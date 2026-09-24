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La reacción de Sofía Sola, la hija de Maru Botana, después de que la vincularan con Franco Colapinto

La modelo se expresó en sus redes luego de recibir los “likes” del automovilista. La cocinera también habló de un posible romance entre ellos

Maru Botana es entrevistada sobre los rumores que relacionan a su hija Sofía con el piloto de automovilismo Franco Colapinto
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“Sería divino”, respondió Maru Botana cuando le preguntaron si imaginaba a Franco Colapinto como pareja de su hija Sofía Solá. La cocinera, que aseguró ser “fan total” del piloto argentino, también reveló que conoce a su familia y que incluso asistió a una carrera en Barcelona. “Son un amor”, afirmó antes de dar su aprobación, entre risas, a la posibilidad que comenzó a circular en las redes sociales.

El comentario de la conductora surgió después de que usuarios detectaran varios “me gusta” del corredor de Alpine en las últimas publicaciones de Sofía, una de las hijas de Botana. La interacción digital despertó especulaciones entre los seguidores del automovilista, quien volvió a quedar vinculado con una figura del mundo del espectáculo luego de las versiones sobre un supuesto acercamiento con la actriz Maia Reficco.

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Durante una nota con Puro Show, Maru fue consultada primero por su relación con el automovilismo. “Sí, me encanta”, respondió al escuchar la pregunta sobre la Fórmula 1. Cuando el cronista mencionó el nombre de Franco Colapinto, fue todavía más contundente: “Me encanta. Fan total”.

El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes
El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes
El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes
El segundo 'me gusta' de Colapinto en otro de los posteos de Solá (Instagram)

La conversación tomó otro rumbo cuando el periodista le contó que los seguidores del piloto habían advertido movimientos de su cuenta en el perfil de Sofía Solá. “¿A Sofi?”, preguntó la chef, sorprendida por la información. Ante la confirmación, admitió que no estaba al tanto de las versiones que relacionaban a su hija con el deportista.

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“No tanto”, contestó cuando le preguntaron si Sofía le había comentado algo. Luego aclaró que su cercanía con Colapinto no tiene relación con un eventual vínculo sentimental, sino con el conocimiento que tiene de su entorno familiar. “No, lo quiero mucho a Franco, a su familia. Lo fui a ver, de hecho, a Barcelona, pero no, no tenía ni idea”, señaló.

La repostera también explicó que la familia del piloto conoce sus preparaciones dulces. “Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”, contó. Cuando el periodista quiso saber si el corredor solía comprarlas, Maru precisó: “Sale su mamá a comprar tortas”.

El intercambio cerró con una pregunta directa: qué le parecería Colapinto como yerno. “Sería divino”, contestó Botana. Aunque aclaró que no conoce demasiado al piloto, sostuvo que tiene una buena impresión de sus familiares. “Conozco a su familia y son un amor”, expresó. Finalmente, ante la consulta sobre si el joven quedaba aprobado, respondió sin dudar: “Aprobado”.

Primer plano de una mujer rubia haciendo un gesto con los labios, con texto superpuesto en la pantalla de una red social
Sofía Solá responde en sus redes sociales a los rumores de romance que la vinculan con el piloto de carreras Franco Colapinto.

Lejos de ignorar la repercusión, la propia Sofía Solá eligió responder desde el humor. En TikTok, compartió una imagen en la que aparece maquillada y con una expresión particular frente a cámara. Junto a la foto escribió una frase que aludió de forma directa a las especulaciones.

Yo sin entender nada, pero feliz que me shipean con Franco Colapinto”, publicó la joven. El término “shipean”, habitual en las redes, se usa para referirse a quienes imaginan o desean que dos personas formen una pareja.

La publicación mostró que Sofía estaba al tanto de la conversación que se había instalado entre los usuarios. Sin ofrecer más precisiones sobre su relación con el piloto, decidió acompañar el tema con una respuesta breve y distendida.

Sofía es una de las hijas de Maru Botana y suele mantener una presencia activa en sus plataformas digitales. Su mudanza a España amplió el interés de sus seguidores por los contenidos que comparte sobre su experiencia en el país europeo, desde salidas y encuentros hasta detalles de su rutina.

El origen de las versiones estuvo en las redes sociales. Los seguidores de Franco Colapinto detectaron que la cuenta oficial del piloto había dejado “me gusta” en los dos posteos más recientes de Sofía Solá, quien desde hace algunos meses vive en España y comparte fragmentos de su rutina a través de Instagram.

El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes
Por su parte, Solá le dio 'me gusta' al comentario de un usuario sobre la interacción con Colapinto (Instagram)

En esas publicaciones, la joven mostró distintas postales de su presente europeo, con fotos personales y registros de su día a día. Entre las reacciones visibles bajo las imágenes apareció el perfil de Franco Colapinto, un detalle que no tardó en multiplicarse entre las cuentas dedicadas a seguir la actualidad del corredor argentino.

Uno de los usuarios dejó un comentario en el perfil de Sofía, en alusión a la interacción del piloto: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”. El mensaje hizo referencia al número que identifica al monoplaza de Colapinto en Alpine. La modelo reaccionó con un “me gusta” a ese comentario, un gesto que alimentó las lecturas de sus seguidores.

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