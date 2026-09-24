U2 anuncia “Carnaval de Luz”, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

El nuevo lanzamiento de U2 contiene la última grabación vocal realizada por Dolly Parton antes de su fallecimiento (U2/AP)

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U2 anunció Carnaval de Luz, su primer álbum de material inédito en nueve años.

El disco saldrá a la venta el 13 de noviembre, aunque Interscope Records precisó la fecha del 12 de noviembre en su comunicado.

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El disco número 16 de la banda irlandesa cierra con “Torn”, la última interpretación vocal grabada por Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto a los 80 años.

La canción, un dueto entre Bono y Parton, fue coescrita por el cantante junto a la artista y Johnny McDaid, de Snow Patrol.

Bono relató que la colaboración se originó cuando le propuso a Parton participar de un proyecto de folk irlandés que preparaba.

La banda anunció el lanzamiento de "Carnaval de Luz", su primer álbum de material inédito en nueve años (U2)

Ella rechazó las demos por considerarlas “demasiado irlandesas”, pero le ofreció una canción propia llamada “Torn” para que la reescribieran.

Bono y McDaid modificaron la letra para narrar la historia de una madre que observa la fragmentación de su familia.

“Cuando se enfermó, se levantó de la cama para cantar esta canción. Y eso se escucha. Ya ni siquiera puedo escucharla ahora... Cantó con el corazón, y no puedo creer que sea una mujer de 80 años”, declaró Bono en la entrevista con Rolling Stone.

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El tema, grabado en junio, incluye pedal steel guitar de Daniel Lanois.

La estrella del country grabó "Torn" en junio, meses antes de su muerte el 25 de agosto a los 80 años (AP/Carlos Osorio)

El álbum reúne a productores históricos de la banda

Carnaval de Luz fue producido por Garret “Jacknife” Lee, colaborador de U2 desde el álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, de 2004.

El disco también marca el regreso de Brian Eno, quien coescribió y tocó sintetizadores en tres pistas, entre ellas el tema de apertura, “Go (Carnaval de Luz)”.

Eno y Lanois habían producido en el pasado The Unforgettable Fire, The Joshua Tree y Achtung Baby.

El proyecto también incorpora nombres de la música contemporánea.

El DJ Martin Garrix figura como coautor del tema “Glorify”, mientras que el productor Ryan Tedder aportó producción adicional en “Silencio”, el sencillo que la banda lanzó junto al anuncio del álbum.

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El video del sencillo "Silencio" se filmó en Ciudad de México bajo la dirección del dúo Cliqua (EFE/Rich Lee)

“Un homenaje de dos minutos con 35 segundos al insolente surf-punk temprano”, describió Variety a la canción.

El video musical de ese tema fue filmado en Ciudad de México y dirigido por el dúo Cliqua, integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez.

El primer sencillo del álbum, “Street of Dreams”, ya había salido en julio, aunque el proyecto permanecía sin anunciar oficialmente en ese momento.

Un año con 24 canciones nuevas

El lanzamiento llega tras un período de intensa actividad para la banda, que ya publicó dos EP este año: Days of Ash, en febrero, y Easter Lily.

Ambos proyectos están conceptualmente vinculados al nuevo álbum a través del calendario litúrgico, dado que el carnaval precede a la Cuaresma y a la Pascua.

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En conjunto, los tres trabajos suman 24 canciones nuevas en un mismo año calendario.

El anuncio coincidió con los 50 años del aviso escolar que permitió la fundación de U2 en Dublín (REUTERS/Brendan McDermid)

“No he visto a ninguna banda o artista trabajar tan duro, con tanta intensidad y alegría”, afirmó Jacknife Lee, productor tanto del álbum como de los EP, en declaraciones a Rolling Stone.

“Se están divirtiendo muchísimo. Es lo más que han grabado en cualquier período de su carrera, y es un trabajo muy bueno. Diría que está a la altura de lo mejor que hicieron”, agregó.

Parte de esa energía, según el baterista Larry Mullen Jr., se debió a su regreso al estudio tras una lesión de cuello que lo mantuvo alejado de la banda.

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“No habíamos estado juntos en un ambiente de estudio durante mucho tiempo. Pensé que no volvería a tocar. Así que hubo una energía renovada cuando entramos”, señaló el músico a Rolling Stone.

El anuncio del álbum se produce a 50 años, esta semana, de que Mullen, entonces de 14 años, colocara un aviso en la cartelera del Mount Temple Comprehensive School de Dublín que decía “batería busca músicos para formar banda”.

De ese encuentro nació la formación original de U2, completada por el guitarrista The Edge y el bajista Adam Clayton.

Los dos EP anteriores del grupo y el nuevo disco completan un total de 24 canciones en un mismo año (Evan Agostini/Invision/AP)

El disco incluye doce temas: “Go (Carnaval de Luz)”, “La Reina”, “Street of Dreams”, “The Mirror Maker (Rosalía)”, “Superficiality”, “If the World Is at War We Better Not Be”, “Silencio”, “The Greatest Show on Earth”, “Glorify”, “Midnight Sunshine”, “Can’t Stop Us Now” y “Torn”, con la participación de Dolly Parton.

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