena temporada previa a Halloween, una ventana compatible con su combinación de comedia y terror. Aun así, el cambio prolonga una espera que ya supera las tres décadas: cuando la tercera entrega llegue a las salas, habrán pasado 38 años desde la película anterior.

Una saga ausente del cine desde 1990

La primera Gremlins, dirigida por Joe Dante, se estrenó en 1984. La película combinó humor negro, elementos navideños, violencia y criaturas diseñadas mediante efectos prácticos. También contó con la participación de Amblin Entertainment, la productora vinculada a Steven Spielberg.

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Dante volvió seis años después para dirigir Gremlins 2: la nueva generación, estrenada en 1990. La secuela no repitió el rendimiento de la película original, pero las dos producciones mantuvieron seguidores durante las décadas posteriores. Desde entonces, Gizmo y los Gremlins no protagonizaron otra cinta para salas comerciales.

Warner llevaba al menos desde 2013 explorando la posibilidad de realizar una nueva entrega. Durante ese período, el principal lanzamiento de la propiedad fue Gremlins: los secretos de los Mogwai, una serie animada de dos temporadas distribuida por HBO Max. La producción amplió la historia de las criaturas, aunque no reemplazó el esperado retorno cinematográfico en acción real.

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Parte del interés por la tercera película está ligado al posible uso de criaturas animatrónicas, es decir, muñecos físicos con mecanismos internos que permiten mover el rostro y otras partes del cuerpo. Ese recurso fue decisivo para la apariencia de Gizmo y los Gremlins en las entregas originales. El breve teaser permite ver nuevamente al personaje, pero todavía no ofrece detalles técnicos sobre cómo fue realizado ni sobre la combinación de efectos que empleará la película completa.

Imagen de 'Gremlins'

Chris Columbus toma el control de la secuela

Chris Columbus, guionista vinculado a las dos películas anteriores, dirigirá y producirá Gremlins 3. También trabajó en un borrador del guion junto con Zach Lipovsky y Adam B. Stein, mientras que Hannah Marks quedó a cargo de preparar la versión final.

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Columbus llevaba años manifestando su interés en recuperar la saga. Warner Bros. Pictures terminó por poner en marcha el proyecto y anunció inicialmente su estreno para noviembre de 2027. El nuevo calendario extiende el proceso hasta octubre de 2028, aunque el estudio todavía no comunicó cuándo comenzará el rodaje, qué actores integrarán el reparto o cuál será el conflicto central.

El teaser tampoco aclara si regresarán personajes humanos de las películas anteriores. Por ahora, Gizmo es el único personaje confirmado mediante imágenes y el principal vínculo visible con las producciones estrenadas en 1984 y 1990.

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La nueva fecha deja a Gremlins 3 programada para el 6 de octubre de 2028, casi once meses después del lanzamiento anunciado originalmente y 38 años después de Gremlins 2: la nueva generación.