Los dos goles en cinco minutos que sufrió Dibu Martínez en el empate del Chelsea ante Hull City

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Stamford Bridge fue el escenario de uno de los principales encuentros de la jornada. Chelsea, uno de los aspirantes al título producto de su mercado de pases y al no disputar competencias europeas, y Hull City, una de las revelaciones del certamen tras retornar a la máxima categoría del fútbol inglés. El partido terminó en un vibrante 2-2.

El partido comenzó de manera frenética. Tras un córner que Emiliano Dibu Martínez no pudo descolgar de manera correcta, nació una contra letal de los Blues. El balón quedó en los pies de Morgan Rogers, uno de los principales fichajes para los dirigidos por el español Xabi Alonso, quien no perdonó. Encaró por el lado izquierdo del ataque y desenfundó un remate que se coló en el primer palo para desatar la euforia del equipo local.

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No obstante, la alegría duró poco en el equipo de Londres, que sufrieron de 5 fatídicos minutos. Los entrenados por el bosnio Sergej Jakirović lograron dar vuelta el marcador. Un saque de arco desencadenó en una serie de horrores defensivos del Chelsea (especialmente por parte del neerlandés Jorrel Hato) y le permitieron a Mohamed Bachir Belloumi quedar de frente al arco para inflar la red custodiada por el portero argentino.

Aunque el Dibu demostró su talento en una contra que culminó en un remate cruzado de Lewie Coyle para enviar la pelota al córner, de esa misma pelota parada derivó el segundo tanto de los Tigres. Una inestable salida de Martínez facilitó que la visita gane en las alturas y el cabezazo de Semi Ajayi se estrelló en el travesaño. Luego de una serie de rebotes, el balón le quedó a Belloumi, quien nuevamente no perdonó. Su disparo se desvió y descolocó por completo al campeón del mundo con la Albiceleste.

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El Dibu Martínez, si bien tuvo dos grandes atajadas en el segundo tiempo, tuvo una mala salida que derivó en uno de los tantos del Hull City (REUTERS/Hannah Mckay)

En el complemento, los locales buscaron hacer valer su poderío, pero chocaron con las manos de Konstantinos Tzolakis, que le sacó un excelente tiro libre que se colaba al ángulo a Reece James. Aunque le costaba hacer pie en el encuentro, la visita volvió a crear peligro. Un violento remate de Matt Crooks chocó con las manos del Dibu Martínez. En el rebote, el arquero argentino achicó de manera fantástica y con un “espantapájaros” le ahogó el grito sagrado a Oliver McBurnie.

Tanto buscar tuvo su premio para Chelsea. Cole Palmer hizo un zurco por la banda izquierda, fue al fondo y emitió un centro rasante con veneno que encontró al brasileño Joao Pedro, que se anticipó a su marca para romper la portería e igualar las acciones.

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Tras el ingreso de Valentín Barco por Roméo Lavia, los de Londres ganaron metros en el terreno y aumentaron el peligro en el arco rival. Primero avisó Reece James con un disparo desde la medialuna, pero nuevamente el arquero controló sin problemas. Luego, a Cole Palmer le quedó un rebote. El inglés intentó colocarla con una sutileza, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Hull City nuevamente estuvo cerca de golpear. En una contra volvió a jugársela abajo para ahogarle el grito al delantero rival. Un desborde de Ryan Giles encontró a Mohamed-Ali Cho, que tenía todo el arco a su disposición, pero chocó contra la humanidad del argentino.

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Con este resultado, los Blues se ubican en la cuarta colocación con siete unidades, a dos de los líderes Manchester City (el domingo visitará a su clásico rival Manchester United) y Arsenal (más tarde chocará contra Sunderland). Los Tigres, por su parte, sol los escoltas, con ocho puntos.

Vale recordar que Chelsea había iniciado de muy buena manera la temporada. Debutó en el torneo local con un triunfo por 3-2 ante Fulham y luego venció 2-0 al Luton por la EFL CUP. En la Premier League luego superaron 4-3 al Brighton, cayeron por 2-1 ante Arsenal, vigente campeón de Inglaterra, y golearon 6-3 al Leeds United.

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Los Blues fueron uno de los equipos que más se movieron en esta ventana de transferencias. Además de incorporar al Dibu Martínez, pagaron casi 140 millones de euros por Morgan Rogers. También ficharon a Maxence Lacroiz (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Lisboa), Valentín Barco (Estrasburgo), Emmanuel Emegha (Estrasburgo), Pep Chavarría (Rayo Vallecano), Danny Welbeck (Brighton) y Jordan Henderson (Brentford), entre otros.

En contrapartida, se marchó rumbo al Manchester City Enzo Fernández, una de sus principales figuras. También vendieron a Andrey Santos (Manchester United), Nicolas Jackson (Aston Villa), Marc Cuccurella (Real Madrid), Liam Delap (Nottingham Forest), Trevoh Chalabah (Como), Tyrique Goerge (Everton), Marc Guiu (Leipzig) y Tosin Adarabioyo (Tottenham). Y cedieron a préstamo a Alejandro Garnacho.

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Hull City, en su regreso a la elite inglesa, inició su camino con una victoria por 2-0 contra Manchester City. Luego vencieron como visitante al Coventry City e igualaron sin goles contra Aston Villa. En lo que respecta a la EFL Cup, superó por penales al Stoke City, pero luego cayó 1-0 ante Sunderland.

La próxima presentación del Chelsea será por la Premier League. El 18 de septiembre visitará al Brentford. Hull City, por su parte, el 19 visitará al Newcastle.

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