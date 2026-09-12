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Rocío Robles sorprendió con un cambio de look en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Mejor con flequillo”

La pareja de Adrián Suar ya palpita el comienzo del reality y decidió hacer una modificación estética para encarar esta nueva etapa

La periodista ya palpita su participación en el reality gastronómico
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Cada nueva etapa profesional trae consigo decisiones que van más allá del trabajo. Rocío Robles eligió encarar su participación en MasterChef Celebrity con un cambio de imagen que reflejó, hacia afuera, la disposición con la que se preparó para el desafío. En este sentido, la periodista deportiva apeló a la modificación de la apariencia física como símbolo de dejar atrás una etapa y encarar otra.

Fue justamente desde las grabaciones del programa que la novia de Adrián Suar compartió la novedad: un flequillo que le cambió el marco de la cara y que ella misma celebró con una historia en sus redes. “Quedaba mejor con flequillo y bueno, quiénes somos nosotros para negarnos”, escribió con un dejo de ironía y con los mechones todavía sobre la ropa.

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El peinado que documenta el cambio muestra un rodete alto y despeinado, con mechones que escapan en todas direcciones y el flequillo enmarcando la mirada. Lejos de la prolijidad forzada, el estilo juega con el desorden controlado y ganó. El maquillaje acompaña en la misma sintonía: ojos ahumados con delineado bien marcado, iluminador en los pómulos y labios en tono nude que equilibran la intensidad de la mirada. Para lucir este nuevo aspecto, Robles optó por un top blanco de un solo hombro y jeans a tono que terminaron de darle al look una impronta definida.

Maren Morris posa mirando a la cámara sobre su hombro con una prenda blanca sin mangas y el cabello recogido
Rocío Robles se prepara para competir en MasterChef Celebrity con un cambio de look
Retrato de Maren Morris con un top blanco de un solo hombro frente a un fondo con franjas luminosas horizontales
La periodista ya palpita su participación en el reality gastronómico

Los nombres de la nueva temporada se fueron conociendo a través de las diferentes plataformas de Telefe. En el caso de Robles, fue en Cortá por Lozano donde la revelación tomó la forma de un juego. Vero Lozano fue soltando pistas de a una —el paso por México, los estudios de actuación y televisión, el recorrido como panelista y conductora— mientras el panel intentaba armar el rompecabezas. La tensión duró lo suficiente como para que la anticipación hiciera su trabajo, hasta que una de las integrantes dio en el clavo: “La mujer de Suar. Rocío. Rocío Robles”.

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El dato de la pareja no es un detalle menor. Adrián Suar ocupa un lugar central en la gerencia de El Trece, canal que compite directamente con Telefe en el prime time. La elección de Robles como participante agrega condimento al reality antes de que se encienda el primer fuego.

Vista desde arriba de una persona con pantalón blanco que tiene mechones de cabello sobre las piernas
Las pruebas del cambio de look de Rocío Robles

Sin fecha confirmada de inicio, la nueva temporada de MasterChef Celebrity volverá a tener a Wanda Nara al frente de la conducción, y el jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien ocupa el lugar de Donato Di Santis, que decidió no continuar en el ciclo. Entre los participantes ya confirmados figuran Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Luck Ra, L-Gante, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Morena Beltrán.

La historia de un amor

En su paso reciente por Almorzando con Juana (El Trece), Rocío contó que Adrián la vio por primera vez cuando trabajaba en un programa de fútbol: le escribió por Instagram y ella tardó tres días en enterarse hasta que finalmente entraron en contacto. El primer encuentro fue al teatro, con amigos de por medio, sin que ninguno de los dos pusiera nombre a lo que estaba pasando.

Un hombre y una mujer caminan de la mano sobre una alfombra roja. El hombre viste chaqueta negra con cremallera. La mujer usa blazer negro con bordado floral
Adrián Suar, Rocío Robles y un amor que creció a su tiempo

De ahí en más, la relación fue tomando forma de a poco: partidos de fútbol, conversaciones, confianza. Ambos eligieron reservarse la intimidad y esperar antes de exponerse públicamente. “Se enteraron al año de eso”, contó Robles en el programa, donde repasó el origen del vínculo. La lógica de ese resguardo la explicó con claridad: “La gente opina y es diferente cuando vos ya estás consolidado y cuando ya estás seguro de quién tenés frente”. Hoy, con casi dos años de relación, no tiene dudas: “Enamorada, si no, no me quedo ni un minuto. Con lo corta que es la vida”.

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