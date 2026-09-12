River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega Atlético Tucumán?

El Decano ostenta un presente favorable, respaldado por la victoria por 2-1 frente a Racing en Avellaneda. El equipo tucumano acumula cinco encuentros sin derrotas, aunque arrastra una cuenta pendiente como local: no gana en casa desde el triunfo ante Gimnasia del 20 de marzo, una racha que intentará cortar frente al conjunto de Núñez. El antecedente más reciente entre ambos también alimenta la expectativa del Decano: en mayo, por la novena fecha postergada del Torneo Apertura, se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Renzo Tesuri, pese a que ya no tenía chances de avanzar en el certamen.