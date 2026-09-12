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"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

Sin mostrar imágenes, solo con las voces como testigos, el pequeño Vicuña sorprendió a su madre con un agradecimiento espontáneo que ella acompañó guardándolo "en lo más profundo" de su corazón

El audio íntimo de la China Suárez con su hijo Amancio
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En un video grabado a oscuras, sin imágenes, solo con sus voces como registro, la China Suárez y su hijo Amancio Vicuña protagonizaron uno de los momentos más íntimos que la actriz compartió en sus redes sociales. “Gracias a Dios por tener una mamá tan buena. Y tan linda”, le dijo el pequeño a su madre, que solo atinó a repetir “te amo” dos veces seguidas.

La escena, publicada en sus stories de Instagram por Eugenia “la China” Suárez, comienza con el niño anunciando que quería decir algo. “¿Qué cosa?”, preguntó ella. “Quería decirlo”, respondió Amancio, con la naturalidad de quien tiene algo guardado y espera el momento justo para soltarlo. Lo que siguió fue breve y directo: un agradecimiento espontáneo a Dios por su madre, al que sumó, casi como un agregado inevitable, el comentario sobre su belleza.

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Junto al video, La China escribió: “Guardo estas charlas en lo más profundo de mi corazón. Gracias Dios por estos momentos❤️”. La publicación, que no mostraba imágenes de ninguno de los dos, generó una rápida respuesta entre sus seguidores.

Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez, en la Casa de los Sueños
Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez, en la Casa de los Sueños

La elección de no mostrar el rostro de Amancio fue consistente con una práctica que la actriz mantiene desde hace tiempo: en la foto que acompañó la publicación por la tarde, con el fondo de la canción Gangsta’s Paradise, del rapero Coolio, el niño aparece de espaldas, con una capucha gris puesta y apoyado sobre su scooter roja, frente a una pared blanca y plantas con flores naranjas en La Casa de los Sueños.

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Los días de la China, entre salidas en carrito de golf y momentos en familia

El intercambio con Amancio se produjo en el marco de una semana activa para Suárez en sus redes. Un día antes, la actriz había publicado un video en TikTok en el que se la ve conducir un carrito de golf por las calles del barrio privado donde vive junto a Mauro Icardi, conocido como La Casa de los Sueños. En el clip, Amancio aparece sentado a su lado, fuera del encuadre, mientras ella canta Carita Feliz, de Myke Towers. Como epígrafe eligió: “Piscis un viernes cualquiera”, con la leyenda “Mood 24/7” sobreimpresa.

Ese video acumuló cientos de comentarios en pocas horas, con reacciones divididas: mensajes de apoyo y elogios convivieron con críticas sobre su vida personal y su actividad laboral. Varios usuarios asociaron la letra de la canción elegida con el presente de la actriz: “A veces no quiero saber de nadie. A veces no quiero que de mí sepan. Pa’ ser feliz no hace falta receta”, dice uno de sus fragmentos.

La actriz se mostró distendida junto a su hijo menor (Video: Instagram)

El compilado de “momentos felices” junto a Icardi

En paralelo, Suárez había compartido un compilado de fotografías bajo la leyenda “Compiladito de unos días felices”, que reunía imágenes al aire libre, escenas junto a una pileta y postales de cercanía con Icardi. En varias tomas, la actriz aparece con un vestido blanco de encaje con mangas largas, volados y puños con botones dorados, que combina tul transparente con bordados y aplicaciones de crochet. Completa el look con cartera blanca tipo Birkin, anteojos oscuros y sandalias negras.

Las fotografías fueron tomadas en una propiedad de campo con construcción principal en rojo y blanco, rodeada de jardín con pileta y deck de madera. Una de las imágenes, con efecto retro y bordes desgastados, captura un beso entre ambos frente al agua: ella con lentes de sol y el vestido blanco, él con gorra verde y campera de cuero marrón.

El contexto familiar se da mientras Icardi atraviesa un período de indefinición profesional. El delantero, que no renovó su contrato con el Galatasaray, se encuentra sin club. Suárez lleva varios meses en el país a la espera de que su pareja defina su próximo destino en el fútbol.

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