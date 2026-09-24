Las revelaciones de Roger Federer a sus 45 años: por qué no desayuna y su pasión oculta

Federer expuso su filosofía de vida en una clínica para jóvenes tenistas (REUTERS/Eduardo Munoz)

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A sus 45 años, Roger Federer reveló que combina una rutina que incluye saltarse el desayuno entre cuatro y cinco veces por semana con una enseñanza para los jóvenes tenistas: la presión debe administrarse durante los momentos decisivos. Además, en vísperas de la Copa Laver 2026, encabezó una clínica para niños y contó cuál es su otra pasión oculta: la moda.

Para el suizo, la organización diaria es una condición necesaria para el progreso. Aconsejó definir metas de largo, mediano y corto plazo, porque la falta de objetivos conduce a un rendimiento mediocre, una situación que consideró inaceptable. Su rutina actual comienza con una ducha y con hacer la cama, dos costumbres que no tenía cuando era joven. “Antes me despertaba, salía corriendo de casa e iba al colegio. Esa rutina te prepara bien para el día”, explicó Federer. La alimentación matutina ocupa un lugar menor en sus hábitos. “Intento no comer demasiado por la mañana. El desayuno es mi comida menos favorita del día”, afirmó.

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El descanso es otro de los consejos que trasladó a los jóvenes deportistas. Federer señaló que lleva a sus hijos a la cama cada noche y sostuvo que dormir es la mejor forma de recuperarse, junto con la capacidad de medir la carga de entrenamiento y escuchar al cuerpo. “No es cuestión de vida o muerte”, planteó al referirse a las decisiones deportivas. La perspectiva de largo plazo, añadió, ayuda a tomar medidas más inteligentes sobre cuánto entrenar y cuándo descansar.

Federer descubrió una pasión oculta: la moda (REUTERS/Eduardo Munoz)

Por otra parte, uno de los tenistas más grande de la historia también hizo hincapié en su pasión oculta. La relación de Federer con la moda comenzó a profundizarse cuando empezó a viajar a Tokio, Milán, Nueva York y París. En 2018 firmó un contrato publicitario con una reconocida empresa japonesa de ropa casual y trabajó con el director artístico de la marca, Christoph Lemaire, en el diseño de su indumentaria de competición.

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En declaraciones publicadas por la revista norteamericana GC, enfocada en la moda, estilo y cultura masculina, también puntualizó: “Siempre prefiero verme un poco demasiado elegante o formal que demasiado informal”. Para Federer, la indumentaria forma parte de una decisión personal que acompaña su rutina, incluso después de dejar la competencia profesional.

Los lectores del magazine anteriormente citado lo eligieron en su momento como el hombre más elegante de la década, por encima del cantante británico Harry Styles en la final. Desde entonces, también colaboró con firmas de zapatillas y gafas de sol, entre otras compañías. El ex tenista dijo que la alianza con una marca que no considera deportiva en sentido tradicional amplió la importancia de la ropa informal en su vida cotidiana. Cada día, explicó, comienza con dos preguntas: cómo quiere sentirse y qué tipo de tela quiere usar.

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El ex tenista suizo disertó sobre temas de su vida privada y rutinas (REUTERS/Brian Snyder)

“Si sientes presión, significa que te apasiona, que te importa”, les dijo a los jóvenes en la clínica que lo tuvo como protagonista principal. Cuando hay mucho en juego, recomendó detenerse, respirar y evaluar la situación: “Recuerda que solo tienes cinco segundos de presión. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros y tratar de controlar lo que está a nuestro alcance”.

El ganador de 103 títulos individuales a lo largo de su carrera también contrastó el tenis de su época con las tensiones que observa en los torneos juveniles actuales. Recordó que antes, tras ganar Wimbledon, los jugadores saltaban la red, se saludaban y el partido terminaba, mientras que ahora percibe celebraciones contenidas y una presión constante sobre quienes compiten. “Celebran a escondidas, hay mucho en juego. No sé si la presión viene de los padres, los entrenadores, las federaciones o simplemente del propio juego, o si es la conciencia de que si no ganas el próximo partido, tu carrera podría terminar”, reflexionó.

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Y también se fijó en cómo el plano estético y los comentarios en redes sociales pueden afectar a los proyectos de deportistas: “Está la presión del ranking y de lucir bien. En la sección de comentarios, diez personas dicen ‘¡Dios mío, qué guapa eres!’, pero la undécima dice ‘tienes una nariz grande’. Es demasiado para los tenistas de hoy en día. Es bueno ser consciente de los comentarios sin ignorarlos, pero creo que encontrar un equilibrio saludable es muy difícil. Tienes que encontrar lo que te funcione. ¿Vas a meditar? ¿Dormir más? ¿Hablar con un amigo? ¿Con un familiar? ¿Con un profesional? Hay muchísimas maneras de hacerlo".

Federer explicó que estan clínicas buscan establecer una conexión con la Copa Laver y otros eventos tenísticos, además de devolver algo a los jugadores y ejercer un rol de mentor. “A veces, como atleta o como persona, solo necesitas un pequeño empujón. Puede marcar una gran diferencia”. El programa ya llevó al ex tenista a ciudades como Vancouver, Berlín y San Francisco. La intención es organizar estas actividades con frecuencia en distintos países y ofrecer a los niños una experiencia vinculada al deporte.

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