El elogio del director de Alpine a Franco Colapinto por su trabajo “brillante” en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

Steve Nielsen destacó el trabajo de Colapinto en el Madring (AlpineF1Team)

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Franco Colapinto completó una gran actuación en el debut del Madring en la Fórmula 1 al quedar noveno en la sesión de clasificación. El argentino partirá desde la quinta fila en el Gran Premio de España luego de clasificar a la Q3 con una vuelta perfecta en la que superó con amplitud a su compañero Pierre Gasly (14°). Steve Nielsen, director de Alpine, elogió al joven de 23 años por su rendimiento en la qualy.

“Sabíamos que la lucha por entrar a la Q3 sería reñida y que estaría muy cerca con Racing Bulls y Audi. Franco hizo un trabajo brillante y, al ver los tiempos, el noveno lugar por delante de Arvid Lindblad fue probablemente el mejor resultado posible”, destacó en la gacetilla de prensa oficial del equipo con sede en Enstone.

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Luego de quedar 0.751 segundos arriba de su compañero Gasly, Franco mejoró su marca en la Q3 hasta 1:32.903 y aventajó por 0.138 segundos al Racing Bulls de Arvid Lindblad, que giró en 1:33.041. Esto lo ubicó como “el mejor del resto”, ya que solo fue superado por los cuatro equipos de punta (McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull).

Respecto al desarrollo de la primera qualy en el Madring, Steve Nielsen detalló: “Fue una emocionante sesión de clasificación en un circuito nuevo, y se podía ver a todos los pilotos llevando el auto al límite. De eso se trata la Fórmula 1 y es un testimonio de la destreza que se ha demostrado hoy. De cara a la clasificación, buscábamos que los pilotos se sintieran cómodos con el auto y que este se comportara y se manejara tal como ellos lo necesitan”.

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El director de Alpine, además, puntualizó en el enojo de Gasly por el funcionamiento del monoplaza A526. “En cuanto a Pierre, él expresó que no estaba contento con el auto, así que tenemos que entender por qué fue así y qué podemos hacer para ayudarlo de cara a la carrera de mañana”, destacó.

En referencia al evento principal del domingo, completó: “Hemos visto en otras carreras y en las series de apoyo aquí que este trazado puede presentar algunas incógnitas y que mañana podría ser una carrera de desgaste. Por eso, debemos mantenernos concentrados y estar ahí al final para sumar tantos puntos como podamos”.

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Colapinto construyó su mejor diferencia frente a Gasly en la segunda ronda de la clasificación. Aunque había sido 0.283 segundos más rápido que el francés en la primera tanda, amplió la brecha a 0.751 segundos en la siguiente. El argentino registró 1:33.038 y pasó a la Q3 en el octavo puesto. El piloto galo de 30 años quedó eliminado en el 14° lugar con 1:33.753.

Tras finalizar noveno, Colapinto admitió que Alpine no esperaba llegar a la última ronda y que “una de mis mejores qualys en la F1 porque no teníamos el auto para estar ahí”. En el comunicado oficial de Alpine, amplió su felicidad por el resultado: “Estoy muy orgulloso de haber llegado a la Q3 hoy. Ayer fue un día complicado, no me sentía al 100 % en el auto y tuvimos que trabajar duro como equipo para encontrar mejoras y reforzar nuestra confianza hasta la clasificación. Al final, logré algunas de mis mejores vueltas y eso fue suficiente para la novena posición en la parrilla para la carrera de mañana”.

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En esta misma línea, explicó: “Rendimos muy bien y creo que sacamos el máximo provecho de todo. Tuve un susto en la curva 12; iba muy rápido y tuve que corregirlo. Mañana podría ser complicado adelantar y realmente no sabemos qué puede pasar en este circuito. Las oportunidades podrían ser bastante limitadas, así que nos enfocaremos en aprovechar al máximo todo lo que podamos controlar y, por supuesto, en buscar puntos al final de la carrera”.

Pierre Gasly, en cambio, expresó su frustración por quedar relegado al 14° lugar de la grilla de salida. “Tenemos mucho en qué trabajar y que analizar tras el resultado de hoy. Me sentía optimista al llegar a la clasificación, ya que el auto se sintió bien durante toda la sesión de práctica y parecía que definitivamente teníamos el ritmo para estar entre los diez primeros. Pero parece que tuve problemas con el agarre; el auto se deslizaba bastante y era realmente difícil de manejar”, explicó el francés.

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A su vez, fue contundente con el rendimiento de su monoplaza: “Siento que algo no está bien y estoy seguro de que el equipo y yo nos sentaremos a analizar a fondo por qué fuimos tan lentos en la clasificación. Sin embargo, esto aún no ha terminado y nuestro objetivo siempre es salir de las carreras con puntos. Sabemos que será una carrera difícil partiendo de la P14, pero nuestro ritmo en la segunda sesión de práctica libre con mucho combustible fue prometedor, así que tenemos todas las razones para estar confiados de cara a mañana”.

La clasificación representó la séptima vez que Colapinto llegó a la Q3, la última ronda que define las posiciones de salida. En la comparación interna de Alpine, Gasly se impuso en 12 sesiones, incluidas las carreras Sprint, mientras que el piloto argentino lo hizo en cinco. El corredor de 23 años había alcanzado la Q3 dos veces con Williams en 2024: fue noveno en Azerbaiyán y décimo en la Sprint de Austin. Con la escudería francesa, ingresó cinco veces a la ronda final durante 2026, incluidos los octavos puestos en la Sprint y la carrera principal de Miami, el décimo lugar en Canadá y el octavo de Monza.

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La carrera principal del Gran Premio de España se disputará el domingo 13 de septiembre a las 10:00 de Argentina y a las 15:00 de España. La competición en el Madring tendrá un total de 57 vueltas.