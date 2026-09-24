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El gesto de Moria Casán con el embajador de Noruega tras viralizarse el video con sus icónicas frases

En medio del furor por la serie sobre la vida de La One, los diplomáticos llamaron su atención con un ingenioso clip y concretaron una reunión en el teatro

Luego del furor del embajador Halvor Sætre y su equipo, Moria Casán los recibió en su obra teatral y los hizo traducir algunas de sus icónicas frases al noruego (Instagram)

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El universo de Moria Casán volvió a cruzar fronteras de una manera inesperada. Después del estreno de su serie a mediados de agosto, la One continuó presente en las conversaciones de distintas generaciones y llegó hasta un lugar impensado: la Embajada de Noruega en la Argentina. Allí, los empleados diplomáticos realizaron un sketch inspirado en sus frases más reconocidas y, luego de la repercusión del video, terminaron compartiendo un encuentro con la propia Moria que quedó registrado en las redes sociales.

Todo comenzó con una pieza audiovisual grabada en las oficinas de la embajada. En el video, los empleados noruegos simularon distintas situaciones cotidianas vinculadas con el trabajo y resolvieron cada escena utilizando expresiones asociadas con el estilo de la diva. Entre las escenas del sketch, se pudo ver a un funcionario saludando a su jefe con un “What pass papi?”. En otra parte del video, una empleada respondió ante la queja de una compañera por la comida con una frase característica: “¡El decorado se calla!”.

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El homenaje también incluyó una escena frente a una impresora rota. Mientras una empleada se encontraba afectada por el problema, otro trabajador intentó consolarla con el conocido “Si querés llorar, llorá”.

Luego, la secuencia más extensa tuvo lugar durante una reunión en la que un diplomático hablaba sobre prioridades junto al embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre. En ese contexto, el funcionario pronunció una larga frase inspirada en el repertorio de la conductora: “Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Vas a tener que aprender muchas cosas solo...”. El tono de la escena mantuvo el estilo del sketch y presentó la reunión como otro espacio en el que las frases de Casán podían ser utilizadas. Como cierre del clip, el propio embajador noruego miró hacia la cámara y expresó: “Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta”.

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El embajador noruego en Argentina, Halvor Sætre, y su equipo sorprendieron al mostrar su fanatismo por Moria Casán luego de ver la serie sobre su vida (Instagram)

Los noruegos después de ver la serie de Moria ¿Les pasó?”, escribieron desde la embajada. En el mismo posteo, señalaron: “Moria Casán es una de las personalidades de la televisión más famosas de Argentina, conocida por sus muchos eslóganes y expresiones. Ahora han contagiado a los empleados noruegos de la embajada. Su serie de Netflix también se puede ver en Noruega”. De esa manera, explicaron que el sketch había surgido a partir del impacto que tuvo la serie en ese país.

El video no pasó inadvertido para Moria, que reaccionó a través de su cuenta de X. La mediática citó una publicación de un medio que había compartido el material y expresó su agradecimiento por el gesto de los diplomáticos. “Honor, gracias EMBAJADOR, me comunicaré con ustedes Unidos por el amor, thanks a toda la gente de la embajada por el respeto, humor y amor a mi país”, escribió Casán.

La repercusión del sketch derivó luego en un encuentro presencial. El embajador Halvor Sætre y parte de su equipo visitaron a Moria en su obra de teatro Cuestión de género. Durante ese momento, Casán propuso llevar sus expresiones a otro idioma. “Vamos a decir las frases de mi big city para ver cómo se dicen en noruego...”, expresó. Luego repitió junto a los representantes de la embajada algunas de las traducciones que le enseñaron en el momento. La escena fue registrada y compartida como una continuación del intercambio que había comenzado con el video grabado en las oficinas diplomáticas.

Moria Casán recibió al embajador de Noruega luego del video viral
El agradecimiento de la exvedette al embajador noruego y a su equipo por el video (X)

Después de la traducción de las frases, Moria habló sobre el homenaje y manifestó su agradecimiento por la participación del equipo noruego. “Es un honor que hayan hecho esta parte tan graciosa todos ustedes, algo de la serie... La verdad que fue una joya. No lo podía creer”, expresó emocionada. Sus palabras quedaron registradas durante el encuentro posterior a la función de Cuestión de género.

El intercambio entre la artista y los diplomáticos comenzó con un sketch, continuó con un mensaje de agradecimiento en redes y terminó con una reunión después de una función teatral. Las frases de Moria, traducidas al noruego y pronunciadas en las oficinas de la embajada, quedaron como el punto de encuentro entre la televisión argentina, el humor y una representación diplomática que decidió homenajearla a su manera.

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