El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

El delantero del Inter destacó las chances de la Pulga para imponerse en el galardón

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Lautaro Martínez respaldó de forma contundente a Lionel Messi en la carrera por el Balón de Oro 2026. El Toro y el astro rosarino son los únicos argentinos que fueron nominados por la revista France Football entre los 30 candidatos a ganar el galardón —Emiliano Dibu Martínez integra la lista del Trofeo Lev Yashin— que se resolverá el 26 de octubre en Londres.

Tras la caída por 2-1 contra el Real Madrid en el debut de la UEFA Champions League, en el que el ex atacante de Racing brindó una asistencia, Lautaro fue consultado en zona mixta sobre las chances que tiene de ganar su noveno Balón de Oro. “Sin dudas. Es el mejor del mundo. Es el mejor de la historia de este deporte. Siempre que esté él, va a tener posibilidades”, remarcó en una entrevista con TNT Sports Brasil.

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A los 39 años, Messi alcanzó su nominación N° 17 al premio y quedó a una del récord histórico de Cristiano Ronaldo, que suma 18 apariciones. Lautaro, por su parte, alcanzó su quinta candidatura: fue elegido entre los 30 mejores en 2021 (21°), 2023 (20°), 2024, 2025 (20°) y 2026. Su mejor ubicación se produjo en 2024, cuando ocupó el séptimo lugar en la lista en una temporada en la que fue el máximo goleador con el Inter —campeón de Serie A y Supercopa— y fue el artillero del título de la Copa América con la selección argentina. Emiliano Martínez fue postulado al Trofeo Lev Yashin al mejor arquero.

El delantero del Inter describió la reacción del plantel ante la despedida del capitán argentino

De acuerdo con el diario L’Équipe, que difundió la nómina en representación de France Football, la candidatura del futbolista de Inter Miami se apoyó en su producción durante el Mundial de 2026. En ese torneo firmó 8 goles y 4 asistencias, un rendimiento que lo mostró como líder de la Albiceleste hasta la final. El medio francés señaló también que su actuación decisiva ante España fue deslucida.

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Ese partido marcó el cierre de su recorrido con la selección y, el 31 de agosto, Messi oficializó su despedida del equipo nacional. La Pulga regresó a la lista después de no haber sido incluido en las dos ediciones anteriores. El argentino ya ganó el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, y ahora irá por su novena consagración.

Lautaro volvió a consumar una gran temporada como el referente del Inter. Martínez fue el máximo goleador con 30 tantos, además de brindar 10 asistencias, en un año en el que el cuadro Nerazzurri ganó la Serie A y la Copa Italia. A esto se sumó su participación en el Mundial 2026 con Argentina, donde convirtió el gol agónico en la semifinal contra Inglaterra.

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Lautaro acompañó a Messi en la edición del Balón de Oro 2023, el último de los ocho que ganó el astro albiceleste (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El respaldo de Lautaro Martínez a Messi se sumó al reconocimiento público que ya había expresado tras el anuncio del retiro internacional del rosarino. “Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para la selección y para nuestro país”, afirmó el delantero en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

A esto, agregó: “Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo, más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas y muy importantes para la carrera, para la vida y eso es lo que me llevo adentro”. La relación entre ambos se forjó en la selección y se consolidó en una etapa en la que compartieron los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la final del último Mundial y la Copa América 2024.

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La ceremonia del Balón de Oro en 2026 será la número 70 y tendrá una particularidad inédita: será la primera vez que se haga fuera de Francia. La organización explicó que la mudanza a Londres funciona como homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición del premio. También se confirmó un cambio en las condiciones de elegibilidad. En esta oportunidad ya no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado como candidato al galardón.