Autoridades decretan alerta verde en Costa Rica por el paso interactivo de tres ondas tropicales

ARCHIVO: La alta saturación de los suelos en zonas como Sarapiquí, la vertiente del Caribe y el Pacífico Sur eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las próximas horas (Cortesía: Cruz Roja).

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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica estableció la alerta verde en cuatro regiones clave del territorio nacional ante el paso simultáneo e interacción de un tren de tres ondas tropicales. La medida preventiva abarca a la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur, zonas donde las autoridades prevén un incremento constante en el volumen de las precipitaciones durante los próximos días.

El presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado, explicó que los comités locales de emergencia activaron los protocolos de supervisión debido a la combinación de factores atmosféricos inestables. Las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalan que el patrón lluvioso continuará de manera ininterrumpida hasta el miércoles 16 de septiembre.

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La causa principal de este comportamiento climático radica en la coincidencia de las ondas tropicales identificadas con los números 42, 43 y 44 con la Zona de Convergencia Intertropical, a lo que se suma un elevado contenido de humedad en la atmósfera centroamericana y el aceleramiento de los vientos alisios en el mar Caribe.

El tránsito consecutivo de estos sistemas ciclónicos comenzó a generar precipitaciones intensas en el territorio costarricense desde la noche de ayer, 11 de septiembre. Durante esa jornada, la onda tropical número 42 atravesó el país de este a oeste hacia el océano Pacífico, lo cual desencadenó lluvias de variable intensidad y aguaceros aislados acompañados de tormentas eléctricas en diversos puntos de la geografía nacional.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declara Alerta Verde para la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur debido al aumento esperado de lluvias. Se prevé que esta condición se mantenga hasta el próximo miércoles 16 de septiembre.

El volumen de precipitaciones aumentará en las próximas horas por el ingreso del sistema número 43

Para la tarde de este sábado 12 de septiembre se espera el ingreso de la onda tropical número 43, la cual reforzará el temporal de lluvias sobre el Pacífico Sur, con precipitaciones estimadas entre los 25 y 60 milímetros en lapsos de 12 horas. Para la madrugada, el patrón de aguaceros se desplazará hacia el norte del Caribe y la Zona Norte, con acumulados previstos de entre 10 y 35 milímetros, y montos puntuales que podrían llegar a los 50 milímetros.

Las autoridades especializadas de la CNE advirtieron sobre el peligro inminente que representan estos volúmenes de agua en regiones donde los suelos ya muestran porcentajes elevados de saturación. Cantones como Sarapiquí, la faja costera del Caribe y los valles del Pacífico Sur registran acumulaciones hídricas previas en la capa terrestre, un factor que eleva la vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos de tierra y el desbordamiento de cauces fluviales.

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La interacción de las ondas tropicales 42, 43 y 44 con la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá condiciones de lluvia continua y ráfagas de viento sobre el territorio nacional hasta el próximo miércoles 16 de septiembre (Cortesía: El Observador).

Las perturbaciones atmosféricas se extenderán hacia los primeros días de la semana entrante, momento en que el tercer sistema del tren meteorológico, la onda tropical número 44, ingresará al país para mantener la humedad acumulada en la cuenca centroamericana. Esta cadena de eventos climáticos mantiene en vigilancia constante a los cuerpos de socorro a nivel regional.

Autoridades instan a la población a aplicar medidas de prevención y evitar zonas de riesgo

Frente al riesgo de emergencias, las autoridades instan a la ciudadanía a transitar con extrema precaución por las rutas nacionales. En caso de suscitarse algún incidente, se solicitó canalizar los reportes por medio del sistema 911.

Por su parte, los especialistas del IMN sugirieron extremar las medidas preventivas en comunidades propensas a la saturación de alcantarillados y quebradas urbanas. Ante la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes, aconsejan buscar refugio inmediato en infraestructuras seguras para evitar impactos por la caída de ramas, desprendimiento de láminas en techos o colapso de tendido eléctrico y rotulaciones comerciales.

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