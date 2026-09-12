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Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España

El siete veces campeón mundial golpeó las barreras en la última curva de Madring durante la última práctica libre

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Lewis Hamilton provocó una bandera roja tras accidentarse con su Ferrari en la tercera práctica libre del Gran Premio de España, en el circuito de Madring. El británico impactó contra las barreras en la curva 22, cuando buscaba mejorar su registro, y después intentó regresar a los boxes pese a que el equipo le indicó en varias oportunidades que detuviera el monoplaza por los daños.

El incidente ocurrió a los 23 minutos de la FP3, una sesión marcada por las interrupciones y por los problemas de varios pilotos. Hamilton había comenzado el entrenamiento entre los más competitivos: durante los primeros 15 minutos, Ferrari llegó a ocupar las dos primeras posiciones, con el siete veces campeón mundial por delante de su compañero Charles Leclerc.

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Hamilton había registrado 1m34s284 con neumáticos blandos, una referencia que lo dejó a una décima y media de Leclerc. Más tarde, el monegasco mejoró hasta 1m33s332 y tomó el liderazgo provisional. El británico también venía en una vuelta que podía acercarlo a ese tiempo, pero perdió el control de su SF-26 en el último giro del trazado madrileño.

El golpe se produjo en la curva de ingreso a la calle de boxes. El Ferrari sufrió daños en el alerón delantero y un pinchazo en el neumático delantero derecho. Parte de la estructura frontal quedó atrapada contra esa rueda, que dejó de girar y comenzó a arrastrarse sobre el asfalto.

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Un monoplaza de carreras rojo y blanco tras impactar contra las barreras de protección en la curva de un circuito
El monoplaza del piloto Lewis Hamilton colisionó contra las barreras de protección en el circuito durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. (Captura de video)

La situación se prolongó después del impacto. Desde Ferrari, el ingeniero de carrera Carlo Santi le pidió a Hamilton que se detuviera en un lugar seguro. El piloto cuestionó la instrucción porque pretendía llevar el coche de regreso a los boxes y evitar que su práctica terminara antes de tiempo.

Las imágenes de la transmisión mostraron al británico con el alerón roto y la rueda delantera derecha dañada. El riesgo no se limitaba a la pérdida de piezas sobre la pista. El contacto entre el neumático y el alerón, sumado al arrastre del coche, podía afectar el fondo plano del monoplaza, una de las áreas más sensibles para el rendimiento aerodinámico.

Finalmente, Hamilton aceptó la orden y estacionó el Ferrari en una escapatoria, a la salida de la curva 14. Para entonces, la Dirección de Carrera ya había desplegado la bandera roja y la continuidad de la sesión dependía de la reparación de las defensas afectadas por el choque.

El accidente dejó al piloto fuera del resto del entrenamiento. Aunque el impacto no pareció de gran violencia, los trabajos en las barreras demandaron una pausa extensa. La organización detuvo el reloj de la práctica cuando aún faltaban 15m38s para el final, con el objetivo de que los equipos contaran con tiempo suficiente para retomar la actividad una vez que terminara la intervención en el sector.

La bandera verde regresó cerca de 40 minutos después del accidente de Hamilton. La demora también tuvo consecuencias para el resto de la parrilla.

La FP3 terminó con Kimi Antonelli al frente de la tabla de tiempos. El piloto de Mercedes marcó 1m32s797 y superó por 0s166 a Leclerc, que quedó segundo. Oscar Piastri fue tercero, a 0s189, seguido por Lando Norris, Max Verstappen y George Russell.

La última práctica también tuvo una segunda interrupción. A menos de un minuto del cierre, Oliver Bearman golpeó el sector interno de la pista entre las curvas 10 y 11. El accidente del piloto de Haas motivó otra bandera roja y puso fin definitivo a la sesión.

En ese contexto, Franco Colapinto logró recuperarse luego de una primera salida breve con Alpine. El argentino cerró la FP3 en el 11° puesto, con un tiempo de 1m34s346, después de quedar por delante de su compañero Pierre Gasly en parte de la sesión.

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