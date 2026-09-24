Laura Fernández destituye al canciller de Costa Rica por asistir a una reunión con Donald Trump sin informarle

Presidenta de Costa Rica cesa de sus labores al canciller Manuel Tovar tras reunirse con Donald Trump (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, destituyó este jueves de manera inmediata al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera, luego de que el funcionario participara en una reunión internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin informar previamente a la mandataria.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Presidencia de la República mediante un pronunciamiento en el que señaló que el canciller gestionó de manera inadecuada la participación costarricense en una sesión de la coalición multinacional denominada Escudo de las Américas, celebrada el pasado martes 22 de septiembre.

PUBLICIDAD

El encuentro, convocado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reunió a representantes de distintos gobiernos del continente para abordar asuntos relacionados con la seguridad regional, el narcotráfico y el crimen organizado.

Según el comunicado oficial, Tovar asistió a la cita sin dar aviso previo a Fernández, una situación que, de acuerdo con la versión de Casa Presidencial, impidió que la gobernante participara personalmente en el encuentro.

El Gobierno calificó la actuación del funcionario como una negligencia que ocasionó un importante perjuicio estratégico para Costa Rica, debido a la relevancia que la administración atribuye a esta iniciativa de cooperación internacional.

PUBLICIDAD

La destitución se produjo mientras Tovar se encontraba en Estados Unidos, donde encabezaba la delegación costarricense que participa en las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Una reunión internacional que provocó la salida del canciller

El origen de la decisión presidencial se remonta al martes 22 de septiembre, cuando representantes de 15 gobiernos del continente participaron en una sesión de alto nivel del Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la administración Trump para fortalecer la cooperación regional frente a las organizaciones criminales transnacionales.

Durante el encuentro se abordaron estrategias vinculadas con el combate al narcotráfico, la minería ilegal, la seguridad y el desarrollo económico de los países participantes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información divulgada previamente por la Cancillería costarricense, Tovar encabezó la representación nacional y expuso los esfuerzos del país para enfrentar las amenazas de seguridad, pese a no contar con fuerzas armadas permanentes.

El entonces ministro también defendió la importancia de mantener mecanismos de cooperación con socios estratégicos y solicitó que los gobiernos del continente continuaran prestando atención a la situación política de Cuba y Nicaragua.

Asimismo, reiteró los riesgos asociados con la minería ilegal, tanto por sus consecuencias ambientales y sanitarias como por sus vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, dos días después de esa participación, la Presidencia costarricense informó que el manejo de la convocatoria y la ausencia de comunicación previa con la mandataria motivaron el cese del funcionario.

PUBLICIDAD

El Gobierno explicó que considera al Escudo de las Américas un espacio fundamental para articular políticas de seguridad y combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región.

La reunión se desarrolló mientras Fernández se encontraba en Colombia, donde sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Abelardo de la Espriella para abordar asuntos relacionados con la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La Presidencia de Costa Rica aseguró que la falta de comunicación del entonces canciller impidió que Laura Fernández participara en un encuentro considerado estratégico para la seguridad regional. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Indiana Trejos asumirá interinamente la Cancillería

Indiana Trejos Gallo, ministra de Comercio Exterior, fue designada para asumir interinamente la Cancillería costarricense.

Tras comunicar la salida de Tovar, la presidenta anunció el nombramiento de Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, como ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto.

PUBLICIDAD

La funcionaria ocupará el cargo una vez que regrese de su misión en la Asamblea General de las Naciones Unidas, según precisó Casa Presidencial.

El anuncio supone un cambio en la conducción de la política exterior costarricense en momentos en que el país mantiene una agenda internacional relacionada con la seguridad, las relaciones comerciales y la cooperación con Estados Unidos.

Indiana Trejos Gallo (traje azul), actual ministra de Comercio Exterior, asumirá interinamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando regrese de su misión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. / (Redes Ministerio de Comercio Exterior)

Manuel Tovar había asumido el cargo en mayo de 2026

Tovar llegó a la Cancillería el 8 de mayo de 2026, con el inicio de la administración de Laura Fernández, después de haberse desempeñado como ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, entre 2022 y 2026.

PUBLICIDAD

Anteriormente, el funcionario había ocupado puestos relacionados con la política comercial internacional y la representación de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Su salida ocurre poco más de cuatro meses después de asumir la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Apenas el pasado 16 de septiembre, Tovar sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington D. C., durante la cual ambos gobiernos abordaron asuntos vinculados con el combate al crimen organizado, los flujos migratorios, la minería ilegal y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

En ese encuentro también se trataron oportunidades para profundizar los vínculos económicos entre Costa Rica y Estados Unidos, así como mecanismos de cooperación en áreas consideradas prioritarias por ambos países.

PUBLICIDAD

La destitución de Tovar constituye la primera salida del gabinete de Laura Fernández, quien asumió la Presidencia el pasado 8 de mayo y ahora deberá definir quién ocupará de manera permanente la conducción de la diplomacia costarricense.