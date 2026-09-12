Honduras

La revancha de Luisa Pineda: De estar cerca de la gloria en 2025 a coronarse Miss Universe Honduras 2026

San Pedro Sula se vistió de gala para una noche de reinas sin precedentes. Con la presencia estelar de Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, el Centro de Convenciones del Hotel Copantl fue el escenario donde Luisa Pineda cumplió su sueño de convertirse en la nueva soberana de la belleza hondureña

Luisa Paola Pineda Barahona luce la deslumbrante corona de Miss Universe Honduras 2026 tras lograr su ansiado triunfo en su segundo intento en el certamen (Cortesía: La Prensa).
Luisa Paola Pineda Barahona luce la deslumbrante corona de Miss Universe Honduras 2026 tras lograr su ansiado triunfo en su segundo intento en el certamen (Cortesía: La Prensa).
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Hay victorias que se consiguen con suerte, pero hay triunfos que se construyen con determinación, carácter y una fe inquebrantable en los propios sueños. La noche de ayer 11 de septiembre el certamen de Miss Universe Honduras 2026 no fue solo una fiesta de glamour y elegancia; fue la confirmación de que la constancia siempre rinde frutos.

Ante una audiencia entusiasta en el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, Luisa Paola Pineda Barahona se alzó con la ansiada corona nacional, demostrando que caerse solo sirve para levantarse con más fuerza.

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Representando con orgullo por primera vez al municipio de San Francisco de Yojoa, Luisa conquistó al jurado y al público desde su primer paso en la pasarela. Sin embargo, su camino hacia el título principal no comenzó hace un par de meses, sino un año atrás, marcado por una historia de resiliencia que hoy inspira a toda una nación.

En la edición de Miss Universe Honduras 2025, una joven y ambiciosa Luisa Pineda compitió portando la banda de San Pedro Sula. En aquella oportunidad, su belleza y desenvolvimiento la llevaron a posicionarse dentro del codiciado Top 5 de finalistas. Aunque la corona terminó en manos de Alejandra Fuentes, Luisa no tomó el resultado como un final, sino como el primer capítulo de su aprendizaje.

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Luisa Pineda, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y ambientalista, representará a Honduras en la 75.ª edición de Miss Universo este noviembre (Cortesía: Miss Universe Honduras).
Luisa Pineda, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y ambientalista, representará a Honduras en la 75.ª edición de Miss Universo este noviembre (Cortesía: Miss Universe Honduras).

En lugar de retirarse, decidió convertir la experiencia en su mayor fortaleza. Con la mirada puesta en la revancha, trabajó incansablemente durante meses para perfeccionar cada detalle: su oratoria, su presencia escénica y su preparación intelectual.

Al volver a inscribirse para la edición 2026, asumió el reto de llevar la representación de San Francisco de Yojoa, dispuesta a escribir una historia completamente diferente. Toda la madurez acumulada en su primer intento se reflejó de inmediato en el escenario, convirtiéndola en la rival a vencer desde los primeros juzgamientos.

Dominio absoluto en la ronda final de preguntas

Si bien la belleza física de Pineda es innegable con sus 1.73 metros de estatura y su inigualable porte, fue su mente brillante la que selló de forma categórica su triunfo. Al avanzar al Top 3 definitivo, las finalistas se enfrentaron a una exigente doble ronda de preguntas diseñada para evaluar su preparación integral bajo extrema presión.

En ese instante crucial, donde los nervios traicionaron a otras competidoras, Luisa demostró el temple de reina experimentada:

  • Elocuencia y templanza: Respondió con una serenidad pasmosa, hilando argumentos lógicos, claros y sin dudar ni un solo segundo.
  • Contenido de impacto: Su discurso integró su visión de sostenibilidad ambiental, respaldada por su labor en la organización Guardianes de la Naturaleza de Honduras y el rol estratégico de la mujer moderna en la logística y el desarrollo socioeconómico del país.
  • Formación académica al servicio del escenario: Como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudiante de Ingeniería en Operaciones y Logística de 26 años, proyectó la imagen de una líder preparada para impactar globalmente.
En una noche llena de glamour y emoción, Luisa Pineda se convierte en la nueva Miss Honduras Universo 2026.

Esa combinación de solidez conceptual, elegancia y aplomo le otorgó el respaldo unánime de los jueces, superando categóricamente en la recta final a Anaís Vargas y Kat Sarmiento.

Con la corona resplandeciendo sobre su cabeza y las lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, Pineda inicia ahora una nueva y emocionante etapa. La reina hondureña representará formalmente al país en la 75.ª edición de Miss Universo, programada para celebrarse en el mes de noviembre de 2026 en la hermosa isla de Puerto Rico.

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