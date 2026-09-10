El club le hizo una oferta, pero el técnico no lo quiere: las razones por las que un DT campeón del mundo rechaza a Icardi

Icardi sigue esperando el club en el que repetirá su clásico festejo (Photo by BSR Agency)

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La Lazio mantiene el nombre de Mauro Icardi en su radar, pero la realidad del día a día en Formello —el predio de entrenamiento del club romano— indica que el delantero argentino está lejos de ser una prioridad para Gennaro Gattuso. El técnico italiano, que llegó al banco del conjunto de la capital en junio de 2026, tiene en mente un perfil de centrodelantero bien definido: dinámico, con despliegue físico, capaz de presionar y asociarse más allá del gol. Icardi, a sus 33 años y sin club desde su partida del Galatasaray, no termina de encajar en ese molde.

La señal más clara de esa postura la dio la propia Lazio en el mercado de verano, cuando apostó por Andrea Pinamonti como refuerzo ofensivo. El exjugador del Sassuolo, todavía en proceso de encontrar su mejor versión, es el hombre en quien Gattuso deposita su confianza para liderar el ataque. Esa elección no fue casual: el técnico lo pidió específicamente, en línea con las características que busca en esa posición. Mientras Pinamonti siga siendo parte del proyecto con pleno respaldo del entrenador, Icardi quedaría relegado al rol de alternativa de reserva, pese a que hace un par de semanas le ofrecieron un contrato por

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El club, de todos modos, mantiene cierto margen de maniobra. Tras la incorporación de Diogo Leite, en la lista para inscribir en la Serie A quedaron libres dos cupos —los que dejaron Patric y Luca Pellegrini— y la dirigencia se reservó la posibilidad de utilizarlos. Es en ese contexto donde el nombre del delantero sigue circulando, sobre todo según informó el Corriere dello Sport. Claudio Lotito, presidente del club, nunca habría descartado del todo la opción de sumar al argentino, de 33 años. Sin embargo, la postura del entrenador siempre fue considerablemente más fría al respecto.

Gattuso, un DT que sabe lo que quiere

La carrera de Gattuso como entrenador está marcada por convicciones técnicas que rara vez negocia. Después de retirarse como jugador —fue campeón del mundo con Italia en 2006 y acumuló 73 partidos internacionales— inició su trayectoria en los bancos con pasos breves por Sion, Palermo y OFI, antes de asentarse en el fútbol italiano de la mano del Pisa, al que llevó a la Serie B en 2016. Luego dirigió al AC Milan entre 2017 y 2019, y su etapa más destacada llegó en el Napoli, donde conquistó la Copa Italia 2019-20 —su único título como técnico hasta el momento— en una final memorable ante la Juventus, definida por penales.

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Tras pasos por la Fiorentina (apenas 22 días antes de renunciar por diferencias con la directiva), el Valencia y el Olympique de Marsella, asumió la conducción de la selección italiana en junio de 2025. Su mandato con los Azzurri tuvo un final amargo: la eliminación en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina privó a Italia de clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva, lo que derivó en su renuncia en abril de 2026. Dos meses después, la Lazio lo nombró entrenador con contrato hasta junio de 2028.

Icardi tiene otras opciones sobre la mesa

Mientras tanto, el futuro de Icardi se traza en otros frentes. Según informó el periodista Gustavo Méndez, el delantero analiza dos propuestas provenientes de la liga griega: una del Olympiacos FC, tercero en la tabla del campeonato heleno y con participación continental, y otra del PAOK Salonica, club con recursos económicos y plantilla competitiva. Desde Brasil, Atlético Mineiro también lo tiene en carpeta.

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La posibilidad de que recale en Italia tampoco está descartada: la Lazio y el Parma figuran como alternativas en ese escenario. La oferta concreta del club romano ya tomó forma. Según el Corriere dello Sport y fuentes cercanas al entorno del jugador, la Lazio presentó una primera propuesta de 2,5 millones de euros por una temporada y luego la mejoró a un contrato de dos años por tres millones anuales. Pese a esa mejora, el círculo del delantero frenó la negociación. Letterio Pino, representante de Icardi, lo explicó sin vueltas: “Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos, esperemos un momento, paremos”. La referencia es a Angelo Fabiani, director deportivo del club.

Pino también dejó en claro cuál es la prioridad de su representado: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”. Esa búsqueda de estabilidad complica aún más un eventual acuerdo con la Lazio, donde la relación entre Icardi y el entrenador partiría de una frialdad manifiesta.

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También el Everton fue mencionado como posible destino, luego de que el periodista Germán García Grova informara que el argentino fue ofrecido formalmente al club de Merseyside, que cerró la ventana de pases sin un delantero de referencia. Por su condición de agente libre, Icardi puede firmar con cualquier equipo aunque la ventana esté cerrada, lo que le otorga margen para tomar una decisión sin apuro. Entre los otros jugadores libres que la Lazio analiza también aparece Yves Bissouma, de 30 años y exTottenham, un perfil que cobra relevancia ante las bajas en el mediocampo. Por ahora, sin embargo, el club no tiene urgencia en ninguno de los dos frentes.