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Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

El actor de James Bond calificó las versiones sobre las supuestas tensiones como “una tormenta en un vaso de agua”

Pierce Brosnan sobre Tom Hardy en MobLand
Pierce Brosnan aseguró que las versiones sobre una disputa con Tom Hardy fueron exageradas (Composición: REUTERS/Paramount)
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Pierce Brosnan dio su versión sobre los reportes de supuestas tensiones entre Tom Hardy y el equipo de MobLand y restó importancia a las versiones que describieron un ambiente complicado durante la producción de la segunda temporada. Durante el estreno de la nueva entrega en Londres, el actor aseguró que la situación fue mucho menos grave de lo que trascendió públicamente.

“Oh, Dios mío, realmente fue una tormenta en un vaso de agua”, declaró Brosnan, de 73 años, a la Press Association. El intérprete, que interpreta a Conrad Harrigan en la serie de Paramount+, también dejó claro que su relación con Hardy es buena.

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“Amo a ese tipo. Quiero mucho a Tom Hardy. Soy un gran admirador del trabajo de ese hombre. De verdad”, afirmó el actor, quien comparte protagonismo con Hardy y Helen Mirren en el drama criminal creado por Ronan Bennett.

Brosnan describió al elenco de la serie como una familia unida pese a los rumores surgidos durante el rodaje (REUTERS/Hannah McKay)
Brosnan describió al elenco de la serie como una familia unida pese a los rumores surgidos durante el rodaje (REUTERS/Hannah McKay)

Brosnan también rechazó la idea de que los supuestos problemas hubieran afectado la dinámica del elenco. “Somos muy sólidos como compañía, como familia. Todos llegan al trabajo y todos están ahí en el momento. Todo avanza muy rápido, así que no es como si saliéramos a socializar o fuéramos al pub o algo así”, explicó. “Todos se van a casa con sus familias y, antes de que te des cuenta, ya has hecho 10 episodios”.

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¿Qué se decía sobre Tom Hardy?

Los comentarios de Brosnan llegan después de varias versiones sobre supuestos desacuerdos de Hardy con integrantes de la producción de MobLand. Los reportes señalaban problemas con el showrunner Jez Butterworth y con otros responsables de la serie, además de cuestionamientos por su presunta actitud durante el rodaje.

Algunas publicaciones afirmaron que Hardy llegaba tarde a las grabaciones, permanecía durante largos periodos en su tráiler y discrepaba con las historias y los guiones. También se reportó que habría realizado cambios en los diálogos y planteado objeciones a determinadas decisiones creativas.

Estas versiones incluso generaron dudas sobre su continuidad en la serie. Sin embargo, los reportes posteriores indicaron que Hardy y Butterworth mantuvieron una reunión en Londres para resolver sus diferencias para el futuro del proyecto.

La ausencia del productor y el guionista en el set aumentó la tensión con Tom Hardy. (Captura de video)
La ausencia del productor y el guionista en el set aumentó la tensión con Tom Hardy. (Captura de video)

La situación quedó despejada con la confirmación de una tercera temporada de MobLand, en la que Hardy volverá a interpretar a Harry Da Souza, el hábil “solucionador” de problemas de la familia Harrigan. Paramount+ confirmó la renovación a comienzos de septiembre, junto con el regreso de Brosnan y Mirren.

Tom Hardy también elogió a sus compañeros

En medio de los rumores, Hardy ofreció una lectura muy distinta sobre su relación con los protagonistas de la serie. Durante el estreno londinense de la segunda temporada, describió como un “privilegio” trabajar junto a Brosnan y Mirren.

“En muchos aspectos, por supuesto, los admiro. Al crecer, estos son actores que vinieron antes que yo”, declaró Hardy, de 48 años, según la Press Association. “Poder trabajar con ellos es un privilegio, pero también poder disfrutarlos, ver cómo despliegan sus alas con su rango ahora, cómo interpretan personajes que se alejan de su estilo en algunos aspectos, y disfrutar realmente de eso es algo hermoso de ver como ser humano”, sostuvo.

La continuidad de Hardy quedó despejada después de que se resolvieran sus diferencias con Jez Butterworth (REUTERS/Hannah McKay)
La continuidad de Hardy quedó despejada después de que se resolvieran sus diferencias con Jez Butterworth (REUTERS/Hannah McKay)

Helen Mirren también había defendido públicamente a Hardy durante los meses en que circularon las versiones sobre su comportamiento en el set. La actriz, de 81 años, afirmó que las relaciones entre los integrantes del elenco eran buenas y expresó su deseo de compartir más escenas con Hardy en la tercera temporada, ya que en esta segunda entrega no coincidieron tanto.

Las relaciones son increíbles. Obviamente, Pierce y yo tenemos una química extraordinaria en pantalla y fuera de ella. Nos tenemos mucho cariño. Nos respetamos enormemente”, dijo Mirren.

La segunda temporada de MobLand se estrenará globalmente en Paramount+ el 18 de septiembre. La nueva entrega tendrá diez episodios, con lanzamientos semanales hasta el 20 de noviembre.

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