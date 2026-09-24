Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

Así es la adaptación mexicana de la serie surcoreana "She Was Pretty" producida por TelevisaUnivision para ViX. La historia sigue a Paola y Juan, interpretados por Geraldine Galván y Daniel Gama.

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Once años después del estreno de She Was Pretty, uno de los K-dramas de comedia romántica más recordados por los seguidores del género, México alista el estreno de una nueva versión de esta historia.

Cuando fui bonita lleva la trama surcoreana a un contexto mexicano y ha sido presentada por TelevisaUnivision como su primera producción bajo el concepto de M-drama, una propuesta que adapta formatos asiáticos para el público hispanohablante.

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La serie, producida por Pedro Ortiz de Pinedo, conservará el eje romántico y cómico de la producción original, aunque trasladará los personajes y situaciones a México. “Siempre he creído que el corazón de cualquier historia está en los libretos”, afirmó Ortiz de Pinedo durante la presentación oficial de la producción, según Produ.

'Cuando fui bonita' trasladará a México la historia de amor que conquistó a los seguidores del kdrama 'She Was Pretty' (TelevisaUnivisión/MBC)

La nueva serie seguirá a Paola, interpretada por Geraldine Galván, una mujer que ha dejado sus sueños en pausa debido a las circunstancias que ha enfrentado. Su vida cambiará cuando vuelva a encontrarse con Juan, su amor de la infancia, interpretado por Daniel Gama.

En declaraciones para Canal 5, Galván explicó que su personaje conserva una personalidad optimista pese a las dificultades: “Paola es una mujer muy soñadora que ha dejado sus sueños en pausa por como la vida la ha tratado, por cómo la sociedad la ha tratado; pero no deja de creer en ella”.

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La actriz también adelantó otras características de la protagonista. “Es una mujer muy inteligente, muy ocurrente y la verdad es que la van a disfrutar demasiado en Cuando Fuí Bonita”, afirmó.

El reencuentro entre Paola y Juan tendrá como escenario principal The Most, una revista de moda en México. Allí, los protagonistas deberán enfrentar malentendidos mientras descubren que sus vidas y apariencias cambiaron desde la última vez que se vieron.

La actriz Hwang Jung-eum y el actor Park Seo-joon protagonizaron la versión surcoreana de la historia como Kim Hye-jin y Ji Sung-joon. (HBO Max)

¿En qué se parece ‘Cuando fui bonita’ a ‘She Was Pretty’?

La producción mexicana parte de la misma premisa de She Was Pretty, drama surcoreano estrenado en 2015 que alcanzó popularidad internacional con una historia sobre romance, identidad, autoestima y amistad.

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En la serie original, Hwang Jung-eum interpretó a Kim Hye-jin, una joven que había sido hermosa y pertenecía a una familia adinerada. Después de que la empresa editorial de su familia quebrara, su situación económica y su apariencia cambiaron.

Su amigo de la infancia, Ji Sung-joon, interpretado por Park Seo-joon, vivió una transformación diferente. El personaje pasó de ser un niño tímido e inseguro a convertirse en un exitoso editor. Cuando ambos se reencuentran, él no reconoce a Hye-jin.

A partir de esa situación comienza una cadena de malentendidos. Hye-jin pide a su mejor amiga Ha-ri, interpretada por Go Joon-hee, que se haga pasar por ella ante Sung-joon. Además, la protagonista termina trabajando en The Most, donde él ocupa el puesto de editor adjunto. El elenco original también incluyó a Choi Si-won, de SUPER JUNIOR, como Kim Shin-hyuk, un editor que desarrolla sentimientos por Hye-jin.

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El elenco principal de Cuando fui bonita está encabezado por Geraldine Galván y Daniel Gama, acompañados por Daniela Gallardo y Sergio Madrigal. (TelevisaUnivisión)

En Cuando fui bonita, Geraldine Galván y Daniel Gama ocupan los papeles centrales correspondientes a Hye-jin y Sung-joon. El reparto mexicano también reúne a Daniela Gallardo, Sergio Madrigal, Carmen Becerra, Cynthia Alesco, Alex Figueroa y Renata Bieletto, entre otros actores.

¿Cuándo se estrena<i> ‘</i>Cuando fui bonita’ y dónde verla?

Cuando fui bonita llegará a Canal 5 el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. La producción tendrá emisiones de lunes a viernes y formará parte de la programación de entretenimiento juvenil de la señal mexicana.

Además de la televisión abierta, la serie estará disponible en ViX, de acuerdo con la información difundida sobre su lanzamiento.

La adaptación contará con un álbum de 11 canciones originales como parte de su propuesta musical. (TelevisaUnivisión)

La producción está a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo (Una familia de diez, La CQ) y cuenta con un equipo de guionistas integrado por Oscar Ortiz de Pinedo, Pedro Ortiz de Pinedo, Romy Díaz, Catalina José y Jorge Kárloz. Juan Carlos Muñoz estuvo a cargo de la dirección de escena e Ignacio González de la dirección de fotografía.

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La adaptación también apuesta por la música como uno de sus elementos centrales. Mientras She Was Pretty tuvo entre sus canciones destacadas el tema “Thumping”, interpretado por Kim Min-seung, la versión mexicana contará con un álbum de 11 canciones originales lanzado de manera anticipada.