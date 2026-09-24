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Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

El astro luso fue convocado por Jorge Jesus para los partidos de la Selección de Portgual en la Nations League

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Cristiano Ronaldo se convirtió en protagonista de un tenso episodio cuando en conferencia de prensa defendió su capacidad para seguir jugando 90 minutos completos con la selección de Portugal.

A los 41 años, el delantero volvió a quedar en el centro de la escena durante su presentación ante los periodistas en la previa al debut en la UEFA Nations League. Consultado sobre si conserva las condiciones físicas y mentales para disputar todo un partido, respondió con una pregunta a la periodista: “¿Tú qué piensas? ¿Ves mis partidos con el Al-Nassr?”.

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Tras la respuesta afirmativa de la reportera, Ronaldo sostuvo que su rendimiento reciente brinda elementos para responder las dudas. “¿Entonces? ¿Por qué no jugaría de vez en cuando los 90 minutos?”, afirmó. “¿Pero estas en forma para hacerlo. La selección no es Al Nassr", le replicó la cronista. “Tengo la certeza que no jugaré los 90 minutos los cuatro partidos”, sentenció el astro luso.

La declaración expuso una postura que el futbolista ya trasladó al entorno de Portugal en un momento de transición para el seleccionado. Luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 ante España, el atacante evaluó la posibilidad de dejar el equipo nacional. Las conversaciones con la federación y con el nuevo director técnico, Jorge Jesus, influyeron en su decisión de continuar.

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El capitán portugués también se refirió a los cuestionamientos que recibe por su permanencia en la selección y planteó que parte de la cobertura televisiva espera su salida del plantel: “Sé que algunos canales de televisión quieren criticarme y que se mueren por verme fuera de la selección”, dijo. Luego agregó: “Han intentado matarme, pero solo con una escopeta; e incluso así, siempre consigo esquivar la bala”.

Cristiano Ronaldo mantiene la regularidad en el Al Nassr (Reuters)
Cristiano Ronaldo mantiene la regularidad en el Al Nassr (Reuters)

Las frases llegaron antes del comienzo de una competencia que servirá para medir el funcionamiento de Portugal en esta etapa. Jorge Jesus asumió el desafío de conducir a un plantel que combina referentes de larga trayectoria con jugadores que buscan mayor presencia en la formación inicial.

El técnico ratificó que Ronaldo continuará como una de las piezas del equipo y que llevará la cinta de capitán en el inicio de la Liga de Naciones. Esa decisión se produce en un contexto en el que encuestas de medios portugueses, entre ellos A Bola, reflejaron que una parte de los aficionados prefiere un recambio generacional en el once inicial.

La continuidad de Ronaldo en Portugal también está vinculada con un objetivo estadístico. El delantero suma 979 goles oficiales en su carrera profesional y mantiene la expectativa de alcanzar la marca de los 1.000.

Su presente en el Al-Nassr, con participaciones tanto en la Liga Profesional Saudí como en la Liga de Campeones Élite de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), es parte de los argumentos que utiliza para sostener que puede seguir aportando al seleccionado. En la actual temporada mantuvo una presencia constante en el equipo saudí, con minutos y titularidades.

Al mismo tiempo, reconoció que la cifra tiene un significado especial para él, aunque evitó presentarla como una presión. “Sería la culminación de una historia hermosa, y me encantaría lograr esa marca vistiendo los colores de Portugal”, expresó. El objetivo agrega un componente personal a una nueva etapa de la selección lusa. Si mantiene su participación en los próximos compromisos internacionales, el atacante tendrá oportunidades para reducir la distancia que lo separa de esa cifra.

Cristiano Ronaldo podría haber disputado su último Mundial (Reuters)
Cristiano Ronaldo podría haber disputado su último Mundial (Reuters)

Portugal comenzará su recorrido en el Grupo A4 de la Nations League frente a Gales en Lisboa. El partido marcará el estreno del nuevo ciclo con Jorge Jesus y pondrá atención sobre la administración de los minutos de Ronaldo.

La ventana internacional contempla cuatro encuentros. Después del duelo ante Gales, Portugal visitará a Noruega y Dinamarca por la segunda y la tercera fecha. El calendario cerrará con un nuevo encuentro como local ante Noruega, correspondiente a la cuarta jornada.

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