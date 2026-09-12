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River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario se enfrentará al Decano por la novena jornada de la Zona B. Desde las 17:30 por TNT Sports

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Horario y dónde ver Atlético Tucumán-River Plate:

Horarios del partido: 17:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:50 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:30 horas (España).

Televisación: TNT Sports, mediante el pack fútbol

12:05 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario arriba a este compromiso en alza, luego de un semestre marcado por derrotas y eliminaciones que parecían alejarlo de sus objetivos. Las victorias ante Banfield e Independiente Rivadavia, con actuaciones sólidas, renovaron la expectativa en Núñez: si vuelve a sumar de a tres, ingresará por primera vez en el torneo a los puestos de clasificación a los octavos de final. Leonardo Ponzio mantendría el mismo equipo por tercer encuentro consecutivo, una decisión que no tomaron ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo y que River no sostiene desde la etapa de Martín Demichelis en 2023.

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Atlético Tucumán?

El Decano ostenta un presente favorable, respaldado por la victoria por 2-1 frente a Racing en Avellaneda. El equipo tucumano acumula cinco encuentros sin derrotas, aunque arrastra una cuenta pendiente como local: no gana en casa desde el triunfo ante Gimnasia del 20 de marzo, una racha que intentará cortar frente al conjunto de Núñez. El antecedente más reciente entre ambos también alimenta la expectativa del Decano: en mayo, por la novena fecha postergada del Torneo Apertura, se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Renzo Tesuri, pese a que ya no tenía chances de avanzar en el certamen.

11:07 hsHoy

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

11:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la visita de River Plate para enfrentarse a Atlético Tucumán!

River vs Atlético Tucumán
Se juega en el estadio Monumental José Fierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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