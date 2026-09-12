Pescador sobrevivió al ataque de un cocodrilo en Panamá Este

El pescador sufrió una herida en la pierna derecha después de caer al agua y ser atacado por un cocodrilo. (Magnific)

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Un pescador resultó herido después de caer al agua y ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en una zona frecuentada diariamente por trabajadores dedicados a la pesca y la descarga de productos del mar.

La información preliminar indica que el reptil alcanzó al hombre y le provocó una herida en la pierna derecha. Otros pescadores y personas presentes reaccionaron para auxiliarlo, lograron sacarlo del agua y lo trasladaron posteriormente a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones causadas durante el ataque.

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El Ministerio de Ambiente inició una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Una de las hipótesis que deberán evaluar las autoridades es que el cocodrilo reaccionara al movimiento producido cuando el pescador cayó accidentalmente al agua, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

Puerto Coquira combina la presencia habitual de estos reptiles con una intensa actividad humana vinculada a la pesca artesanal y comercial. Embarcaciones llegan diariamente para descargar sus productos, mientras pescadores, compradores y trabajadores permanecen cerca del agua, una convivencia que aumenta las posibilidades de encuentros peligrosos si los animales pierden su comportamiento natural.

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MiAmbiente inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Tomada de MiAmbiente

Durante las últimas semanas circularon en redes sociales videos que muestran varios cocodrilos desplazándose alrededor del puerto. Las imágenes generaron preocupación entre quienes trabajan en el sector debido al número de ejemplares observados y a la cercanía de los animales con embarcaciones, muelles y personas que desarrollan sus actividades cotidianas.

Una evaluación de MiAmbiente identificó alrededor de 20 cocodrilos en un tramo de dos kilómetros, comprendido entre un kilómetro aguas arriba y otro aguas abajo del puerto. Otros reportes periodísticos elevaron a más de 30 la cantidad detectada en el sector de Coquira, aunque las cifras corresponden a áreas de evaluación diferentes.

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Las autoridades también investigan la práctica de arrojar alimentos o restos de pescado a los cocodrilos, conducta registrada en algunos videos divulgados en redes sociales. Cuando son alimentados por personas, estos animales pueden asociar las embarcaciones y la presencia humana con comida, acercándose con mayor frecuencia y perdiendo progresivamente su temor natural.

Que un cocodrilo se aproxime esperando alimento no significa que se haya convertido en un animal dócil. Su reacción continúa siendo imprevisible y puede desencadenarse por movimientos repentinos, disputas por comida o la caída de una persona al agua. MiAmbiente reiteró la prohibición de alimentarlos, atraerlos o provocarlos deliberadamente.

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El puerto de Coquira recibe diariamente embarcaciones utilizadas para la pesca y la descarga de productos del mar. Tomada de MiAmbiente

El ataque ocurre pocas semanas después de aprobarse un protocolo obligatorio para atender interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos. La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, establece criterios técnicos para vigilar, disuadir, capturar, trasladar o eliminar excepcionalmente a un ejemplar peligroso.

El documento menciona a Puerto Coquira entre los sitios del país con antecedentes de reportes de cocodrilos, junto con Clayton, Albrook, Chame y varias playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También incluye los ríos Santa María y La Villa, además de las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

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Cada caso debe evaluarse considerando el tamaño, comportamiento y especie del animal, la frecuencia de los reportes y la cercanía con sitios concurridos. También se analiza si acepta alimentos, se aproxima a embarcaciones, afecta actividades pesqueras o ha protagonizado incidentes anteriores con personas o animales domésticos.

El protocolo clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Los casos menos graves requieren señalización, educación y monitoreo; los intermedios incorporan barreras y medidas de disuasión, mientras el riesgo alto permite capturar y trasladar al ejemplar mediante personal especializado y con autorización previa.

De acuerdo con el nuevo protocolo aprobado por MiAmbiente la eliminación de un ejemplar solo puede aplicarse como último recurso ante un peligro comprobado para las personas. Tomada de MiAmbiente

La eliminación del cocodrilo queda reservada como último recurso ante una amenaza comprobada e inminente, cuando hayan fracasado las alternativas anteriores o no exista un lugar apropiado para reubicarlo. Incluso ante un riesgo muy alto, la muerte del animal no puede ordenarse automáticamente sin una evaluación técnica que sustente la decisión.

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Tras el ataque, MiAmbiente anunció nuevas jornadas de capacitación para los pescadores. El desafío inmediato será reducir las conductas que atraen a los reptiles hacia el puerto, aplicar el protocolo y establecer medidas de seguridad compatibles con la actividad pesquera, porque la presencia documentada de numerosos ejemplares ya dejó de ser únicamente un avistamiento.