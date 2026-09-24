El primer equipo que paró Lionel Scaloni en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030

Lionel Scaloni probó con variantes de cara al amistoso con Bolivia (@Argentina)

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Vientos de cambio se avizoran en la selección argentina. Lionel Scaloni ensayó una formación con varias caras jóvenes para enfrentar a Bolivia, en el primer amistoso de la selección argentina después del Mundial 2026. El equipo presentó novedades en todas las líneas, con Agustín Giay, Facundo Medina, Franco Mastantuono y Nicolás Paz entre los nombres que aparecieron desde el arranque.

Si bien Emiliano Dibu Martínez se mantiene como guardián del arco, en la última línea comenzaron las novedades. La dupla central quedó conformada por Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, al igual que en la Copa del Mundo. Las primeras variantes asomaron en los laterales, con Agustín Giay a la derecha (Nahuel Molina está suspendido) y con Facundo Medina a la izquierda, quien le estaría ganando la pulseada a un histórico como Nicolás Tagliafico tras su buena participación en Estados Unidos.

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En la zona media es donde se apreciaron más novedades. La única “fija” de la Copa del Mundo que continuó en el 11 dentro de este ensayo fue Alexis Mac Allister. El corazón de la mitad de la cancha lo compartió con Exequiel Palacios, un habitual convocado por Lionel Scaloni pero que solía quedar relegado por nombres como los de Rodrigo De Paul o Enzo Fernández. Luego, a la hora de la creación, el oriundo de Pujato apostó por una dupla joven y prometedora de la Serie A: Franco Mastantuono, actualmente a préstamo en Fiorentina, y Nico Paz, estrella del Como. ¿Arriba? El doble 9 conformado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina recibirá a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en una presentación que abrirá una serie de tres partidos amistosos. El seleccionado luego jugará ante Burkina Faso, el 3 de octubre en el estadio Monumental, y cerrará la ventana frente a Benín el 6 de octubre, también en la cancha de River Plate.

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El Cuti Romero, uno de los pilares de la nueva selección argentina (@Argentina)

La alineación que utilizó el entrenador ofreció una primera señal sobre la renovación que afrontará el plantel luego de la Copa del Mundo. El encuentro ante Bolivia será una oportunidad para que varios futbolistas sumen minutos en un escenario distinto al de las competencias oficiales y para que el cuerpo técnico evalúe alternativas con vistas al calendario que se aproxima.

El amistoso en Córdoba se disputará con un aforo reducido al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida también alcanzará al choque posterior frente a Burkina Faso en el Monumental. El partido contra Benín, previsto para el 6 de octubre, tendrá capacidad completa.

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El ensayo también se dio sin Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes, según informó la AFA, se incorporarán para el último encuentro de la fecha FIFA. Messi tendrá su despedida de la selección argentina ante Benín en el Monumental.

El compromiso ante Bolivia será el primero de una secuencia que le permitirá a Scaloni observar respuestas individuales y ajustar mecanismos colectivos. La selección argentina tiene asegurada su presencia en el Mundial 2030 por su condición de coanfitriona de los partidos inaugurales junto con Uruguay y Paraguay, aunque aún resta definir cómo será su participación en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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El equipo que probó Scaloni ante Bolivia reunió a referentes del plantel campeón del mundo con futbolistas que buscan consolidarse. La formación quedó integrada por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Vale destacar que la principal duda en la Albiceleste radica en torno al futuro de Lionel Scaloni como entrenador del equipo. Con la mirada puesta en los amistosos, el entrenador volvió a referirse a su futuro tras las dudas que sembró luego de perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

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“Estoy bien. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que esa es la realidad. Pero con la tranquilidad que se dio todo. Con respecto a lo mío, no hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días. Ayer nos íbamos a reunir, pero tuve un problema, tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay, hablaremos. Está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, manifestó el DT.

Aunque aclaró que “ganas seguro que hay de estar acá”,luego matizó: “Pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar, sentarnos a hablar con el presidente. Lógicamente siempre después de un torneo así tan emotivo, como todo lo que pasó, siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente y ya veremos qué hacemos”.

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LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate).

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Delanteros: Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre