Un auto que voló contra el alambrado y siete pilotos fuera: el violento accidente en el GP de España de Fórmula 3 que detuvo media hora la carrera

Guardar

La Feature Race 1 de la Fórmula 3 en el Gran Premio España había comenzado con una pelea auto a auto en cada posición. Pero las emociones en los primeros metros se convirtieron rápidamente en preocupación por un accidente multitudinario que obligó a detener la actividad por más de media hora.

Cuando promediaba el primer giro, un accidente entre compañeros de equipo de Van Amersfoort Racing dio paso a una sucesión de choques. Bruno Del Pino y Enzo Deligny quedaron enganchados en una maniobra muy confusa que pareció involucrar algún toque previo de otro auto.

PUBLICIDAD

* El resumen de la carrera y las distintas repeticiónes del brutal accidente

En ese contexto, con varios monoplazas en la zona, se desarrollaron varios impactos más aunque el más escalofriante fue el del polaco Maciej Gladysz: quedó enganchado con otro monoplaza y salió volando contra el alambrado, para luego continuar en línea recta sin impactar a otro competidor de casualidad.

“¿Qué carajo? Me acaban de sacar del camino, qué choque tan fuerte. Ay, Dios mío, ¿qué están haciendo? Están locos, en serio, hombre, ¿qué carajo?“, dijo por la radio el corredor polaco de 18 años. El español Del Pino, de 20 años, también se quejó por radio ante su equipo: “¡Se me echó encima, amigo! No me dejó espacio, y el auto está hecho pedazos".

PUBLICIDAD

El incidente involucró también al Trident de Noah Stromsted, al AIX Racing de Fernando Barrichello, el Hitech de Woohyun Shin, el Prema Racing de José Garfias y el Hitech de Fionn Mclaughlin. Si bien otros coches como los de Noah Stromsted y el de Nicola Lacorte sufrieron daños en ese primer giro, lograron retornar a los pits para reanudar más tarde la carrera gracias a una serie de arreglos de los mecánicos.

“¡Por suerte, todos los pilotos están bien!“, informó la cuenta oficial de la F3 tras lo sucedido. Lo cierto es que inmediatamente se ondeó una bandera roja y se envió a los restantes 21 monoplazas a los boxes para permitir los trabajos de remoción, que se extendieron durante más de media hora.

PUBLICIDAD

La carrera se reinició con una partida en movimiento y contó con el accidente del líder del campeonato Freddie Slater –que venía 15°– con su Trident en la vuelta 10 que obligó al ingreso del safety car. El británico de 18 años perdió el control solo y debió abandonar a nueve giros del final.

El brasileño de Rodin Motorsport, Pedro Clerot, festejó la victoria en la Feature Race 1 por delante del japonés Taito Kato (ART Grand Pirx) y del finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport). El argentino Mattia Colnaghi se ubicó 12°.

Si bien Campos Racing ya se aseguró el título del Campeonato de Constructores de la divisional, la corona de pilotos se definirá este domingo en la Feature Race. El norteamericano de raíces nigerianas Ugo Ugochukwu, que fue cuarto, saltó a la cima para igualar los 141 puntos de Slater. El japonés Taito Kato, con su segundo lugar, ahora figura en el tercer puesto con 93 unidades tras iniciar esta cita en el 5° lugar.

PUBLICIDAD

El estreno del Madring llegó con el temor por los distintos accidentes que podrían rodear a las carreras. La Fórmula 1 tuvo una accidentada práctica 3 con los choques de Lewis Hamilton y Ollie Bearman (no logró salir a la clasificación horas más tarde), pero la jornada más accidentada había sido en la qualy de la Fórmula 2 con cuatro banderas rojas. Los corredores habían advertido en la previa los riesgos del nuevo trazado.