La acusación de Liam Lawson contra Red Bull por su salida del equipo que sorprendió a la Fórmula 1: “Lo hicieron para degradarme”

El piloto neozelandés, que sólo duró dos carreras en la escudería principal, apuntó contra la estructura en medio del parate de la Máxima

Liam Lawson duró sólo dos
Liam Lawson duró sólo dos carreras en Red Bull (REUTERS/Edgar Su)

Liam Lawson experimentó un cambio abrupto en su trayectoria en la Fórmula 1 luego de ser degradado de Red Bull a Racing Bulls tras solo dos carreras en la temporada 2024. Tras el trueque interno que terminó con Yuki Tsunoda en la escudería principal de la estructura y con el neozelandéz en el equipo satélite, el joven aprovechó el parate de las vacaciones para volver a referirse sobre el abrupto cambio que sacudió a la Máxima.

El relato de Lawson expone una experiencia marcada por la falta de preparación y apoyo, así como por decisiones técnicas que, según su perspectiva, influyeron directamente en la evaluación de su rendimiento y en la decisión final del equipo. El piloto de 23 años asumió el asiento como compañero de Max Verstappen tras la salida de Sergio Pérez al final de la temporada. Lawson señaló que no se sintió debidamente preparado para el reto, en contraste con otros jóvenes pilotos como Kimi Antonelli, que contó con más días de pruebas y tiempo en el monoplaza antes de debutar.

“Si nos fijamos en cómo otros equipos han abordado la incorporación de un piloto joven y miramos los días de pruebas, el tiempo en el asiento, la cantidad de pruebas que, por ejemplo, Kimi (Antonelli) ha realizado en el pasado antes de correr este año, nosotros no hicimos nada de eso”, explicó el oriundo de Nueva Zelanda en una entrevista con el medio especializado RacingNews365. Sus dos primeras carreras se disputaron en circuitos desconocidos para él, uno de ellos tuvo además una carrera sprint, y ambos estuvieron marcados por problemas de fiabilidad.

El paso de Lawson por el Gran Premio de Australia resultó especialmente complicado: se clasificó en el puesto 18 y debió abandonar tras un accidente. Con la esperanza de revertir la situación, llegó al Gran Premio de China, donde Red Bull optó por experimentar con la configuración del coche en busca de mejoras en el ritmo. El piloto aceptó el plan convencido de que le permitiría desarrollarse y comprender mejor el monoplaza para futuras carreras. “En China, nos arriesgamos con la configuración para intentar aprender algo. Por mi parte, entendí que era para ayudarme a desarrollarme de cara al futuro, para comprender mejor el coche. Así que estaba contento de conducir con este tipo de configuración. Ese rendimiento se utilizó entonces para degradarme del equipo, básicamente”, relató Lawson.

El piloto de Nueva Zelanda
El piloto de Nueva Zelanda mejoró su producción en las últimas carreras con Racing Bulls (REUTERS/Yves Herman/Pool)

Tras su regreso a Racing Bulls, el neozelandés experimentó una mejora en su rendimiento, logrando puntuar en tres de las últimas cuatro carrerass. El monoplaza de Red Bull, conocido por su exigente manejo y escaso margen de error, también se convirtió en un reto para su sucesor Tsunoda. A pesar de las dificultades técnicas, Lawson reconoció que su propio desempeño no alcanzó el nivel esperado. “Hubo algunas cosas durante ese tiempo que hicieron que no fuera fácil. No fueron unos fines de semana limpios. Y según mis propios estándares, no fueron lo suficientemente buenos. Obviamente, estaba esforzándome al máximo y tratando de alcanzar la velocidad lo más rápido posible. Por mucho que ahora mire atrás y me pregunte: ‘¿Qué podría haber hecho para hacerlo mejor?’, hay cosas que, en retrospectiva, te hacen pensar: ‘Ojalá hubiera hecho esto de otra manera para intentar ayudarme’. Si hubiera sabido que iba a tener dos carreras, probablemente habría hecho las cosas de forma ligeramente diferente. Pero en ese momento no lo sabía. Quizá fui un poco ingenuo, pero pensaba que iba a tener más tiempo para aprender”, reflexionó el piloto que viene de terminar en el 8° lugar en el GP de Hungría y suma 20 puntos en el campeonato de pilotos, donde se ubica en el puesto 15.

La decisión de Red Bull de reemplazar a Lawson se fundamentó, según el entonces director del equipo, Christian Horner, en criterios estrictamente deportivos. “Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano”, explicó Horner.

De cara a la temporada 2025, la escudería se fijó como objetivos retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título de Constructores, lo que, en palabras del ex director, motivó la elección de Tsunoda por su experiencia y conocimiento del monoplaza. “Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante del RB21”, añadió Horner.

¿Cómo está hoy RB a falta de 10 carreras en el calendario? Cuarto en la tabla de Constructores con 194 unidades, lejos de Mercedes en la lucha por el tercer lugar (236) y a años luz del líder McLaren (559), que se encamina a celebrar el título por segundo año consecutivo. Verstappen sólo logro ganar dos pruebas en lo que va de la temporada (Japón e Imola) y Tsunoda padeció en su nuevo equipo, tanto que sumo 7 unidades con el equipo y lleva la siete carreras fuera de la zona de puntuación en la F1. Y claro, Horner fue despedido.

