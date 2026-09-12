República Dominicana

La campaña de cuadernos usados permitió beneficiar a niños de cuatro a 17 años en República Dominicana

La jornada realizada en Los Meléndez permitió fabricar 300 ejemplares para 55, tras clasificar hojas rescatables y enviar el resto a reciclaje en el marco del programa Cuadernos por un Mañana

Ilustración en acuarela de perfil de una mujer con cabello rizado, blusa azul, mochila y cuadernos en las manos.
Los 300 cuadernos nuevos fueron destinados a estudiantes de distintas edades y niveles escolares. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La recolección de 1,800 cuadernos usados permitió entregar 300 nuevos cuadernos a 55 niños de la comunidad Los Meléndez, como parte de una iniciativa de una ferretería junto a la organización Cuadernos X Un Mañana (CXUM). La acción combinó el reaprovechamiento de hojas en condiciones de uso con el reciclaje de los materiales que no podían recuperarse.

La campaña, denominada Cuadernos X Un Mañana, se desarrolló en sucursales de una reconocida ferretería de Santiago, San Francisco de Macorís, Mao, La Romana, Punta Cana y Baní. Clientes y colaboradores depositaron cuadernos escolares en 10 urnas instaladas en ocho establecimientos del negocio, según informó Diario Libre.

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El material recolectado pasó por una etapa de clasificación. Las hojas que aún podían utilizarse se destinaron a la elaboración de nuevos cuadernos, mientras que los restos no aprovechables ingresaron a circuitos de reciclaje. De ese proceso surgieron los 300 ejemplares entregados a estudiantes de entre cuatro y 17 años, pertenecientes a distintos niveles escolares.

La jornada contó con la participación de 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción, quienes colaboraron en las tareas relacionadas con la recolección y la entrega de los útiles. La actividad incluyó el acompañamiento de Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana, y de Kaury Paulino, coordinadora del grupo emprearial.

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Un borrador bicolor rosado y azul se encuentra sobre un cuaderno abierto, junto a un lápiz, un lapicero azul y virutas de lápiz sobre un escritorio de madera.
La clasificación del material permitió reutilizar hojas en buen estado de los cuadernos viejos para fabricar nuevos y enviar el resto de hojas a reciclaje. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, la iniciativa forma parte de los programas de responsabilidad social empresarial de la ferretería y busca vincular la reducción de residuos con el acceso a materiales para estudiantes de comunidades cercanas a sus operaciones.

El modelo de reutilización de materiales escolares parte de una separación básica: identificar las páginas limpias o con espacio suficiente para volver a encuadernarse y apartar tapas, espirales, cartón y hojas deterioradas para su reciclaje. La propuesta permite prolongar el uso de parte del papel antes de que se convierta en residuo.

Cuadernos X Un Mañana plantea esa dinámica como parte de su trabajo en República Dominicana. En su sitio institucional, la organización indica que recolecta cuadernos al final del año escolar, recupera las páginas aprovechables y las transforma en nuevos artículos para estudiantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. También informa que busca ampliar su red de centros de acopio y llegar a 100 instituciones educativas mediante su proyecto 100 X Un Mañana.

La entrega se realizó en Los Meléndez, con la presencia de representantes de de la ferretería. Julio Martínez, referente en la comunidad, asistió al encuentro junto con padres y otros vecinos. Según la publicación de Diario Libre, Martínez agradeció el acompañamiento que la empresa mantiene en la zona desde hace más de tres años y planteó la necesidad de sostener acciones de apoyo para las familias locales.

Primer plano de las manos de una persona que escribe en un cuaderno de páginas en blanco con un bolígrafo negro, vestida con camisa roja y chaqueta clara
La jornada sumó a 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción en las tareas de recolección y entrega de útiles escolares.

Una campaña con participación de clientes y colaboradores

La participación de compradores y empleados fue uno de los ejes de la propuesta. El grupo empresarial habilitó puntos de entrega en seis ciudades para que los cuadernos que habían quedado incompletos al cierre del ciclo escolar no terminaran directamente en la basura.

La iniciativa articuló tres objetivos: recuperar papel que todavía podía utilizarse, enviar el material descartado al reciclaje y aportar cuadernos a estudiantes. En este caso, 55 niños recibieron los 300 cuadernos producidos tras la clasificación de los materiales recolectados.

Los organizadores no precisaron cuántas hojas se rescataron del total de cuadernos ni el volumen de material que fue enviado a reciclaje. Tampoco informaron si la campaña tendrá nuevas etapas o si los puntos de recolección continuarán habilitados después de esta jornada.

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