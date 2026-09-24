Con críticas a Evo Morales y Hugo Chávez, Rodrigo Paz debutó en la ONU: “La ideología no da de comer”

El presidente de Bolivia muestra una hoja de coca en el estrado de la Asamblea General de la ONU. 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Mike Segar

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso que incluyó el diagnóstico de su país, los riesgos democráticos que enfrentó con protestas sociales y las reformas que encara su Gobierno.

La alocución de 18 minutos comenzó con referencias al venezolano Hugo Chávez cuando en 2006, en ese mismo estrado, dijo que olía a “azufre”, y a Evo Morales, expresidente de su país, a quienes acusó de haber instalado una “línea política e ideológica” en el continente sudamericano.

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En referencia a Bolivia, señaló que “era una potencia energética, en gas, hidrocarburos y minería” y que ahora debe estar negociando créditos con organismos internacionales y diferentes naciones. “El socialismo y la ideología no dan de comer”, afirmó.

Con una hoja de coca en la mano, el mandatario señaló en referencia a Morales: “un líder de mi nación hizo de una hoja tradicional, una hoja histórica, una hoja que es parte de nuestra cultura, una traición para con la construcción y el desarrollo y la visión de progreso de una nación”.

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Mike Segar

Paz afirmó que su país atraviesa una economía contraída, con una inflación por encima del 20% en 2025 y que cuando llegó al Gobierno, en noviembre pasado, las reservas no superaban los 21 millones de dólares. “Hoy tenemos cerca de 1200 millones y apuntamos a cerca de 4 mil millones”, agregó.

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Dejando de lado sus apuntes escritos, el presidente boliviano advirtió ante la Asamblea General un peligro “de fondo” contra la democracia en su país, en referencia a los casi 50 días de bloqueo de protestas sociales que, entre el 6 de mayo y el 22 de junio, pedían su renuncia.

Paz afirmó que los bloqueos fueron financiados por “el narcoterrorismo” con el objetivo de “romper el orden democrático”. “Bolivia está peleando para que, superando esa crisis, se pueda producir y exportar”, afirmó.

Paz asumió el mando de Bolivia el 8 de noviembre, tras imponerse en el balotaje contra el expresidente Jorge Quiroga. REUTERS/Claudia Morales

El mandatario señaló que su Gobierno esta trabajando por resolver la escasez de combustible que enfrenta desde hace más de tres años, reconstruyendo las reservas internacionales y reformando las instituciones con el objetivo de “recuperar la confianza interna y externa del país”.

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“No todo está resuelto, recién estamos comenzando, pero Bolivia nunca está de rodillas, siempre está de pie, se levanta y vuelve a caminar”, afirmó.

En otro momento de su discurso, Paz destacó la diversidad ecológica y cultural de su país, a la vez que mencionó que cuenta con recursos naturales que pueden ser estratégicos para la transición energética. “Tenemos capacidad para aportarle al mundo los recursos que sean necesarios”, afirmó.

Al concluir su participación, instó a construir una nueva agenda ante los avances tecnológicos y pidió que la ONU “no abandone nuestras democracias”.

“Viva la patria carajo, viva Bolivia, gracias Naciones Unidas”, finalizó.