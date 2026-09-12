Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi jugará con Inter Miami ante Nashville SC este sábado en el Nu Stadium por un duelo clave de la Conferencia Este de la MLS (Alan Poizner-Imagn Images)

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Con Lionel Messi, Inter Miami y Nashville SC se medirán este sábado en el Nu Stadium en un duelo entre el primero y el segundo de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), en un encuentro que atraerá al público al enfrentarse dos de los mejores equipos de la liga estadounidense. El partido comenzará a las 20:30 y será televisado por Apple TV.

A la espera de la llegada de Cristian Kily González como DT (todavía no ha podido debutar por demoras administrativas con su visa de trabajo), los conducidos por Guillermo Hoyos atraviesan un momento de irregularidad. Hoyos reconoció que habló con el Kily: “Las puertas están abiertas en el sentido del diálogo permanente. Ya se comunicaron con la preparación física. Va caminando de a poco toda esa transición”. El diario Miami Herald aclaró que “González aún no ha podido incorporarse al equipo porque está a la espera de su visa de trabajo” y adelantó que los últimos dos refuerzos Riquelme Filippi y Matías Galarza atraviesan el mismo proceso.

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Inter Miami acumula cuatro partidos sin poder ganar: empató 1-1 con el Chicago Fire el miércoles en el Soldier Field con gol de Casemiro y asistencia de Messi, igualó 2-2 ante Atlanta United el 6 de septiembre, y perdió ante Toronto FC en la jornada anterior. Con 44 puntos (12 victorias, 8 empates y 4 derrotas), el conjunto rosado ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este pero no gana desde el 29 de agosto, cuando vapuleó al CF Montréal por 7-1, con un póker de tantos del astro rosarino.

En cambio, los visitantes llegan a Miami en lo más alto de la tabla de posiciones con 53 puntos en 24 partidos (16 victorias, 5 empates y 3 derrotas), pero con una caída reciente, ya que el miércoles pasado cayeron 2-1 ante el Toronto FC en el BMO Field, lo que configura su tercera derrota en la temporada. Pese al tropiezo, el conjunto de Tennessee mantiene una ventaja de nueve unidades sobre Las Garzas y sigue siendo el equipo más sólido defensivamente de la Conferencia Este, con solo 19 goles recibidos. Previo al traspié en Canadá, Nashville traía cuatro victorias seguidas.

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Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 44 puntos y acumula cuatro partidos sin ganar en la MLS (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

El historial directo de 2025 está a favor de los locales: Inter Miami venció a Nashville 3-1 el 24 de octubre y 4-0 el 8 de noviembre, mientras que los amarillos se impusieron 2-1 el 1 de noviembre. Sin embargo, en el cruce de ida de esta temporada 2026, los de Tennessee ganaron 1-0 en su propio estadio, por lo que el elenco de Messi lleva desventaja en la serie del año.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

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Nashville SC: Brian Schwake; Andy Nájar, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Elias Saad, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza; Sam Surridge. DT: BJ Callaghan.

Estadio: Nu Stadium

Hora: 20:30

TV: Apple TV

La tabla de posiciones de la MLS