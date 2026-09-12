Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos clave para la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos claves por la Tabla Anual

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La fecha 9 del Torneo Clausura continuará con cuatro partidos en la jornada del sábado. El día se iniciará con dos partidos al unísono desde las 14.45: Estudiantes recibirá a Platense en La Plata e Independiente Rivadavia hará lo propio con Aldosivi en Mendoza. Luego del choque entre Atlético Tucumán y River Plate, Talleres se medirá contra Unión de Santa Fe a partir de las 20 en Córdoba.

ESTUDIANTES VS. PLATENSE

Estudiantes recibirá a Platense en La Plata

En medio de sus respectivas llaves de Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la fecha 8 del Clausura. El encuentro iniciará a las 14:45 con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y se podrá ver por ESPN Premium.

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El Pincha afrontará el duelo con un presente irregular. Tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina contra Barracas Central, el equipo de Alexander Medina igualó sin goles contra Newell’s y cayó contra Vélez en Liniers. Después de esto, Estudiantes empató 1-1 contra Corinthians en la ida de su serie de Libertadores y, antes de cerrar la llave en Brasil, el Cacique podría rotar el equipo.

De igual manera se plantea el panorama en el Calamar. Martín Palermo podría modificar el once titular para gestionar las cargas antes de cerrar su enfrentamiento por los cuartos de la Libertadores tras caer 2-0 contra Fluminense en Brasil. Sin embargo, ambos elencos están obligados a sumar para acomodarse en las tablas: Platense está 12° con nueve unidades en el Clausura, mientras que Estudiantes marcha 13° con siete. En la Tabla Anual, el cuadro platense se ubica 8° y el Marrón, 26°.

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Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Valente Pierani, Máximo Desábato o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Jalil Elias; Fabricio Pérez, José Sosa, Edwuin Cetré o Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Bautista Merlini, Nicolás López, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina o Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Héctor Paletta

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 14.45

TV: ESPN Premium

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ALDOSIVI

Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi en Mendoza

Independiente Rivadavia se enfrentará a Aldosivi en el Estadio Bautista Gargantini desde las 14:45, en un duelo clave para la Tabla Anual. Darío Herrera será el árbitro principal y será transmitido por TNT Sports.

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La Lepra llega tras caer por 3-1 contra River Plate, algo que lo hizo perder la cima de la Tabla Anual en manos de Argentinos Juniors: el Bicho suma 46 unidades y el elenco mendocino quedó con 45. Además, el equipo de Alfredo Berti está octavo en la zona B del Clausura con 11 unidades.

Del otro lado, el Tiburón arribará al encuentro luego de consumar su primer triunfo por la Liga Profesional en el año: venció 3-1 a Banfield. Pese a esto, el cuadro dirigido por Javier Sanguinetti atraviesa un contexto complejo para evitar el descenso. Aldosivi se ubica 29° en los promedios y en la Tabla Anual con 13 unidades.

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Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Ivan Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos o Luis Sequeira; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro, Nicolás Gaitán; Tomás Fernández, Felipe Anso y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 14.45

TV: TNT Sports

TALLERES (C) VS. UNIÓN DE SANTA FE

Talleres recibirá a Unión en Córdoba

La jornada del sábado bajará el telón con el choque entre Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes. Nazareno Arasa será el árbitro principal y se podrá ver por ESPN Premium.

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Tras la salida de Jorge Sampaoli, Omar de Felippe inició su ciclo en la T con una caída por la mínima contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde fue expulsado por doble amarilla Matías Galarza. La derrota dejó a Talleres en el último puesto de la zona A con cinco puntos, mientras que en el acumulado marcha 21° con 31 unidades. La única victoria del equipo en el segundo semestre fue 3-0 contra Platense en la fecha 3.

El Tatengue llegará el choque en Córdoba en un gran momento: hilvanó tres triunfos al hilo por imponerse 3-1 ante Aldosivi, 4-1 sobre Sarmiento de Junín y 3-2 contra Instituto. Esto catapultó al elenco conducido por Leonardo Madelón al quinto lugar de la zona A con 13 puntos. Al mismo tiempo, se metió en la pelea por el ingreso a las copas internacionales en la Tabla Anual: se ubica 13° con 34 unidades.

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Posibles formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez o Alexandro Maidana; Juan Sforza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Valentín Depietri, Rick y Agustín Álvarez DT: Omar de Felippe.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Julián Palacios o Eric Ramírez. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Laura Fortunato

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL