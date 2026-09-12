Honduras

Honduras a la expectativa: Más de 500 mil viajeros y una apuesta millonaria por el turismo interno para este feriado Morazánico

Turismo lanzó una campaña para reducir los viajes al extranjero y distribuir visitantes entre destinos tradicionales y emergentes.

Turismo proyecta la movilización de más de 500.000 personas durante la Semana Morazánica. (FOTO: Hondudiario)
Turismo proyecta la movilización de más de 500.000 personas durante la Semana Morazánica. (FOTO: Hondudiario)
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Más de 500.000 personas podrían movilizarse por Honduras durante la Semana Morazánica de 2026 y el Gobierno quiere que la mayor cantidad posible de ese gasto permanezca dentro de la economía nacional.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) lanzó una campaña bajo una idea sencilla: salir de vacaciones, pero quedarse en Honduras.

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El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, llamó a los hondureños a aprovechar el feriado para recorrer playas, montañas, sitios arqueológicos, pueblos y destinos gastronómicos, en lugar de viajar hacia otros países.

Para el sector privado, el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 de octubre y concluirá al mediodía del sábado 10.

Medio millón de viajeros también significan millones en consumo

Según las estadísticas citadas por Turismo, un visitante que pasa al menos una noche fuera de casa durante la Morazánica gasta en promedio L2.200, unos US$81,94 por persona.

Para quienes realizan viajes de un solo día, el gasto promedio ronda los L1.000, aproximadamente US$37,24.

El Gobierno busca distribuir visitantes entre destinos tradicionales y nuevas rutas turísticas. (FOTO:Costa Cruceros)
El Gobierno busca distribuir visitantes entre destinos tradicionales y nuevas rutas turísticas. (FOTO:Costa Cruceros)

Eso incluye alimentación, transporte, hospedaje, entradas, compras y actividades recreativas.

Sin embargo, no puede calcularse todavía cuánto dinero moverá realmente el feriado únicamente multiplicando esas cifras por los 500.000 viajeros, porque no se conoce qué proporción pernoctará y cuántos serán excursionistas de un solo día.

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Ese dato será clave para medir posteriormente el impacto real de la temporada.

La apuesta es sacar turistas de las rutas tradicionales

La estrategia busca además desconcentrar los viajes.

Roatán, Tela, La Ceiba y Copán suelen captar buena parte de la atención durante los feriados, pero Turismo está promocionando también Olancho, Choluteca, Danlí, Intibucá, Comayagua, Siguatepeque y el Lago de Yojoa.

Para quienes no puedan realizar desplazamientos largos, se impulsan alternativas cercanas a Tegucigalpa como Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

La lógica consiste en repartir el gasto entre más comunidades y negocios.

La campaña busca que los hondureños elijan destinos nacionales durante el feriado. (FOTO: Hondudiario)
La campaña busca que los hondureños elijan destinos nacionales durante el feriado. (FOTO: Hondudiario)

El IHT también anunció una estrategia de paquetes turísticos que combine transporte, alojamiento, alimentación y actividades.

Ese mecanismo intenta atacar uno de los problemas del turismo interno: que organizar por separado un viaje dentro del país puede terminar resultando poco competitivo frente a promociones internacionales que ya incluyen vuelo, hotel y servicios.

La presidenta de la Asociación de Hoteles Preciosos de Honduras, Dina Núñez, pidió respaldar directamente a empresarios nacionales y explorar ciudades que normalmente reciben menos visitantes.

“Aproveche hondureño, conozca su país”, expresó.

No todo será sol y playa

La campaña también quiere utilizar el feriado para promover turismo cultural.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia destacó sitios como Copán Ruinas, El Puente, el parque ecoarqueológico Los Naranjos y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo.

La intención es que la Morazánica no concentre todo el movimiento en playas y hoteles, sino que incorpore patrimonio, gastronomía y naturaleza.

El impacto económico dependerá de cuánto gasten los viajeros y de la duración de sus estadías. (FOTO: La Prensa)
El impacto económico dependerá de cuánto gasten los viajeros y de la duración de sus estadías. (FOTO: La Prensa)

La movilización de 500.000 personas es importante, pero por sí sola no determina si el feriado fue exitoso.

Para medir su impacto habrá que observar ocupación hotelera, gasto promedio, duración de las estadías y cuánto consumo llegó efectivamente a pequeños negocios y comunidades.

Porque el objetivo de “quedarse en Honduras” no es solamente evitar que un turista cruce una frontera.

Es conseguir que el dinero que habría gastado afuera se quede circulando dentro del país y genere ingresos para otros hondureños.

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