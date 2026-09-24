Retiran un medicamento para la tiroides y elevan al máximo el nivel de riesgo por una dosis de hormona mayor a la indicada

La FDA clasificó como Clase I el retiro voluntario de tabletas tiroideas de Vitruvias Therapeutics por riesgo de superpotencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La autoridad sanitaria de Estados Unidos actualizó el nivel de riesgo de un medicamento distribuido en todo el país entre enero y septiembre de 2025. La medida afecta un lote de tabletas tiroideas de 30 miligramos de Vitruvias Therapeutics Inc., identificadas en la etiqueta como Thyroid Tablets, USP 30 mg, que fue retirado por una posible concentración superior a la prevista. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ubicó el retiro el 22 de septiembre en la categoría Clase I, la más alta dentro de su sistema.

La actualización alcanza únicamente al lote 504950, identificado con el Código Nacional de Medicamentos 69680-166-00 y fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2026. De acuerdo con la FDA, la empresa había iniciado el retiro voluntario tras detectar que las tabletas podrían ser superpotentes, es decir, contener una cantidad mayor de hormona tiroidea que la formulación prevista.

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El aviso inicial de Vitruvias Therapeutics fue emitido el 21 de agosto y publicado por la FDA el 24 de agosto. La clasificación posterior de Clase I no amplía el alcance del retiro a otros lotes o productos, pero eleva la evaluación de riesgo sanitario de las unidades identificadas. Según la agencia, esa categoría se aplica cuando hay una probabilidad razonable de que el uso o la exposición al producto provoque consecuencias graves para la salud o la muerte.

¿Qué significa que la FDA clasificó como Clase I el retiro de tabletas para la tiroides?

La categoría Clase I es la clasificación más alta que utiliza la FDA para los retiros de productos regulados. De acuerdo con las definiciones oficiales de la agencia, se asigna cuando el uso o la exposición a un producto que incumple normas sanitarias puede causar consecuencias adversas graves o muerte.

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La actualización representa un cambio respecto del anuncio inicial difundido en agosto. En aquella instancia, Vitruvias Therapeutics informó que retiraba el lote tras los resultados de pruebas que confirmaron la posibilidad de una potencia superior a la prevista. El aviso de la compañía había quedado publicado en el sitio de la FDA como un retiro voluntario comunicado al organismo.

La clasificación no implica que la FDA haya confirmado daños en cada una de las personas que recibieron el medicamento. La agencia utiliza esa escala para expresar el nivel de peligro potencial asociado con el producto retirado. La Clase I se diferencia de la Clase II, destinada a situaciones que pueden causar problemas temporales o reversibles, y de la Clase III, aplicada cuando no es probable que haya consecuencias adversas para la salud.

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Según la información oficial, la FDA revisa los datos disponibles de cada retiro antes de asignar una clasificación. Por eso, la categoría puede aparecer después de que el fabricante anuncie la medida. En este caso, el retiro comenzó en agosto y la actualización a Clase I se registró el 22 de septiembre.

La compañía comercializó 1.955 unidades del lote afectado en todo el territorio de Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el lote de tabletas tiroideas de Vitruvias Therapeutics retirado en Estados Unidos?

El retiro se limita a una partida concreta de Thyroid Tablets, USP 30 mg. Los pacientes, farmacias y distribuidores deben verificar los datos impresos en la etiqueta y el envase para determinar si poseen unidades alcanzadas por la medida, según el aviso de la FDA.

Los datos de identificación del producto son los siguientes:

Producto: Thyroid Tablets, USP 30 mg

Fabricante: Vitruvias Therapeutics Inc.

Número de lote: 504950

Código Nacional de Medicamentos: 69680-166-00

Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2026

Unidades liberadas: 3.655

Unidades vendidas: 1.955

Distribución: en todo Estados Unidos, entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025

La cifra de unidades vendidas equivale a poco más de la mitad de las 3.655 unidades liberadas, de acuerdo con el comunicado de la FDA. La agencia precisó que el lote llegó a cuentas directas de Vitruvias Therapeutics en todo Estados Unidos, aunque el aviso no detalla cuáles fueron las farmacias, distribuidores o instituciones de salud que recibieron el producto.

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La fecha de vencimiento es uno de los elementos centrales para revisar los envases. Las unidades afectadas vencen el 30 de septiembre de 2026, por lo que podrían permanecer en hogares, farmacias o depósitos. El retiro no incluye automáticamente a cualquier tableta de 30 miligramos para la tiroides ni a todos los productos comercializados por la compañía.

¿Por qué las tabletas tiroideas fueron retiradas?

El motivo del retiro es la posibilidad de que las tabletas sean superpotentes. Según la FDA, las pruebas confirmaron el riesgo de que el producto contenga una concentración de hormonas tiroideas por encima de la cantidad prevista. El medicamento está compuesto por levotiroxina y liotironina, hormonas utilizadas para tratar el hipotiroidismo.

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El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no produce hormonas suficientes. Los tratamientos hormonales buscan compensar esa deficiencia, por lo que una dosis superior a la indicada puede alterar el equilibrio esperado en cada paciente. De acuerdo con la FDA, la exposición a tabletas superpotentes puede causar hipertiroidismo, una condición vinculada con una actividad excesiva de las hormonas tiroideas.

El aviso oficial enumera entre los posibles síntomas la pérdida de peso, la intolerancia al calor, la fatiga, el nerviosismo, la debilidad muscular y la hipertensión. También menciona dolor de pecho, aumento de la frecuencia cardíaca y alteraciones del ritmo cardíaco. La agencia describe esos efectos como riesgos posibles asociados a un medicamento con mayor potencia, no como eventos confirmados en todos los consumidores del lote.

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La FDA identifica a los adultos mayores, las embarazadas y los bebés como grupos que pueden enfrentar un riesgo mayor, en especial ante una exposición prolongada. En personas mayores, niveles excesivos de hormonas tiroideas se han asociado con efectos adversos para la salud cardíaca. En embarazadas, el tratamiento excesivo del hipotiroidismo puede relacionarse con parto prematuro y bajo peso al nacer.

En bebés, un exceso de hormonas tiroideas puede afectar el crecimiento y el desarrollo, según la agencia. La comunicación de la FDA no indica que esos efectos se hayan producido en pacientes que recibieron el lote 504950. El documento explica las consecuencias que podrían derivarse de consumir tabletas con una cantidad de hormona superior a la declarada.

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La concentración excesiva de levotiroxina y liotironina en la formulación puede causar hipertiroidismo a los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los pacientes que tienen el lote 504950 de tabletas tiroideas?

La principal recomendación de la FDA es que los pacientes no suspendan el medicamento sin hablar antes con un profesional de salud. La agencia señala que las personas que estén tomando unidades del lote 504950 deben consultar con su médico o proveedor para recibir indicaciones y, si corresponde, una receta de reemplazo.

La recomendación busca evitar interrupciones sin supervisión de un tratamiento destinado a controlar una condición hormonal. Cada paciente puede requerir una evaluación individual, según la dosis, la historia clínica y el tiempo de exposición al producto. La FDA no aconseja modificar el tratamiento por cuenta propia.

Vitruvias Therapeutics indicó que notificaría a sus mayoristas por correo electrónico y teléfono para detener la distribución del lote alcanzado por el retiro. La compañía también informó que coordinaría la destrucción de los productos retirados, según el aviso difundido por la FDA.

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Hasta el 24 de agosto, fecha de publicación del comunicado, la empresa dijo que no había recibido informes de eventos adversos conocidos como relacionados con el retiro. Ese dato corresponde al anuncio inicial y no modifica la posterior clasificación de Clase I, que responde a la evaluación del riesgo potencial realizada dentro del sistema de la FDA.

Los consumidores que tengan dudas pueden comunicarse con Vitruvias Therapeutics mediante el correo safety@vitruvias.com o el teléfono (256) 239-9373. La FDA también indica que las reacciones adversas y los problemas de calidad vinculados con medicamentos pueden notificarse a través de su programa MedWatch.

La actualización mantiene el retiro circunscrito al lote 504950, pero establece el mayor nivel de riesgo disponible en la clasificación federal. Los pacientes que encuentren ese número de lote en sus envases deben conservar la información de identificación y consultar con su médico, farmacia o proveedor de salud antes de continuar, reemplazar o desechar el medicamento, de acuerdo con las indicaciones de la FDA.