Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la selección argentina y se refirió al recambio de nombres que realizó con la lista para los amistosos

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La selección argentina inició oficialmente esta semana el ciclo rumbo al Mundial 2030 pero con varias incógnitas. La principal: el futuro de Lionel Scaloni como entrenador del equipo. Con la mirada puesta en los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín –que marcará la despedida oficial de Lionel Messi–, el DT de Pujato volvió a referirse a su futuro tras las dudas que sembró luego de perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

“Estoy bien. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que esa es la realidad. Pero con la tranquilidad que se dio todo. Con respecto a lo mío, no hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días. Ayer nos íbamos a reunir, pero tuve un problema, tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay, hablaremos. Está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, aclaró en una improvisada conferencia de prensa con los medios presentes en el entrenamiento.

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Scaloni aclaró que “ganas seguro que hay de estar acá”, aunque matizó: “Pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar, sentarnos a hablar con el presidente. Lógicamente siempre después de un torneo así tan emotivo, como todo lo que pasó, siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente y ya veremos qué hacemos”.

En ese contexto, aceptó que sus palabras poniendo en duda su continuidad más allá de diciembre de este año (cuando termina formalmente su contrato) estuvieron también rodeadas por el dolor de la derrota en la final: “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial y es evidente que fue fuerte. Siempre dije y lo voy a seguir repitiendo que este lugar que estoy ahora es soñado. Eso no va a cambiar. A partir de ahí, hay que sentarse y hablar con el presidente. Todavía eso no ocurrió por lo que conté antes. Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacer lo que sea. Pero por ahora está todo como antes. Trabajamos para estos partidos y que los chicos puedan jugar”.

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El conductor del equipo nacional, de 48 años, reconoció que intercedió personalmente para sumar a Messi de cara al amistoso con Benín del martes 6 de octubre que servirá como despedida del capitán de la selección nacional luego de que anunciara su retiro en una emotiva carta días atrás. “Un jugador así merece eso. Yo, particularmente, puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él y, como hoy no sé si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido. Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas y el esfuerzo de querer venir para despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacerlo en este momento. Con él no va a parar nunca, pero después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma. Ahora creo que es el momento para que él pueda sentir ese cariño que todo el mundo tiene”.

“Hablamos, yo hablé. Puse de mí para tratar de convencerlo que era ahora. Que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Creo que él lo entendió y está bueno. La AFA también puso su parte, el presidente. Creo que es algo bonito, lindo, porque lo merece. Todo lo que pueda hacerse ahora, mejor”, subrayó.

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El cuerpo técnico de Argentina citó a varias caras nuevas para estos primeros tres amistosos con una renovación del plantel, ya que varios jugadores experimentados que darán un paso al costado o, por edad, se presume que no llegarán óptimos para el Mundial dentro de cuatro años.

“El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial. Creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio porque la mayoría va a seguir estando, la mayoría es gente joven y creo que lo que hicimos es pensado como en aquel 2018, que hicimos lo mismo. No sabiendo si íbamos a estar o no. Esto es igual. Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Es algo que teníamos que hacer y creo que puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo, pero con la mente de que estos chicos que han venido nuevos se puedan quedar”, reflexionó sobre su lista.

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Lionel Scaloni y Walter Samuel: la continuidad del entrenador está en duda. Su asistente se presume que no seguirá en Argentina porque iniciaría su carrera como DT principal (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Hasta el momento, Messi y Nicolás Otamendi anunciaron formalmente su retiro de la selección argentina, aunque los signos de pregunta están también en torno a las figuras de Leandro Paredes (suspendido tras la final del Mundial), Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Estos últimos dos apellidos, incluso, sólo estarán disponibles para el amistoso de Benín que significará el adiós formal de la Pulga y del General. Sin embargo, Scaloni confirmó que su ausencia en los otros partidos se da porque “en principio queremos ver a otros chicos”. “Como en algún momento pasó con Fideo (Di María), que también no lo citamos para ver a otros chicos. Lo mismo con ellos. Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera. Pero para nada, son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están, lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”, detalló.

Cuando le preguntaron por las “teorías conspirativas” que se tejieron alrededor de la derrota ante España en la final, Scaloni mostró su desagrado con el tema y explicó que “no tiene sentido”. “¿Dónde se habló? ¿En las redes sociales? No tiene sentido, de verdad", insistió.

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LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania) y Tobías Andrada (River Plate).

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Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre